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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Оборонний завод "Прогрес", де виготовляють компоненти для ракет, атакований та горить у Тамбовській області РФ, - ЗМІ. ВIДЕО

Завод "Прогрес", який виробляє обладнання для систем управління авіаційною та ракетною технікою, зазнав атаки та горить у російському місті Мічурінськ Тамбовської області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на OSINT-аналіз ASTRA.

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Що уражено?

ASTRA геолокувала відео з кадрами пожежі, зняті очевидцями в ніч на 3 червня. За даними видання, під атакою опинився і горить завод "Прогрес" у місті Мічурінськ Тамбовської області РФ.

OSINT-аналітик встановив, що відеозаписи були зроблені через дорогу від одного з виробничих майданчиків підприємства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони уразили арсенал ГРАУ під Волгоградом та оборонний завод у Тамбовській області, - Генштаб

завод в Тамбовській області
завод в Тамбовській області

Що про підприємство відомо?

За інформацією проєкту War & Sanctions Головного управління розвідки України, на підприємстві "Прогрес" виробляють датчики МП-95, які можуть використовуватися для випробувань і контролю систем крилатих ракет Х-101.

Також, за даними проєкту, на заводі виготовляють гіромотори для ракет Х-59М2 та Х-59М2А. Ці компоненти застосовуються в датчиках кутових швидкостей.

Окрім систем управління для авіаційної та ракетної техніки, "Прогрес" виробляє електротехнічну продукцію цивільного призначення, а також обладнання для газо- та нафтопроводів.

Також читайте: У Тамбовській області атаковано оборонний завод "Прогрес"

Автор: 

Тамбов (9) Удари по РФ (992)
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Топ коментарі
+6
І оце нащадок пушкіна і Достоєвського?! Оце і є руській язиг, який вони хочуть принести і навʼязати українцям? 🤮
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03.06.2026 07:28 Відповісти
+5
З 2025 року атакуємо цей завод. Важко воно це, дронами без ракет. Но теж добре, заспопокойтесь.
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03.06.2026 06:49 Відповісти
+3
У московита радість і гордість, за отриманий благодатний вогонь з Мирної України, переповнює всю голову!!!
А далі, ще буде, за злочини орків ****** в Україні, з 2014 року!!
Смерть окупантам ************!!
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03.06.2026 06:55 Відповісти
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підприемства швидко відновлюют а як "виносити" робочі зміни то у московитів почнуться проблеми
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03.06.2026 06:47 Відповісти
А обладнання? ЧПУ станки? Обладнання довго закуповуться, і коштує дуже великих грошей.
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03.06.2026 07:20 Відповісти
Лише у вологих мріях, вони швидко відновлюються.
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03.06.2026 08:54 Відповісти
З 2025 року атакуємо цей завод. Важко воно це, дронами без ракет. Но теж добре, заспопокойтесь.
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03.06.2026 06:49 Відповісти
У московита радість і гордість, за отриманий благодатний вогонь з Мирної України, переповнює всю голову!!!
А далі, ще буде, за злочини орків ****** в Україні, з 2014 року!!
Смерть окупантам ************!!
показати весь коментар
03.06.2026 06:55 Відповісти
І оце нащадок пушкіна і Достоєвського?! Оце і є руській язиг, який вони хочуть принести і навʼязати українцям? 🤮
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03.06.2026 07:28 Відповісти
Пушкін ще той матюгальник був. Просто нам в школі давали дуже вихолощену інформацію. А в Пушніка є цілі поеми з такою обсцентною лексикою, вуха вянуть.

Накажи, святой угодник,
Капитана Бороздну,
Разлюбил он, греховодник
Нашу матушку *****.

Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 томах. Том 2, книга 1. Стихотворения, 1817-1825. Лицейские стихотворения в позднейших редакциях. М.; Л.: Издательство АН СССР, с. 258, 1947
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03.06.2026 09:05 Відповісти
У Еллочки-людоїдки лексикон був багатший.
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03.06.2026 09:30 Відповісти
Який боХатий цей пушкінський ІзЬІк!))
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03.06.2026 07:40 Відповісти
Надіюся скоро в Алабугу прилетить щось сильно швидке та масивне.
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03.06.2026 07:58 Відповісти
ВСЁ надобно сжечь к ****** на тех сранных болотах! Сжечь во славу ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ и её могучего, непобедимого, свободного и мужественного народа!!!
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03.06.2026 08:41 Відповісти
Сжечь надобно ВСЁ к ****** на тех сранных болотах!!!
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03.06.2026 08:42 Відповісти
Горить не сам цех а якась пристройка і ще вікна побили. До сраки це все. Потрібно ракетами розносити цехи і заводи
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03.06.2026 09:11 Відповісти
В Україні теж багато хто видає бажане за дійсне - горить частково термоізоляція тепломагістралі заводського значення. Просто нема чим наносити удари - два діячи по закупівлі зброї тіки сьогодні збирались - обсасували цю тему - долго та потужно ржали з українських дебілів шо повірили сіоністам про 3000 тисячі ракет з 24 року.
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03.06.2026 09:27 Відповісти
 
 