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Пролет украинского дрона FP-1 над Финским заливом во время атаки на Санкт-Петербург: "Прямо над водой идет. Очень низко летит". ВИДЕО
В сети появилась уникальная видеозапись, на которой запечатлен пролет украинского дрона во время утренней атаки на военные и промышленные объекты в Санкт-Петербурге.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было снято моряками непосредственно с борта корабля, который в тот момент находился в акватории Финского залива.
На обнародованных кадрах виден новейший украинский беспилотник большого радиуса действия FP-1. Чтобы оставаться незаметным для российских радиолокационных станций (РЛС), дрон совершал полет на экстремально низкой высоте — буквально в нескольких метрах над водной гладью залива.
"Прямо над водой летит. Прямо-прямо над водой. Очень низко летит", — говорит автор видео на записи.
Топ комментарии
+10 Fjall_Raven
показать весь комментарий03.06.2026 14:34 Ответить Ссылка
+8 18c49ed2
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+2 Bad Robot
показать весь комментарий03.06.2026 14:41 Ответить Ссылка
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с города Чугуєва,
ну й пущай сєбє лєтіт,
шалязяка куєва "