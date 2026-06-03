Оборонний завод "Прогрес", де виготовляють компоненти для ракет, атакований та горить у Тамбовській області РФ, - ЗМІ. ВIДЕО
Завод "Прогрес", який виробляє обладнання для систем управління авіаційною та ракетною технікою, зазнав атаки та горить у російському місті Мічурінськ Тамбовської області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на OSINT-аналіз ASTRA.
Що уражено?
ASTRA геолокувала відео з кадрами пожежі, зняті очевидцями в ніч на 3 червня. За даними видання, під атакою опинився і горить завод "Прогрес" у місті Мічурінськ Тамбовської області РФ.
OSINT-аналітик встановив, що відеозаписи були зроблені через дорогу від одного з виробничих майданчиків підприємства.
Що про підприємство відомо?
За інформацією проєкту War & Sanctions Головного управління розвідки України, на підприємстві "Прогрес" виробляють датчики МП-95, які можуть використовуватися для випробувань і контролю систем крилатих ракет Х-101.
Також, за даними проєкту, на заводі виготовляють гіромотори для ракет Х-59М2 та Х-59М2А. Ці компоненти застосовуються в датчиках кутових швидкостей.
Окрім систем управління для авіаційної та ракетної техніки, "Прогрес" виробляє електротехнічну продукцію цивільного призначення, а також обладнання для газо- та нафтопроводів.
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