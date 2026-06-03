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ППО Санкт-Петербурга із автомата намагається збити український дрон над палаючим нафтотерміналом. ВIДЕО

Російська система протиповітряної оборони у глибокому тилу країни-агресорки продовжує демонструвати свою неспроможність захистити стратегічні об'єкти від повітряних атак. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано промовистий відеозапис, який зафіксував специфічні методи захисту військових та стратегічних об'єктів у РФ.

На оприлюднених кадрах видно великий стовп чорного диму та масштабне загоряння на території місцевого нафтового термінала в Санкт-Петербурзі. У цей момент просто над палаючим об'єктом пролітає український безпілотник.

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На захист палаючої нафтобази став росіянин в однострої. Оскільки спеціалізованих засобів протиповітряної оборони поруч не виявилося, окупант заходився стріляти по низьколітаючому дрону зі звичайної автоматичної зброї.

"ПВО Санкт-Петербурга. Стоит стрелок и пытается сбить украинский дрон с автомата", - іронічно коментують відео автори публікації.

Дивіться: Ураження корвета "Бойкий" у Санкт-Петербурзі: робота воїнів СБС. ВIДЕО

Також дивіться: Момент удару по "Петербурзькому нафтовому терміналу" в день старту міжнародного економічного форуму. ВІДЕО+ФОТО

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ППО (4158) Санкт-Петербург (275) дрони (8331) нафтобаза (9)
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бородатые пацаны довольны - такое видео засняли, будет чем перед дружбанами похвалится
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03.06.2026 12:52 Відповісти
це напевне новітня розробка - С-600, гордість кацапської ппо.
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03.06.2026 12:59 Відповісти
Все ППО - біля мАцкви і на валдає.
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03.06.2026 13:02 Відповісти
Вот так в расиюшке везде - смех, веселья, костры - народные гулянья с автоматьм... ГОЙДА!
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03.06.2026 13:10 Відповісти
***** приїхало чи ні? Бо мав бути...
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03.06.2026 13:13 Відповісти
У будь-якому відосику з кацапії в кадрі завжди хачі.
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03.06.2026 13:14 Відповісти
Інших не мають, ще й косоокі...
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03.06.2026 13:20 Відповісти
Обычные патрульные.
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03.06.2026 13:22 Відповісти
Праворуч , волосатий - баба ?
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03.06.2026 13:26 Відповісти
трампонутие
підфуйловники
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03.06.2026 13:35 Відповісти
 
 