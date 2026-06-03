Момент удару по "Петербурзькому нафтовому терміналу" в день старту міжнародного економічного форуму. ВІДЕО+ФОТО

На відео зафіксували момент удару по "Петербурзькому нафтовому терміналу" в Санкт-Петербурзі в день старту Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

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Реакція мешканців

Мешканці російського міста емоційно спостерігають за тим, як дрон підлітає та завдає нового удару по палаючому підприємству.

Як інформує телеграм-канал, наразі підприємство палає.

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Що передувало?

Як повідомлялося, "Петербурзький нафтовий термінал" палає внаслідок атаки безпілотників на Санкт-Петербург.

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