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Новини
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Момент удару по "Петербурзькому нафтовому терміналу" в день старту міжнародного економічного форуму. ВІДЕО+ФОТО

На відео зафіксували момент удару по "Петербурзькому нафтовому терміналу" в Санкт-Петербурзі в день старту Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

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Увага!!! Присутня ненормативна лексика!!!! 

Реакція мешканців

Мешканці російського міста емоційно спостерігають за тим, як дрон підлітає та завдає нового удару по палаючому підприємству.

Як інформує телеграм-канал, наразі підприємство палає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оборонний завод "Прогрес", де виготовляють компоненти для ракет, атакований та горить у Тамбовській області РФ, - ЗМІ. ВIДЕО

пітер горить термінал
пітер горить термінал
пітер горить термінал

Що передувало?

Як повідомлялося, "Петербурзький нафтовий термінал" палає внаслідок атаки безпілотників на Санкт-Петербург.

Також читайте: Вивели з ладу 40% нафтопереробки РФ та уразили 15 НПЗ: Зеленський про успіхи далекобійних "санкцій" ЗСУ

Автор: 

Ленінградська область (43) Санкт-Петербург (275) нафтопродукти (700) Удари по РФ (992)
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Топ коментарі
+30
Вітаємо з відкриттям форуму,покидьки.
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03.06.2026 07:04 Відповісти
+26
Дура скажи дякую що порт підривають, а не ваші хати....
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03.06.2026 07:07 Відповісти
+15
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03.06.2026 07:08 Відповісти
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Вітаємо з відкриттям форуму,покидьки.
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03.06.2026 07:04 Відповісти
Цікаво, а пуйлу вистачить чумодвнів, щоб приїхати на цей форум?
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03.06.2026 08:01 Відповісти
Може із закриттям ?
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03.06.2026 08:32 Відповісти
Ну,це була церемонія відкриття. Добре було б побачити і церемонію закриття.
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03.06.2026 08:43 Відповісти
Святковий салют!
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03.06.2026 09:27 Відповісти
Дура скажи дякую що порт підривають, а не ваші хати....
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03.06.2026 07:07 Відповісти
Тупа свиноматка не розуміє причино-наслідковий зв'язок ударів.
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03.06.2026 07:13 Відповісти
у московитів ця чеснота відсутня на генетичному рівні - це біосміття
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03.06.2026 08:14 Відповісти
что творится - СВО
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03.06.2026 07:08 Відповісти
Творітся по плану, в строгом соотвєтствіі с графіком.
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03.06.2026 07:19 Відповісти
Движуха
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03.06.2026 09:01 Відповісти
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03.06.2026 07:08 Відповісти
Нам скушна, застой, хочется дьвижюхи. И дроньі свистят у виска и сєкундьі.
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03.06.2026 07:41 Відповісти
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03.06.2026 07:08 Відповісти
Петр прорубил окно в Европу - Путин его заколачивает.

Петр ездил в Европу учиться - Путин сам все время поучает европейцев.

Петр привлек в Россию европейских ученых - Путин разрывает международные научные связи, за контакты с иностранными учеными российских ученых сажают в тюрьму.

Петр посылал молодых россиян учиться в Европу, создал первые в России учебные заведения европейского типа - Путин ликвидирует в России Болонскую систему, отрезая российское информационное пространство от европейского и лишая российскую молодежь будущего.

Петр резко уменьшил роль религии, ликвидировал патриаршество, низведя РПЦ до роли заштатного ведомства - Путин сделал православие фактически государственной религией, а РПЦ - фактически государственной церковью.

Петр внедрял в экономику западные технологии - Путин страдает тяжелой формой "бреда импортозамещения" - это когда люди возмущаются, почему все стало одновременно так дорого и так плохо - а начальство в ответ повторяет как попугай вот это слово, не имеющее смысла - "импортозамещение".

