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Новини Відео Удари по РФ
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Російський пожежник сварить Зеленського і розповідає про пожежу у Петербурзі: "#бали так, что просто п#здец. Военные объекты. Тушим с пяти утра". ВIДЕО

Масштабні атаки українських безпілотників на об'єкти в глибокому тилу РФ завдають серйозних руйнувань, які окупанти не в змозі ліквідувати протягом багатьох годин. Як повідомляє Цензор.НЕТ, чергове підтвердження результативності ударів оприлюднив російський пожежник, який бере безпосередню участь у ліквідації наслідків прильотів у Санкт-Петербурзі та Кронштадті.

У мережу потрапив відеозапис, на якому співробітник пожежної охорони РФ скаржиться на колосальні масштаби руйнувань. Він підтвердив, що під удар потрапили саме закриті військові об'єкти, через що він не може продемонструвати точне місце зйомки.

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Окупант окремо побідкався на тривалість гасіння та висловив бурхливе обурення через реакцію Володимира Зеленського в соцмережах.

"Так, утро сегодня не задалось, все уже слышали. Да, #бали так, что просто п#здец. Ничего вам показать не могу, к сожалению, военные объекты. Скажу одно, ребята - время полпервого, тушим с пяти утра, до сих пор производится тушение. Сколько еще будем тушить, вообще неизвестно. Этот ублюдок Зеленский у себя в Инстаграме, в официальном аккаунте пишет, что типа наши парни молодцы, въ#бали Питер и Кронштадт. Он там так и пишет, бл#дь, п#дарас нах#й".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Проліт українського дрона FP-1 над Фінською затокою під час атаки на Санкт-Петербург: "Прямо над водой идет. Очень низко летит". ВIДЕО

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ППО Санкт-Петербурга із автомата намагається збити український дрон над палаючим нафтотерміналом. ВIДЕО

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армія рф (21181) пожежа (4471) Санкт-Петербург (275) дрони (8331)
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Топ коментарі
+14
Всрався, кацап.
І це ми ще не починали.
Тай взагалі СВО іде ж за планом.

Ждёт Севастополь, ждёт Камчатка, ждёт Кронштадт.
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03.06.2026 16:37 Відповісти
+8
***** сільно - вся жопа в шрамах!
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03.06.2026 16:44 Відповісти
+7
Почему не задалось? Очень даже утро задалось. 😅
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03.06.2026 16:38 Відповісти
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Всрався, кацап.
І це ми ще не починали.
Тай взагалі СВО іде ж за планом.

Ждёт Севастополь, ждёт Камчатка, ждёт Кронштадт.
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03.06.2026 16:37 Відповісти
Це актор. Дуже чистий, чисто кацапам на вуха сере. До того ж сидить у забороненому інстаграмі - 25 років колими
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03.06.2026 16:37 Відповісти
нє, ну морда у нього загорєлая або прібухнул
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03.06.2026 16:46 Відповісти
Морда намакіяжена румянами, як вони *******.
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03.06.2026 17:12 Відповісти
Там все горить, а в цього Ваньки є час почитати висєри Зєлі і запиляти відосік. Прпагандон обасрался, но гдє?
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03.06.2026 17:16 Відповісти
Почему не задалось? Очень даже утро задалось. 😅
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03.06.2026 16:38 Відповісти
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03.06.2026 16:38 Відповісти
А що йому не подобається? Я всім задоволений
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03.06.2026 16:39 Відповісти
Зкажи "дикую", що по тебі не в*їбали, обмудень, як це роблять регулярно ваші ублюдки
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03.06.2026 16:39 Відповісти
А свою дупу кацап чому не потушив?
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03.06.2026 16:39 Відповісти
***** сільно - вся жопа в шрамах!
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03.06.2026 16:44 Відповісти
Процитую класика: мнє нравіца як воно горить, люди бігають, суєтяться. Пожарки приїжджають. Мені це попріколу.
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03.06.2026 16:44 Відповісти
Уважают Зеленского на московщине. Бо вождь племени. лицо в телевизоре, емае...
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03.06.2026 16:46 Відповісти
ха-ха. Нє, ну от кацапи дожили - ненавидять і бояться хєрограя. Як-то кажуть: ще ніколи так погано не жили кацапи на кацапщині, як за зеленського...
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03.06.2026 16:51 Відповісти
Зеленський дав вам роботу а ви суки неблагодарні даже не подякували
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03.06.2026 16:47 Відповісти
Такий смазлівий парєньок і в пожежниках? Ага, мабуть в пітєрррррррском гєй-клубє стриптиз лабав у костюмі пожежника перед делегацією з економічного хворума, а тут дрони всю маліну поламали.
Ґілупій малтшік.
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03.06.2026 16:48 Відповісти
Выглядит немного картинно. Это не актер?
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03.06.2026 16:53 Відповісти
Ніт, не атор, а просто піТор.
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03.06.2026 17:02 Відповісти
Не пiTор, а ЛГБТ-активист.
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03.06.2026 17:06 Відповісти
Згоден - пасивний.
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03.06.2026 17:14 Відповісти
Артист, після гасіння і в такому чистому комбезі.
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03.06.2026 17:20 Відповісти
ЗЕленський якщо і ублюдок то він для українців ублюдок.Краще б свого плєшивого уйобка ботексного,бункерного педофіла віддячив за те що ти з 5 години тушиш.Це бумеранг повернувся і їх буде більше і більше.Так що воду економте.
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03.06.2026 17:02 Відповісти
щось вам клоун не подобається
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03.06.2026 17:03 Відповісти
Вони реально там усі дебіли, не можуть скласти два і два. На якому році війни до них дійде, що це прямий і невідворотний наслідок Кримнаша?
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03.06.2026 17:08 Відповісти
Не зрозумів, чим обурений цей кацап? Що під час війни, яку розв'язала його країна, прилетіло по військових об'єктах? А хіба так не має бути?
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03.06.2026 17:10 Відповісти
каліч-пожежник, то як тест на адекватність тупих кацапів, кацапська мерзота не бачить дрючка, що стирчить в їх очах, зато тикає пальцями навкруги, думає що ще хтось є осліплий...
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03.06.2026 17:14 Відповісти
 
 