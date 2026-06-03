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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Оборонный завод "Прогресс", где производят компоненты для ракет, атакован и горит в Тамбовской области РФ, — СМИ. ВИДЕО

Завод "Прогресс", производящий оборудование для систем управления авиационной и ракетной техникой, подвергся нападению и горит в российском городе Мичуринске Тамбовской области РФ. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на OSINT-анализ ASTRA.

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Что пострадало?

ASTRA геолоцировала видео с кадрами пожара, снятые очевидцами в ночь на 3 июня. По данным издания, под атакой оказался и горит завод "Прогресс" в городе Мичуринск Тамбовской области РФ.

OSINT-аналитик установил, что видеозаписи были сделаны через дорогу от одной из производственных площадок предприятия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны поразили арсенал ГРАУ под Волгоградом и оборонный завод в Тамбовской области, - Генштаб

завод в Тамбовской области
завод в Тамбовской области

Что известно о предприятии?

По информации проекта War & Sanctions Главного управления разведки Украины, на предприятии "Прогресс" производят датчики МП-95, которые могут использоваться для испытаний и контроля систем крылатых ракет Х-101.

Также, по данным проекта, на заводе изготавливают гиромоторы для ракет Х-59М2 и Х-59М2А. Эти компоненты применяются в датчиках угловых скоростей.

Помимо систем управления для авиационной и ракетной техники, "Прогресс" производит электротехническую продукцию гражданского назначения, а также оборудование для газо- и нефтепроводов.

Читайте также: В Тамбовской области атакован оборонный завод "Прогресс"

Автор: 

Тамбов (10) Удары по РФ (987)
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Топ комментарии
+7
І оце нащадок пушкіна і Достоєвського?! Оце і є руській язиг, який вони хочуть принести і навʼязати українцям? 🤮
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03.06.2026 07:28 Ответить
+5
З 2025 року атакуємо цей завод. Важко воно це, дронами без ракет. Но теж добре, заспопокойтесь.
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03.06.2026 06:49 Ответить
+3
У московита радість і гордість, за отриманий благодатний вогонь з Мирної України, переповнює всю голову!!!
А далі, ще буде, за злочини орків ****** в Україні, з 2014 року!!
Смерть окупантам ************!!
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03.06.2026 06:55 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
підприемства швидко відновлюют а як "виносити" робочі зміни то у московитів почнуться проблеми
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03.06.2026 06:47 Ответить
А обладнання? ЧПУ станки? Обладнання довго закуповуться, і коштує дуже великих грошей.
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03.06.2026 07:20 Ответить
Лише у вологих мріях, вони швидко відновлюються.
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03.06.2026 08:54 Ответить
З 2025 року атакуємо цей завод. Важко воно це, дронами без ракет. Но теж добре, заспопокойтесь.
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03.06.2026 06:49 Ответить
У московита радість і гордість, за отриманий благодатний вогонь з Мирної України, переповнює всю голову!!!
А далі, ще буде, за злочини орків ****** в Україні, з 2014 року!!
Смерть окупантам ************!!
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03.06.2026 06:55 Ответить
І оце нащадок пушкіна і Достоєвського?! Оце і є руській язиг, який вони хочуть принести і навʼязати українцям? 🤮
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03.06.2026 07:28 Ответить
Пушкін ще той матюгальник був. Просто нам в школі давали дуже вихолощену інформацію. А в Пушніка є цілі поеми з такою обсцентною лексикою, вуха вянуть.

Накажи, святой угодник,
Капитана Бороздну,
Разлюбил он, греховодник
Нашу матушку *****.

Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 томах. Том 2, книга 1. Стихотворения, 1817-1825. Лицейские стихотворения в позднейших редакциях. М.; Л.: Издательство АН СССР, с. 258, 1947
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03.06.2026 09:05 Ответить
У Еллочки-людоїдки лексикон був багатший.
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03.06.2026 09:30 Ответить
Який боХатий цей пушкінський ІзЬІк!))
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03.06.2026 07:40 Ответить
Надіюся скоро в Алабугу прилетить щось сильно швидке та масивне.
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03.06.2026 07:58 Ответить
ВСЁ надобно сжечь к ****** на тех сранных болотах! Сжечь во славу ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ и её могучего, непобедимого, свободного и мужественного народа!!!
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03.06.2026 08:41 Ответить
Сжечь надобно ВСЁ к ****** на тех сранных болотах!!!
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03.06.2026 08:42 Ответить
Горить не сам цех а якась пристройка і ще вікна побили. До сраки це все. Потрібно ракетами розносити цехи і заводи
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03.06.2026 09:11 Ответить
В Україні теж багато хто видає бажане за дійсне - горить частково термоізоляція тепломагістралі заводського значення. Просто нема чим наносити удари - два діячи по закупівлі зброї тіки сьогодні збирались - обсасували цю тему - долго та потужно ржали з українських дебілів шо повірили сіоністам про 3000 тисячі ракет з 24 року.
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03.06.2026 09:27 Ответить
 
 