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Новости
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Момент удара по "Петербургскому нефтяному терминалу" в день старта международного экономического форума

На видео запечатлен момент удара по «Петербургскому нефтяному терминалу» в Санкт-Петербурге в день открытия Петербургского международного экономического форума.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Внимание!!! Содержит нецензурную лексику!!!! 

Реакция жителей

Жители российского города эмоционально наблюдают за тем, как дрон подлетает и наносит новый удар по горящему предприятию.

Как сообщает телеграм-канал, в настоящее время предприятие горит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оборонный завод "Прогресс", где производят компоненты для ракет, атакован и горит в Тамбовской области РФ, - СМИ. ВИДЕО

питер горит терминал
питер горит терминал
питер горит терминал

Что предшествовало?

Как сообщалось, "Петербургский нефтяной терминал" горит в результате атаки беспилотников на Санкт-Петербург.

Читайте также: Вывели из строя 40% нефтепереработки РФ и поразили 15 НПЗ: Зеленский об успехах дальнобойных «санкций» ВСУ

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Ленинградская область (41) Санкт-Петербург (486) нефтепродукты (186) Удары по РФ (987)
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Топ комментарии
+31
Вітаємо з відкриттям форуму,покидьки.
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03.06.2026 07:04 Ответить
+26
Дура скажи дякую що порт підривають, а не ваші хати....
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03.06.2026 07:07 Ответить
+15
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03.06.2026 07:08 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Вітаємо з відкриттям форуму,покидьки.
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03.06.2026 07:04 Ответить
Цікаво, а пуйлу вистачить чумодвнів, щоб приїхати на цей форум?
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03.06.2026 08:01 Ответить
Може із закриттям ?
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03.06.2026 08:32 Ответить
Ну,це була церемонія відкриття. Добре було б побачити і церемонію закриття.
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03.06.2026 08:43 Ответить
Святковий салют!
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03.06.2026 09:27 Ответить
Дура скажи дякую що порт підривають, а не ваші хати....
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03.06.2026 07:07 Ответить
Тупа свиноматка не розуміє причино-наслідковий зв'язок ударів.
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03.06.2026 07:13 Ответить
у московитів ця чеснота відсутня на генетичному рівні - це біосміття
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03.06.2026 08:14 Ответить
что творится - СВО
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03.06.2026 07:08 Ответить
Творітся по плану, в строгом соотвєтствіі с графіком.
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03.06.2026 07:19 Ответить
Движуха
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03.06.2026 09:01 Ответить
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03.06.2026 07:08 Ответить
Нам скушна, застой, хочется дьвижюхи. И дроньі свистят у виска и сєкундьі.
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03.06.2026 07:41 Ответить
троєкратноє ура. трі. уа, уа, уааа
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03.06.2026 09:41 Ответить
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03.06.2026 07:08 Ответить
Петр прорубил окно в Европу - Путин его заколачивает.

Петр ездил в Европу учиться - Путин сам все время поучает европейцев.

Петр привлек в Россию европейских ученых - Путин разрывает международные научные связи, за контакты с иностранными учеными российских ученых сажают в тюрьму.

Петр посылал молодых россиян учиться в Европу, создал первые в России учебные заведения европейского типа - Путин ликвидирует в России Болонскую систему, отрезая российское информационное пространство от европейского и лишая российскую молодежь будущего.

Петр резко уменьшил роль религии, ликвидировал патриаршество, низведя РПЦ до роли заштатного ведомства - Путин сделал православие фактически государственной религией, а РПЦ - фактически государственной церковью.

Петр внедрял в экономику западные технологии - Путин страдает тяжелой формой "бреда импортозамещения" - это когда люди возмущаются, почему все стало одновременно так дорого и так плохо - а начальство в ответ повторяет как попугай вот это слово, не имеющее смысла - "импортозамещение".

