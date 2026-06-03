Момент удара по "Петербургскому нефтяному терминалу" в день старта международного экономического форума
На видео запечатлен момент удара по «Петербургскому нефтяному терминалу» в Санкт-Петербурге в день открытия Петербургского международного экономического форума.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.
Внимание!!! Содержит нецензурную лексику!!!!
Реакция жителей
Жители российского города эмоционально наблюдают за тем, как дрон подлетает и наносит новый удар по горящему предприятию.
Как сообщает телеграм-канал, в настоящее время предприятие горит.
Что предшествовало?
Как сообщалось, "Петербургский нефтяной терминал" горит в результате атаки беспилотников на Санкт-Петербург.
Топ комментарии
+31 Їжак
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+26 Сергій Zhdanov
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+15 Green Bill #603485
показать весь комментарий03.06.2026 07:08 Ответить Ссылка
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Петр ездил в Европу учиться - Путин сам все время поучает европейцев.
Петр привлек в Россию европейских ученых - Путин разрывает международные научные связи, за контакты с иностранными учеными российских ученых сажают в тюрьму.
Петр посылал молодых россиян учиться в Европу, создал первые в России учебные заведения европейского типа - Путин ликвидирует в России Болонскую систему, отрезая российское информационное пространство от европейского и лишая российскую молодежь будущего.
Петр резко уменьшил роль религии, ликвидировал патриаршество, низведя РПЦ до роли заштатного ведомства - Путин сделал православие фактически государственной религией, а РПЦ - фактически государственной церковью.
Петр внедрял в экономику западные технологии - Путин страдает тяжелой формой "бреда импортозамещения" - это когда люди возмущаются, почему все стало одновременно так дорого и так плохо - а начальство в ответ повторяет как попугай вот это слово, не имеющее смысла - "импортозамещение".
Петр внедрял в российское общество европейскую культуру и образ жизни - Путин постоянно твердит о тлетворности западной культуры и необходимости оградить от нее россиян.
В Питере - коптит
В Питере - коптит
В Питере - коптит
В Питере тире - коптит
Куда смотрят лучшіє в мірє спєцслужби?!!!
Загальний обсяг фактичних інвестицій Саудівської Аравії в економіку Росії становить понад 2,5 мільярда доларів США прямого капіталу, не враховуючи нещодавніх багатомільярдних військових контрактів та закупівлі озброєння.
Окремою статтею фінансових потоків (яка формально є закупівлею товарів, але фактично субсидує російський ОПК) є оборонні контракти. Російські підсанкційні компанії зі структури «Ростех» поставили Саудівській Аравії техніку за угодами, підписаними у 2021 році. Королівство виплатило Росії понад 2,2 мільярда євро за постачання 39 зенітно-гарматних комплексів «Панцир-С1М», командних пунктів та ракет. Частина цієї техніки та траншів надходила безпосередньо у 2023-2025 роках, оскільки Саудівська Аравія не підтримала західні санкції.
А форум подумал,
Ученья идут..
Но, не ужас, ужас, ужас!
ГОЙДАААААААА!!!!!!!!