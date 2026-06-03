Момент удару по "Петербурзькому нафтовому терміналу" в день старту міжнародного економічного форуму. ВІДЕО+ФОТО
На відео зафіксували момент удару по "Петербурзькому нафтовому терміналу" в Санкт-Петербурзі в день старту Петербурзького міжнародного економічного форуму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.
Увага!!! Присутня ненормативна лексика!!!!
Реакція мешканців
Мешканці російського міста емоційно спостерігають за тим, як дрон підлітає та завдає нового удару по палаючому підприємству.
Як інформує телеграм-канал, наразі підприємство палає.
Що передувало?
Як повідомлялося, "Петербурзький нафтовий термінал" палає внаслідок атаки безпілотників на Санкт-Петербург.
Топ коментарі
+30 Їжак
показати весь коментар03.06.2026 07:04 Відповісти Посилання
+26 Сергій Zhdanov
показати весь коментар03.06.2026 07:07 Відповісти Посилання
+15 Green Bill #603485
показати весь коментар03.06.2026 07:08 Відповісти Посилання
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Петр ездил в Европу учиться - Путин сам все время поучает европейцев.
Петр привлек в Россию европейских ученых - Путин разрывает международные научные связи, за контакты с иностранными учеными российских ученых сажают в тюрьму.
Петр посылал молодых россиян учиться в Европу, создал первые в России учебные заведения европейского типа - Путин ликвидирует в России Болонскую систему, отрезая российское информационное пространство от европейского и лишая российскую молодежь будущего.
Петр резко уменьшил роль религии, ликвидировал патриаршество, низведя РПЦ до роли заштатного ведомства - Путин сделал православие фактически государственной религией, а РПЦ - фактически государственной церковью.
Петр внедрял в экономику западные технологии - Путин страдает тяжелой формой "бреда импортозамещения" - это когда люди возмущаются, почему все стало одновременно так дорого и так плохо - а начальство в ответ повторяет как попугай вот это слово, не имеющее смысла - "импортозамещение".
Петр внедрял в российское общество европейскую культуру и образ жизни - Путин постоянно твердит о тлетворности западной культуры и необходимости оградить от нее россиян.
В Питере - коптит
В Питере - коптит
В Питере - коптит
В Питере тире - коптит
Загальний обсяг фактичних інвестицій Саудівської Аравії в економіку Росії становить понад 2,5 мільярда доларів США прямого капіталу, не враховуючи нещодавніх багатомільярдних військових контрактів та закупівлі озброєння.
Окремою статтею фінансових потоків (яка формально є закупівлею товарів, але фактично субсидує російський ОПК) є оборонні контракти. Російські підсанкційні компанії зі структури «Ростех» поставили Саудівській Аравії техніку за угодами, підписаними у 2021 році. Королівство виплатило Росії понад 2,2 мільярда євро за постачання 39 зенітно-гарматних комплексів «Панцир-С1М», командних пунктів та ракет. Частина цієї техніки та траншів надходила безпосередньо у 2023-2025 роках, оскільки Саудівська Аравія не підтримала західні санкції.
А форум подумал,
Ученья идут..
Но, не ужас, ужас, ужас!
ГОЙДАААААААА!!!!!!!!