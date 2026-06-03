Пролет украинского дрона FP-1 над Финским заливом во время атаки на Санкт-Петербург: "Прямо над водой идет. Очень низко летит". ВИДЕО

В сети появилась уникальная видеозапись, на которой запечатлен пролет украинского дрона во время утренней атаки на военные и промышленные объекты в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было снято моряками непосредственно с борта корабля, который в тот момент находился в акватории Финского залива.

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На обнародованных кадрах виден новейший украинский беспилотник большого радиуса действия FP-1. Чтобы оставаться незаметным для российских радиолокационных станций (РЛС), дрон совершал полет на экстремально низкой высоте — буквально в нескольких метрах над водной гладью залива.

"Прямо над водой летит. Прямо-прямо над водой. Очень низко летит", — говорит автор видео на записи.

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