Оборонный завод "Прогресс", где производят компоненты для ракет, атакован и горит в Тамбовской области РФ, — СМИ. ВИДЕО
Завод "Прогресс", производящий оборудование для систем управления авиационной и ракетной техникой, подвергся нападению и горит в российском городе Мичуринске Тамбовской области РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на OSINT-анализ ASTRA.
Что пострадало?
ASTRA геолоцировала видео с кадрами пожара, снятые очевидцами в ночь на 3 июня. По данным издания, под атакой оказался и горит завод "Прогресс" в городе Мичуринск Тамбовской области РФ.
OSINT-аналитик установил, что видеозаписи были сделаны через дорогу от одной из производственных площадок предприятия.
Что известно о предприятии?
По информации проекта War & Sanctions Главного управления разведки Украины, на предприятии "Прогресс" производят датчики МП-95, которые могут использоваться для испытаний и контроля систем крылатых ракет Х-101.
Также, по данным проекта, на заводе изготавливают гиромоторы для ракет Х-59М2 и Х-59М2А. Эти компоненты применяются в датчиках угловых скоростей.
Помимо систем управления для авиационной и ракетной техники, "Прогресс" производит электротехническую продукцию гражданского назначения, а также оборудование для газо- и нефтепроводов.
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Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 томах. Том 2, книга 1. Стихотворения, 1817-1825. Лицейские стихотворения в позднейших редакциях. М.; Л.: Издательство АН СССР, с. 258, 1947