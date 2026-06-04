РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11898 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ
4 395 27

Россиянин причитает из-за поражения корвета "Бойкий" в Кронштадте: "Это п#здец просто. Нас въ#бало". ВИДЕО

В сети появились кадры последствий удара Сил беспилотных систем по российскому корвету "Бойкий" на Кронштадтской военно-морской базе в Санкт-Петербурге 3 июня.

Видео опубликовал Telegram-канал "Досье Шпиона", передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Внимание! Ненормативная лексика!

На видео попал горящий в Кронштадте корвет "Бойкий" 128-й бригады надводных кораблей Балтийского флота РФ. Россиянин снимает на камеру и удивляется удару Сил обороны Украины.

Накануне о повреждении корвета сообщали в СБС Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В нефтяном терминале "Санкт-Петербург" уничтожен один и повреждены шесть резервуаров, - Генштаб

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, "Петербургский нефтяной терминал" горит в результате атаки беспилотников на Санкт-Петербург.
  • Напомним, сегодня, 3 июня, в Санкт-Петербурге запланировано открытие Петербургского международного экономического форума.
  • По данным Генштаба ВСУ, были поражены нефтяной терминал в Петербурге, корабли в Кронштадте, Мичуринский завод "Прогресс" и аэродром "Саки".

Смотрите также: Российский пожарный ругает Зеленского и рассказывает о пожаре в Петербурге: "#бали так, что просто п#здец. Военные объекты. Тушим с пяти утра". ВИДЕО

Автор: 

корабль (2070) россия (97789) Санкт-Петербург (497) Удары по РФ (996)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
хочь один кацап нормальне відео зробив. все зроуміло
показать весь комментарий
04.06.2026 20:14 Ответить
+12
та нічого, трішки підфарбувати і буде як новий
показать весь комментарий
04.06.2026 20:13 Ответить
+9
Тю! Чого ти скиглиш? Пошкодження незначні - спускайте на воду і тікайте
показать весь комментарий
04.06.2026 20:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та припиніть вже ці решітки ставити, бо нічого не зрозуміло! Їх в'їбало, чи виїбало, бо це ж різні речі!
показать весь комментарий
04.06.2026 20:13 Ответить
За термінологію сперечатися не буду, але з можливих походів, у найближчий час - тільки на путіна.
показать весь комментарий
04.06.2026 20:16 Ответить
башту змело. вся навігація, електроніка в утиль. командний мостик - теж. Лівий борт теж сказали. правий горить, як і більша частина надпалубної надстройки. Курка без голови. Не скоро піде, якшо взагалі піде колись.
показать весь комментарий
04.06.2026 21:31 Ответить
..."а мені нравиця як воно горить"...
показать весь комментарий
04.06.2026 21:26 Ответить
Тю! Чого ти скиглиш? Пошкодження незначні - спускайте на воду і тікайте
показать весь комментарий
04.06.2026 20:13 Ответить
Об"єктивно шо видно по відео: масштабна пожежа з відкритим вогнем у кількох місцях одночасно , при тому густий чорний дим це характерний для горіння пального, гуми, електроізоляції... Явно деформовані та зруйновані надбудови , зірвані і перекошені елементи конструкцій верхньої палуби. По ходу до того ж корабель знаходиться у сухому доці, тож вогонь міг дістатися до днища та внутрішніх відсіків.
Ремонт, схоєе, вкрай малоймовірний з кількох причин:
складнуа електроніку, яка практично не підлягає відновленню після такої пожежі,по бюджету - відновлення може коштувати як будівництво нового корабля (а новий будується 7-10 років)

По суті, корвет Бойкий (вже не дуже) швидше за все назавжди виведений з ладу як бойова одиниця.
показать весь комментарий
04.06.2026 21:38 Ответить
та нічого, трішки підфарбувати і буде як новий
показать весь комментарий
04.06.2026 20:13 Ответить
хочь один кацап нормальне відео зробив. все зроуміло
показать весь комментарий
04.06.2026 20:14 Ответить
Тута тiльки затоплення допоможе!
показать весь комментарий
04.06.2026 20:16 Ответить
Походу, крысы не успели сбежать...
показать весь комментарий
04.06.2026 20:17 Ответить
Пригожин з учасниками отого збіговища за гроші орків, задоволені !!
Вражаючий результат!!
показать весь комментарий
04.06.2026 20:29 Ответить
"Мачту снєсло", на морському жаргоні означає відірвало голову.
показать весь комментарий
04.06.2026 20:29 Ответить
Эта не проста пи*дец, эта бойкий пи*дец 😁
показать весь комментарий
04.06.2026 20:29 Ответить
Хорошее кино, было интересно. Дякуємо оркам🤣
показать весь комментарий
04.06.2026 20:29 Ответить
Не такий вже він і "бойкій" виявився ...
показать весь комментарий
04.06.2026 20:41 Ответить
Попали конечно вдало---по мостику и погибла вся навигация что на мачте.
показать весь комментарий
04.06.2026 20:42 Ответить
Мачта впала, надбудова вигоріла, електроніці кабсзда - можна різать на метал. Те гівно більше пливать не буде
показать весь комментарий
04.06.2026 20:43 Ответить
дотянуть до єлабуги і поставлять поруч з бетонним кораблем, щоб було де срати ( бо бетонний уже повний)
показать весь комментарий
04.06.2026 21:07 Ответить
Синя ізолєнта допоможе і буде як новий.
показать весь комментарий
04.06.2026 20:52 Ответить
Шотакоє? Шо случілось? Шо за кіпіш? Может ми можем ещьо чєм-нібуль памочь?
показать весь комментарий
04.06.2026 20:53 Ответить
корвет після пожежі на списання. Горіло "бойко", відсіки були відкриті і тяга була добра. Судячі по відео всьому дороговартісному обладнанню настав безпоротній триндець - головній оглядовій РЛС РЛС цілевказання та навігаційній теж разом з усіма РЕБами та комплексами керування вогнем.
Головний дизель піде на запчастини для наступного "борзого".
показать весь комментарий
04.06.2026 20:53 Ответить
Я убью тебя, лодочка!
показать весь комментарий
04.06.2026 21:03 Ответить
і повторно тре було довбонути
показать весь комментарий
04.06.2026 21:04 Ответить
показать весь комментарий
04.06.2026 21:05 Ответить
"нас *******" - а куйок то торчит, и голос радісний
показать весь комментарий
04.06.2026 21:08 Ответить
********, ящитаю
показать весь комментарий
04.06.2026 21:09 Ответить
Ще походить.
показать весь комментарий
04.06.2026 21:12 Ответить
 
 