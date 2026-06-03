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Пролет украинского дрона FP-1 над Финским заливом во время атаки на Санкт-Петербург: "Прямо над водой идет. Очень низко летит". ВИДЕО

В сети появилась уникальная видеозапись, на которой запечатлен пролет украинского дрона во время утренней атаки на военные и промышленные объекты в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было снято моряками непосредственно с борта корабля, который в тот момент находился в акватории Финского залива.

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На обнародованных кадрах виден новейший украинский беспилотник большого радиуса действия FP-1. Чтобы оставаться незаметным для российских радиолокационных станций (РЛС), дрон совершал полет на экстремально низкой высоте — буквально в нескольких метрах над водной гладью залива.

"Прямо над водой летит. Прямо-прямо над водой. Очень низко летит", — говорит автор видео на записи.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские военные радуются пожару на нефтяном терминале в Петербурге: "Сними меня и как горит! #бать, кадр поймал". ВИДЕО

Автор: 

Санкт-Петербург (486) дроны (7271)
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Топ комментарии
+10
нова прикмете "нізко над водою летіть! к пожару!" ))
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03.06.2026 14:34 Ответить
+8
"Низом пошел. Видать к черному дождю" ©
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03.06.2026 14:35 Ответить
+2
👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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03.06.2026 14:41 Ответить
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нова прикмете "нізко над водою летіть! к пожару!" ))
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03.06.2026 14:34 Ответить
"Низом пошел. Видать к черному дождю" ©
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03.06.2026 14:35 Ответить
летит FP-1 чтобы рашка не бомбила Украину
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03.06.2026 14:41 Ответить
👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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03.06.2026 14:41 Ответить
То фіни чи шведи запустили?
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03.06.2026 14:41 Ответить
это наші)
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03.06.2026 14:46 Ответить
точно по плану, як путлєр казав
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03.06.2026 14:44 Ответить
Може мені повилазило, але я там дрона не бачу. Щось летить і трепихається, так, як птахи літають.
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03.06.2026 14:47 Ответить
одінь окуляри
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03.06.2026 14:51 Ответить
на передньому плані птаха лупшить крилами, троха далі за ним за курсом - "пташка"
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03.06.2026 14:52 Ответить
Дякую. Побачив.
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03.06.2026 15:11 Ответить
Тобі в окуляри надо вставляти лінзи з мікроскопа
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03.06.2026 14:52 Ответить
птахи вище ,а дрон прямоленейно летить
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03.06.2026 14:53 Ответить
Летить...навіть надпис розгледів...
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03.06.2026 14:57 Ответить
дрончик низенько, термінал близенько☀️
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03.06.2026 14:50 Ответить
Лютий від Антонова- основна зброя, долітає до кацапердового підарбурга, а Штілманпоінт-тільки запускають, вражень цілей 0,001
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03.06.2026 14:51 Ответить
Написано ж FP-1
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03.06.2026 15:29 Ответить
Ингрия будет свободной!
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03.06.2026 14:53 Ответить
коли таких дронів буде більше, то бити будуть на звук, що видає орк ротом, поки що живи і бійся!
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03.06.2026 14:53 Ответить
⚡️Скоро про мир по кордонах 1991 року мріятиме вже не Україна, а сам Путін - адже ситуація для Росії може виявитися значно гіршою.
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03.06.2026 14:55 Ответить
Какая - то бздюлина от часов, що она там взорвет. Главное участие, аха?
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03.06.2026 15:00 Ответить
Як казав чапаєв в анекдоті -подивився я на глобус, ну скільки там тої кубані
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03.06.2026 15:22 Ответить
Вопрос к знатокам, И куда же енто он летить ???
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03.06.2026 15:05 Ответить
На международный Петербургский экономический форум, зарегистрироваться!!😊
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03.06.2026 15:14 Ответить
Не каждая птица перелетит через финский пролив!😊🫡🇺🇦
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03.06.2026 15:12 Ответить
Форум ніхто не відміняв, ну горить бочка в передмісті, делов-то. Іноземці з учасниками сво садили дерева в михайловському сквері.
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03.06.2026 15:17 Ответить
Коли на раші горить бочка з нафтопродуктами, то кацапи виходять вдихнути глибше, то їх скрєпи і їм це тільки на користь
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03.06.2026 15:27 Ответить
Енто все хвейк. Даже ворона обогнала ентот дрон.
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03.06.2026 15:18 Ответить
Не тільки русняві ішакєди там вміють.
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03.06.2026 15:18 Ответить
" Лятіт дрон на пролом,
с города Чугуєва,
ну й пущай сєбє лєтіт,
шалязяка куєва "
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03.06.2026 15:28 Ответить
 
 