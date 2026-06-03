Проліт українського дрона FP-1 над Фінською затокою під час атаки на Санкт-Петербург: "Прямо над водой идет. Очень низко летит". ВIДЕО

У мережі опублікували унікальний відеозапис, який зафіксував проліт українського дрона під час ранкової атаки на військові та промислові об'єкти в Санкт-Петербурзі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео було зняте моряками безпосередньо з борту корабля, який у той момент перебував у акваторії Фінської затоки.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

На оприлюднених кадрах видно новітній український безпілотник великого радіуса дії FP-1. Щоб залишатися непомітним для російських радіолокаційних станцій (РЛС), дрон здійснював політ на екстремально низькій висоті - буквально за кілька метрів над водною гладдю затоки.

"Прямо над водой идет. Прямо-прямо над водой. Очень низко летит", - каже автор відео на записі.

Також дивіться: ППО Санкт-Петербурга із автомата намагається збити український дрон над палаючим нафтотерміналом. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські військові тішаться пожежі на нафтовому терміналі у Петербурзі: "Сними меня и как горит! #бать, кадр поймал". ВIДЕО