Россиянин причитает из-за поражения корвета "Бойкий" в Кронштадте: "Это п#здец просто. Нас въ#бало". ВИДЕО

В сети появились кадры последствий удара Сил беспилотных систем по российскому корвету "Бойкий" на Кронштадтской военно-морской базе в Санкт-Петербурге 3 июня.

Видео опубликовал Telegram-канал "Досье Шпиона", передает Цензор.НЕТ.

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На видео попал горящий в Кронштадте корвет "Бойкий" 128-й бригады надводных кораблей Балтийского флота РФ. Россиянин снимает на камеру и удивляется удару Сил обороны Украины.

Накануне о повреждении корвета сообщали в СБС Украины.

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Что предшествовало?

Как сообщалось, "Петербургский нефтяной терминал" горит в результате атаки беспилотников на Санкт-Петербург.

Напомним, сегодня, 3 июня, в Санкт-Петербурге запланировано открытие Петербургского международного экономического форума.

По данным Генштаба ВСУ, были поражены нефтяной терминал в Петербурге, корабли в Кронштадте, Мичуринский завод "Прогресс" и аэродром "Саки".

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