Момент удара по "Петербургскому нефтяному терминалу" в день старта международного экономического форума

На видео запечатлен момент удара по «Петербургскому нефтяному терминалу» в Санкт-Петербурге в день открытия Петербургского международного экономического форума.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

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Реакция жителей

Жители российского города эмоционально наблюдают за тем, как дрон подлетает и наносит новый удар по горящему предприятию.

Как сообщает телеграм-канал, в настоящее время предприятие горит.

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Что предшествовало?

Как сообщалось, "Петербургский нефтяной терминал" горит в результате атаки беспилотников на Санкт-Петербург.

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