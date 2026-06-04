Россиянин причитает из-за поражения корвета "Бойкий" в Кронштадте: "Это п#здец просто. Нас въ#бало". ВИДЕО
В сети появились кадры последствий удара Сил беспилотных систем по российскому корвету "Бойкий" на Кронштадтской военно-морской базе в Санкт-Петербурге 3 июня.
Видео опубликовал Telegram-канал "Досье Шпиона", передает Цензор.НЕТ.
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На видео попал горящий в Кронштадте корвет "Бойкий" 128-й бригады надводных кораблей Балтийского флота РФ. Россиянин снимает на камеру и удивляется удару Сил обороны Украины.
Накануне о повреждении корвета сообщали в СБС Украины.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, "Петербургский нефтяной терминал" горит в результате атаки беспилотников на Санкт-Петербург.
- Напомним, сегодня, 3 июня, в Санкт-Петербурге запланировано открытие Петербургского международного экономического форума.
- По данным Генштаба ВСУ, были поражены нефтяной терминал в Петербурге, корабли в Кронштадте, Мичуринский завод "Прогресс" и аэродром "Саки".
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+14 Псамметих II
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+9 Oleksii Magas
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Ремонт, схоєе, вкрай малоймовірний з кількох причин:
складнуа електроніку, яка практично не підлягає відновленню після такої пожежі,по бюджету - відновлення може коштувати як будівництво нового корабля (а новий будується 7-10 років)
По суті, корвет Бойкий (вже не дуже) швидше за все назавжди виведений з ладу як бойова одиниця.
Вражаючий результат!!
Головний дизель піде на запчастини для наступного "борзого".