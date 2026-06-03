ППО Санкт-Петербурга із автомата намагається збити український дрон над палаючим нафтотерміналом. ВIДЕО
Російська система протиповітряної оборони у глибокому тилу країни-агресорки продовжує демонструвати свою неспроможність захистити стратегічні об'єкти від повітряних атак. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано промовистий відеозапис, який зафіксував специфічні методи захисту військових та стратегічних об'єктів у РФ.
На оприлюднених кадрах видно великий стовп чорного диму та масштабне загоряння на території місцевого нафтового термінала в Санкт-Петербурзі. У цей момент просто над палаючим об'єктом пролітає український безпілотник.
На захист палаючої нафтобази став росіянин в однострої. Оскільки спеціалізованих засобів протиповітряної оборони поруч не виявилося, окупант заходився стріляти по низьколітаючому дрону зі звичайної автоматичної зброї.
"ПВО Санкт-Петербурга. Стоит стрелок и пытается сбить украинский дрон с автомата", - іронічно коментують відео автори публікації.
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