Петр внедрял в российское общество европейскую культуру и образ жизни - Путин постоянно твердит о тлетворности западной культуры и необходимости оградить от нее россиян.
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03.06.2026 08:29 Ответить
Но в принципе Петр был таким же кондомом как и ***..ло.
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03.06.2026 09:15 Ответить
Та я ж, не заперечую... Але Путін, його "переплюнув"...
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03.06.2026 09:19 Ответить
Хіба це погано?
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03.06.2026 09:20 Ответить
А де у мене це написано?... Проходять століття, але кацапи не міняються... Єдиний народ, який вважає "грамотність" - НЕДОЛІКОМ... У Мазепи, за плечима, був єзуїтський колегіум. Вони тоді давали найкращу освіту в Європі. Знав кілька мов, розумів економіку, військову стратегію, дипломатію... Навіть був поетом. А "Петруха" своє ім'я, з трьома помилками, писав... .
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03.06.2026 09:35 Ответить
І при тому всьому вони роблять ракети, супутники, і мають неабиякий хист в інформаційно-психологічних операціях.
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03.06.2026 09:37 Ответить
Ти фільм "Важко буть Богом", дивився? Пам'ятаєш, для чого "чорні брати" пристосували друкарський верстат? Те саме і у кацапів. Не забувай - сотні років вони тягли до себе "мізки" всієї Російської імперії (і потім - СРСР). Якщо "копнуть" - то виявиться, що основу "мізків" РФ складають "нерусские"... І "купували" їх за гроші, які виручали за рахунок грабунку колоній...
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03.06.2026 09:45 Ответить
Нехай Йура Шевчук пісню напише в алкогольному угарі і надривно виконає, опозиція недороблена...
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03.06.2026 07:09 Ответить
Краще - Шнуров: В Пітері - коптить.
В Питере - коптит
В Питере - коптит
В Питере - коптит
В Питере тире - коптит
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03.06.2026 09:21 Ответить
На голови окупантів ************ зійшов благодатний вогонь з Мирної України, щоб покарати орків за їх злочини криваві в Україні, з 2014 року!!
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03.06.2026 07:13 Ответить
Хороша ілюстрація до форуму. Адже він організовується, кацапами, для залучення інвестицій у російську економіку...
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03.06.2026 07:14 Ответить
Щось маленьке прилітає. Можливо запускають поруч з містом.
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03.06.2026 07:15 Ответить
ета фсьо пастановка, нічаво нєбило, вивсьоврьоті
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03.06.2026 07:44 Ответить
Окей, це неймовірна перемога.
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03.06.2026 07:54 Ответить
"Павутина-2"?
Куда смотрят лучшіє в мірє спєцслужби?!!!
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03.06.2026 09:38 Ответить
Y 2026 році країною-гостем Петербурзького міжнародного економічного форуму виступає Саудівська Аравія.
Загальний обсяг фактичних інвестицій Саудівської Аравії в економіку Росії становить понад 2,5 мільярда доларів США прямого капіталу, не враховуючи нещодавніх багатомільярдних військових контрактів та закупівлі озброєння.
Окремою статтею фінансових потоків (яка формально є закупівлею товарів, але фактично субсидує російський ОПК) є оборонні контракти. Російські підсанкційні компанії зі структури «Ростех» поставили Саудівській Аравії техніку за угодами, підписаними у 2021 році. Королівство виплатило Росії понад 2,2 мільярда євро за постачання 39 зенітно-гарматних комплексів «Панцир-С1М», командних пунктів та ракет. Частина цієї техніки та траншів надходила безпосередньо у 2023-2025 роках, оскільки Саудівська Аравія не підтримала західні санкції.
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03.06.2026 07:18 Ответить
«Кошмар, кошмар… страшно как…». Не бачу нічого кошмарного чи страшного!
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03.06.2026 07:22 Ответить
Треба було ще по Лахта-Центру зарядити (праворуч). Поразка найвищого хмарочоса Європи була б ефектною.
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03.06.2026 07:23 Ответить
Там же інетботи сидять, нудно без них буде 😁
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03.06.2026 07:56 Ответить
++++. (І, що саме "жахливе" - "Ігор Ступка" стане безробітним...).
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03.06.2026 08:31 Ответить
З салютом - все як положено )
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03.06.2026 07:33 Ответить
То не кашмар, а українська делегація на літаках теж поспішає на економічний хворум.
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03.06.2026 07:35 Ответить
Члєнінград, члєнінград, ти давно вже хотів відсо*ать!
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03.06.2026 07:39 Ответить
https://t.me/voynareal/137549 🤣 «*баааать! Даже в магаз нормально не сходить! Просто дроны над головой» - обстановка з Санкт-Петербургу, російськоі «культурної» столиці
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03.06.2026 07:44 Ответить
А форум подумал,
А форум подумал,
Ученья идут..
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03.06.2026 07:47 Ответить
СВО идет
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03.06.2026 07:47 Ответить
На цей "форум" путлер не приїде, а пришле туди двійника або навіть тройніка п'яого Мєдвєдєва
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03.06.2026 07:52 Ответить
Зеленський дозволив тупій русні лише короткий парад на дівятамая, але на пмеф дозволу не давав
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03.06.2026 07:55 Ответить
Роботи непочатий край..
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03.06.2026 07:55 Ответить
Ужас!
Но, не ужас, ужас, ужас!
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03.06.2026 07:58 Ответить
гори гори ясно щоб не погасло....
ГОЙДАААААААА!!!!!!!!
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03.06.2026 08:03 Ответить
ЗСУ прибули на Петербурзький міжнародний економічний форум. Можна починати.))
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03.06.2026 08:14 Ответить
Офіційного запиту на дозвіл проведення економічного форуму не було? Не було! На проведення параду запит на дозвіл був - Україна дозволила провести. А тут це їхній косяк, треба було поросити.
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03.06.2026 08:26 Ответить
Вітру нема (
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03.06.2026 08:56 Ответить
Гарно! Але "малавата будєт, малавата!"
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03.06.2026 09:02 Ответить
І нічьо нє кашмар. Тварітся есвео.
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03.06.2026 09:03 Ответить
А Зеленський дозволяв Ху'йлу форум проводити?
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03.06.2026 09:07 Ответить
Уй@буйте з України і не буде нічого подібного! А так ловіть кожен день щось подібне!
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03.06.2026 09:19 Ответить
 
 