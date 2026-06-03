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Проліт українського дрона FP-1 над Фінською затокою під час атаки на Санкт-Петербург: "Прямо над водой идет. Очень низко летит". ВIДЕО

У мережі опублікували унікальний відеозапис, який зафіксував проліт українського дрона під час ранкової атаки на військові та промислові об'єкти в Санкт-Петербурзі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео було зняте моряками безпосередньо з борту корабля, який у той момент перебував у акваторії Фінської затоки.

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На оприлюднених кадрах видно новітній український безпілотник великого радіуса дії FP-1. Щоб залишатися непомітним для російських радіолокаційних станцій (РЛС), дрон здійснював політ на екстремально низькій висоті - буквально за кілька метрів над водною гладдю затоки.

"Прямо над водой идет. Прямо-прямо над водой. Очень низко летит", - каже автор відео на записі.

Також дивіться: ППО Санкт-Петербурга із автомата намагається збити український дрон над палаючим нафтотерміналом. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські військові тішаться пожежі на нафтовому терміналі у Петербурзі: "Сними меня и как горит! #бать, кадр поймал". ВIДЕО

Автор: 

Санкт-Петербург (275) дрони (8331)
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Топ коментарі
+14
"Низом пошел. Видать к черному дождю" ©
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03.06.2026 14:35 Відповісти
+13
нова прикмете "нізко над водою летіть! к пожару!" ))
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03.06.2026 14:34 Відповісти
+2
👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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03.06.2026 14:41 Відповісти
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нова прикмете "нізко над водою летіть! к пожару!" ))
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03.06.2026 14:34 Відповісти
"Низом пошел. Видать к черному дождю" ©
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03.06.2026 14:35 Відповісти
летит FP-1 чтобы рашка не бомбила Украину
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03.06.2026 14:41 Відповісти
👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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03.06.2026 14:41 Відповісти
То фіни чи шведи запустили?
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03.06.2026 14:41 Відповісти
это наші)
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03.06.2026 14:46 Відповісти
точно по плану, як путлєр казав
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03.06.2026 14:44 Відповісти
Може мені повилазило, але я там дрона не бачу. Щось летить і трепихається, так, як птахи літають.
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03.06.2026 14:47 Відповісти
одінь окуляри
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03.06.2026 14:51 Відповісти
на передньому плані птаха лупшить крилами, троха далі за ним за курсом - "пташка"
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03.06.2026 14:52 Відповісти
Дякую. Побачив.
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03.06.2026 15:11 Відповісти
Тобі в окуляри надо вставляти лінзи з мікроскопа
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03.06.2026 14:52 Відповісти
птахи вище ,а дрон прямоленейно летить
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03.06.2026 14:53 Відповісти
Летить...навіть надпис розгледів...
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03.06.2026 14:57 Відповісти
дрончик низенько, термінал близенько☀️
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03.06.2026 14:50 Відповісти
Лютий від Антонова- основна зброя, долітає до кацапердового підарбурга, а Штілманпоінт-тільки запускають, вражень цілей 0,001
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03.06.2026 14:51 Відповісти
Написано ж FP-1
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03.06.2026 15:29 Відповісти
Ингрия будет свободной!
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03.06.2026 14:53 Відповісти
коли таких дронів буде більше, то бити будуть на звук, що видає орк ротом, поки що живи і бійся!
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03.06.2026 14:53 Відповісти
⚡️Скоро про мир по кордонах 1991 року мріятиме вже не Україна, а сам Путін - адже ситуація для Росії може виявитися значно гіршою.
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03.06.2026 14:55 Відповісти
Какая - то бздюлина от часов, що она там взорвет. Главное участие, аха?
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03.06.2026 15:00 Відповісти
Як казав чапаєв в анекдоті -подивився я на глобус, ну скільки там тої кубані
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03.06.2026 15:22 Відповісти
Вопрос к знатокам, И куда же енто он летить ???
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03.06.2026 15:05 Відповісти
На международный Петербургский экономический форум, зарегистрироваться!!😊
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03.06.2026 15:14 Відповісти
Не каждая птица перелетит через финский пролив!😊🫡🇺🇦
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03.06.2026 15:12 Відповісти
Форум ніхто не відміняв, ну горить бочка в передмісті, делов-то. Іноземці з учасниками сво садили дерева в михайловському сквері.
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03.06.2026 15:17 Відповісти
Коли на раші горить бочка з нафтопродуктами, то кацапи виходять вдихнути глибше, то їх скрєпи і їм це тільки на користь
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03.06.2026 15:27 Відповісти
Енто все хвейк. Даже ворона обогнала ентот дрон.
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03.06.2026 15:18 Відповісти
Не тільки русняві ішакєди там вміють.
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03.06.2026 15:18 Відповісти
" Лятіт дрон на пролом,
с города Чугуєва,
ну й пущай сєбє лєтіт,
шалязяка куєва "
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03.06.2026 15:28 Відповісти
 
 