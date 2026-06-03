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ПВО Санкт-Петербурга из автомата пытается сбить украинский дрон над горящим нефтетерминалом. ВИДЕО

Российская система противовоздушной обороны в глубоком тылу страны-агрессора продолжает демонстрировать свою неспособность защитить стратегические объекты от воздушных атак. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована красноречивая видеозапись, запечатлевшая специфические методы защиты военных и стратегических объектов в РФ.

На обнародованных кадрах виден большой столб черного дыма и масштабное возгорание на территории местного нефтяного терминала в Санкт-Петербурге. В этот момент прямо над горящим объектом пролетает украинский беспилотник.

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На защиту горящей нефтебазы встал россиянин в военной форме. Поскольку специализированных средств противовоздушной обороны поблизости не оказалось, оккупант принялся стрелять по низколетящему дрону из обычного автоматического оружия.

"ПВО Санкт-Петербурга. Стоит стрелок и пытается сбить украинский дрон из автомата", - иронично комментируют видео авторы публикации.

Смотрите: Поражение корвета "Бойкий" в Санкт-Петербурге: работа бойцов СБС. ВИДЕО

Также смотрите: Момент удара по "Петербургскому нефтяному терминалу" в день старта международного экономического форума. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

ПВО (3715) Санкт-Петербург (486) дроны (7271) нефтебаза (9)
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Топ комментарии
+14
бородатые пацаны довольны - такое видео засняли, будет чем перед дружбанами похвалится
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03.06.2026 12:52 Ответить
+7
У будь-якому відосику з кацапії в кадрі завжди хачі.
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03.06.2026 13:14 Ответить
+5
Все ППО - біля мАцкви і на валдає.
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03.06.2026 13:02 Ответить
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бородатые пацаны довольны - такое видео засняли, будет чем перед дружбанами похвалится
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03.06.2026 12:52 Ответить
З револьвера ще б ПВОшили .
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03.06.2026 13:53 Ответить
це напевне новітня розробка - С-600, гордість кацапської ппо.
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03.06.2026 12:59 Ответить
Все ППО - біля мАцкви і на валдає.
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03.06.2026 13:02 Ответить
Вот так в расиюшке везде - смех, веселья, костры - народные гулянья с автоматьм... ГОЙДА!
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03.06.2026 13:10 Ответить
***** приїхало чи ні? Бо мав бути...
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03.06.2026 13:13 Ответить
Замість нього буде Пал Іванич!
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03.06.2026 14:06 Ответить
У будь-якому відосику з кацапії в кадрі завжди хачі.
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03.06.2026 13:14 Ответить
Інших не мають, ще й косоокі...
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03.06.2026 13:20 Ответить
Обычные патрульные.
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03.06.2026 13:22 Ответить
То де ж тоді справжня ППО, яка мала б все збити, аби патрульні тільки місця падіння охороняли?
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03.06.2026 14:26 Ответить
Її вже на метал здали, Мадяр та інші постарались .
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03.06.2026 14:39 Ответить
Праворуч , волосатий - баба ?
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03.06.2026 13:26 Ответить
трампонутие
підфуйловники
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03.06.2026 13:35 Ответить
Бородатые тик-токеры тут, как тут. Куда ж без них.
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03.06.2026 13:58 Ответить
Щось там бачу тільки радісних абреків.
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03.06.2026 15:12 Ответить
А вот и хозяева нефтебазы, чурбаны кадыравцы!!!!!
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03.06.2026 15:19 Ответить
А по кому той ППОшник стріляє? Бо той дрон, який потрапив в кадр, летить значно вище напрямку пострілів.
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03.06.2026 15:23 Ответить
 
 