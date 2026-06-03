Російський пожежник сварить Зеленського і розповідає про пожежу у Петербурзі: "#бали так, что просто п#здец. Военные объекты. Тушим с пяти утра". ВIДЕО
Масштабні атаки українських безпілотників на об'єкти в глибокому тилу РФ завдають серйозних руйнувань, які окупанти не в змозі ліквідувати протягом багатьох годин. Як повідомляє Цензор.НЕТ, чергове підтвердження результативності ударів оприлюднив російський пожежник, який бере безпосередню участь у ліквідації наслідків прильотів у Санкт-Петербурзі та Кронштадті.
У мережу потрапив відеозапис, на якому співробітник пожежної охорони РФ скаржиться на колосальні масштаби руйнувань. Він підтвердив, що під удар потрапили саме закриті військові об'єкти, через що він не може продемонструвати точне місце зйомки.
Окупант окремо побідкався на тривалість гасіння та висловив бурхливе обурення через реакцію Володимира Зеленського в соцмережах.
"Так, утро сегодня не задалось, все уже слышали. Да, #бали так, что просто п#здец. Ничего вам показать не могу, к сожалению, военные объекты. Скажу одно, ребята - время полпервого, тушим с пяти утра, до сих пор производится тушение. Сколько еще будем тушить, вообще неизвестно. Этот ублюдок Зеленский у себя в Инстаграме, в официальном аккаунте пишет, что типа наши парни молодцы, въ#бали Питер и Кронштадт. Он там так и пишет, бл#дь, п#дарас нах#й".
Увага! Ненормативна лексика!
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І це ми ще не починали.
Тай взагалі СВО іде ж за планом.
Ждёт Севастополь, ждёт Камчатка, ждёт Кронштадт.
Ґілупій малтшік.