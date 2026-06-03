Оборонный завод "Прогресс", где производят компоненты для ракет, атакован и горит в Тамбовской области РФ, — СМИ. ВИДЕО

Завод "Прогресс", производящий оборудование для систем управления авиационной и ракетной техникой, подвергся нападению и горит в российском городе Мичуринске Тамбовской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на OSINT-анализ ASTRA.

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Что пострадало?

ASTRA геолоцировала видео с кадрами пожара, снятые очевидцами в ночь на 3 июня. По данным издания, под атакой оказался и горит завод "Прогресс" в городе Мичуринск Тамбовской области РФ.

OSINT-аналитик установил, что видеозаписи были сделаны через дорогу от одной из производственных площадок предприятия.

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Что известно о предприятии?

По информации проекта War & Sanctions Главного управления разведки Украины, на предприятии "Прогресс" производят датчики МП-95, которые могут использоваться для испытаний и контроля систем крылатых ракет Х-101.

Также, по данным проекта, на заводе изготавливают гиромоторы для ракет Х-59М2 и Х-59М2А. Эти компоненты применяются в датчиках угловых скоростей.

Помимо систем управления для авиационной и ракетной техники, "Прогресс" производит электротехническую продукцию гражданского назначения, а также оборудование для газо- и нефтепроводов.

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