Петр внедрял в российское общество европейскую культуру и образ жизни - Путин постоянно твердит о тлетворности западной культуры и необходимости оградить от нее россиян.
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03.06.2026 08:29 Відповісти
Но в принципе Петр был таким же кондомом как и ***..ло.
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03.06.2026 09:15 Відповісти
Та я ж, не заперечую... Але Путін, його "переплюнув"...
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03.06.2026 09:19 Відповісти
Хіба це погано?
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03.06.2026 09:20 Відповісти
Нехай Йура Шевчук пісню напише в алкогольному угарі і надривно виконає, опозиція недороблена...
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03.06.2026 07:09 Відповісти
Краще - Шнуров: В Пітері - коптить.
В Питере - коптит
В Питере - коптит
В Питере - коптит
В Питере тире - коптит
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03.06.2026 09:21 Відповісти
На голови окупантів ************ зійшов благодатний вогонь з Мирної України, щоб покарати орків за їх злочини криваві в Україні, з 2014 року!!
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03.06.2026 07:13 Відповісти
Хороша ілюстрація до форуму. Адже він організовується, кацапами, для залучення інвестицій у російську економіку...
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03.06.2026 07:14 Відповісти
Щось маленьке прилітає. Можливо запускають поруч з містом.
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03.06.2026 07:15 Відповісти
ета фсьо пастановка, нічаво нєбило, вивсьоврьоті
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03.06.2026 07:44 Відповісти
Окей, це неймовірна перемога.
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03.06.2026 07:54 Відповісти
Y 2026 році країною-гостем Петербурзького міжнародного економічного форуму виступає Саудівська Аравія.
Загальний обсяг фактичних інвестицій Саудівської Аравії в економіку Росії становить понад 2,5 мільярда доларів США прямого капіталу, не враховуючи нещодавніх багатомільярдних військових контрактів та закупівлі озброєння.
Окремою статтею фінансових потоків (яка формально є закупівлею товарів, але фактично субсидує російський ОПК) є оборонні контракти. Російські підсанкційні компанії зі структури «Ростех» поставили Саудівській Аравії техніку за угодами, підписаними у 2021 році. Королівство виплатило Росії понад 2,2 мільярда євро за постачання 39 зенітно-гарматних комплексів «Панцир-С1М», командних пунктів та ракет. Частина цієї техніки та траншів надходила безпосередньо у 2023-2025 роках, оскільки Саудівська Аравія не підтримала західні санкції.
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03.06.2026 07:18 Відповісти
«Кошмар, кошмар… страшно как…». Не бачу нічого кошмарного чи страшного!
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03.06.2026 07:22 Відповісти
Треба було ще по Лахта-Центру зарядити (праворуч). Поразка найвищого хмарочоса Європи була б ефектною.
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03.06.2026 07:23 Відповісти
Там же інетботи сидять, нудно без них буде 😁
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03.06.2026 07:56 Відповісти
++++. (І, що саме "жахливе" - "Ігор Ступка" стане безробітним...).
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03.06.2026 08:31 Відповісти
З салютом - все як положено )
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03.06.2026 07:33 Відповісти
То не кашмар, а українська делегація на літаках теж поспішає на економічний хворум.
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03.06.2026 07:35 Відповісти
Члєнінград, члєнінград, ти давно вже хотів відсо*ать!
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03.06.2026 07:39 Відповісти
https://t.me/voynareal/137549 🤣 «*баааать! Даже в магаз нормально не сходить! Просто дроны над головой» - обстановка з Санкт-Петербургу, російськоі «культурної» столиці
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03.06.2026 07:44 Відповісти
А форум подумал,
А форум подумал,
Ученья идут..
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03.06.2026 07:47 Відповісти
СВО идет
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03.06.2026 07:47 Відповісти
На цей "форум" путлер не приїде, а пришле туди двійника або навіть тройніка п'яого Мєдвєдєва
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03.06.2026 07:52 Відповісти
Зеленський дозволив тупій русні лише короткий парад на дівятамая, але на пмеф дозволу не давав
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03.06.2026 07:55 Відповісти
Роботи непочатий край..
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03.06.2026 07:55 Відповісти
Ужас!
Но, не ужас, ужас, ужас!
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03.06.2026 07:58 Відповісти
гори гори ясно щоб не погасло....
ГОЙДАААААААА!!!!!!!!
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03.06.2026 08:03 Відповісти
ЗСУ прибули на Петербурзький міжнародний економічний форум. Можна починати.))
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03.06.2026 08:14 Відповісти
Офіційного запиту на дозвіл проведення економічного форуму не було? Не було! На проведення параду запит на дозвіл був - Україна дозволила провести. А тут це їхній косяк, треба було поросити.
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03.06.2026 08:26 Відповісти
Вітру нема (
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03.06.2026 08:56 Відповісти
Гарно! Але "малавата будєт, малавата!"
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03.06.2026 09:02 Відповісти
І нічьо нє кашмар. Тварітся есвео.
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03.06.2026 09:03 Відповісти
А Зеленський дозволяв Ху'йлу форум проводити?
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03.06.2026 09:07 Відповісти
Уй@буйте з України і не буде нічого подібного! А так ловіть кожен день щось подібне!
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03.06.2026 09:19 Відповісти
 
 