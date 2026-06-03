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Проліт українського дрона FP-1 над Фінською затокою під час атаки на Санкт-Петербург: "Прямо над водой идет. Очень низко летит". ВIДЕО
У мережі опублікували унікальний відеозапис, який зафіксував проліт українського дрона під час ранкової атаки на військові та промислові об'єкти в Санкт-Петербурзі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео було зняте моряками безпосередньо з борту корабля, який у той момент перебував у акваторії Фінської затоки.
На оприлюднених кадрах видно новітній український безпілотник великого радіуса дії FP-1. Щоб залишатися непомітним для російських радіолокаційних станцій (РЛС), дрон здійснював політ на екстремально низькій висоті - буквально за кілька метрів над водною гладдю затоки.
"Прямо над водой идет. Прямо-прямо над водой. Очень низко летит", - каже автор відео на записі.
Топ коментарі
+14 18c49ed2
показати весь коментар03.06.2026 14:35 Відповісти Посилання
+13 Fjall_Raven
показати весь коментар03.06.2026 14:34 Відповісти Посилання
+2 Bad Robot
показати весь коментар03.06.2026 14:41 Відповісти Посилання
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с города Чугуєва,
ну й пущай сєбє лєтіт,
шалязяка куєва "