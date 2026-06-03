ПВО Санкт-Петербурга из автомата пытается сбить украинский дрон над горящим нефтетерминалом. ВИДЕО

Российская система противовоздушной обороны в глубоком тылу страны-агрессора продолжает демонстрировать свою неспособность защитить стратегические объекты от воздушных атак. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована красноречивая видеозапись, запечатлевшая специфические методы защиты военных и стратегических объектов в РФ.

На обнародованных кадрах виден большой столб черного дыма и масштабное возгорание на территории местного нефтяного терминала в Санкт-Петербурге. В этот момент прямо над горящим объектом пролетает украинский беспилотник.

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На защиту горящей нефтебазы встал россиянин в военной форме. Поскольку специализированных средств противовоздушной обороны поблизости не оказалось, оккупант принялся стрелять по низколетящему дрону из обычного автоматического оружия.

"ПВО Санкт-Петербурга. Стоит стрелок и пытается сбить украинский дрон из автомата", - иронично комментируют видео авторы публикации.

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