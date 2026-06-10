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Российский корвет "Бойкий" не подлежит восстановлению после удара ВСУ в Кронштадте СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Опубликованные спутниковые снимки из Кронштадта зафиксировали разрушение российского ракетного корвета "Бойкий" проекта 20380 после успешной атаки украинских беспилотников. Масштабы внутренних пожаров привели к деформации корпуса и выходу из строя радиолокационных систем, что делает восстановление корабля физически невозможным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие снимки обнародовал OSINT-исследователь MT Anderson.

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Анализ разрушений корвета

На детальных спутниковых снимках зафиксировано состояние корабля. Исследователь выделяет несколько ключевых повреждений:

  • Обрушение надстройки: под воздействием огня мощная радиолокационная мачта и элементы верхней палубы не выдержали и провалились внутрь корпуса. Вместе с ними уничтожены уникальные РЛС общего обнаружения "Фурке-2" и РЛС целеуказания ракетного вооружения "Монумент-А".

  • Деформация металла: В районе кормы, где расположены выхлопные системы и вертолетная площадка, зафиксированы критические искривления и обугливание стальных конструкций, что указывает на объемное выгорание внутренних отсеков.

  • Системы опознавания: На мачте размещены антенны радиолокационных станций обнаружения воздушных и надводных целей, средства связи, ходовые огни и элементы системы государственного опознавания "свой-чужой".

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По оценке MT Anderson, характер и масштабы повреждений свидетельствуют о том, что восстановление корабля невозможно.

Корвет
Корвет

Как достали "Бойкий"?

  • Напомним, утром 3 июня украинские беспилотники поразили российский ракетный корвет на территории Кронштадтской военно-морской базы в Санкт-Петербурге. На момент атаки корабль находился в сухом доке имени Велещинского, где проходил плановый ремонт, начатый в феврале 2026 года.
  • После попаданий на корабле вспыхнул масштабный пожар, дым от которого наблюдали местные жители в нескольких километрах от места происшествия.

Подробнее о корвете проекта 20380 "Бойкий"

Корвет проекта 20380 "Бойкий" - это многоцелевой сторожевой корабль ближней морской зоны, входивший в состав Балтийского флота РФ. Корабль был заложен 27 июля 2005 года в Санкт-Петербурге. На воду его спустили в апреле 2011 года. 

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Российский корвет
Мачта ракетного корвета "Бойкий". Коллаж Special Kherson Cat

"Бойкий" является третьим корветом проекта 20380 и относится к серии кораблей типа "Стерегущий". Его водоизмещение составляет около 2200 тонн, максимальная скорость - до 27 узлов, автономность плавания — до 15 суток. Экипаж корабля состоит из 100 человек, включая 14 офицеров.

Главную опасность представлял ударный ракетный комплекс "Уран" (8 противокорабельных крылатых ракет Х-35 с дальностью до 260 км). Кроме того, он был оснащен ЗРК "Редут", 100-мм артиллерийской установкой А-190, противолодочным комплексом "Пакет-НК" и имел на борту противолодочный вертолет Ка-27.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поражены нефтебаза "Грушовая", ЛВДС "Красный Яр" и РЛС оккупантов, - Генштаб ВСУ

Автор: 

корабль (2074) корвет (32) россия (97878) Санкт-Петербург (502)
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Топ комментарии
+8
Партнери мають підігнати більше далекобою, і ми їх звільнимо від загрози на Балтиці, буде їм житись спокійніше.
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10.06.2026 23:46 Ответить
+7
Такого не було з часів Другої світової. І це під час ПМЕФ. Просто дніще якесь.
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10.06.2026 23:46 Ответить
+6
Буде корвет "Млявий"
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10.06.2026 23:33 Ответить
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10.06.2026 23:29 Ответить
Буде корвет "Млявий"
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10.06.2026 23:33 Ответить
Корветом то вже не буде, буде металоломом .
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10.06.2026 23:48 Ответить
Бойко его...
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10.06.2026 23:37 Ответить
Зрадник-ригоАНАЛ бойко, разом з шуфричем та єфремовим, візмуть шефство для відновлення цього судна, маючи досвід з вишками бойка!!!
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10.06.2026 23:50 Ответить
загроза на Балтиці від кацапів зменшилась - схвалюємо!
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10.06.2026 23:38 Ответить
Такого не було з часів Другої світової. І це під час ПМЕФ. Просто дніще якесь.
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10.06.2026 23:46 Ответить
дніщє від пожежі там теж покоробило.
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11.06.2026 00:48 Ответить
Партнери мають підігнати більше далекобою, і ми їх звільнимо від загрози на Балтиці, буде їм житись спокійніше.
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10.06.2026 23:46 Ответить
73% знову раді, що десь в Балтійському морі щось військове потонуло або згоріло. Бажання поржать не зупинити. Логіка війни померла, залишився Квартал-95.
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11.06.2026 00:40 Ответить
а яка по вашому логіка війни? чи корвет на балтиці нам не ворог? чи арсенал вмф в іжорі не ворожий?
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11.06.2026 00:48 Ответить
У логіці десятиліттями залишаються в меншості 27% можна ще вдарити по Камчатці, де лігво кацапських атомних субмарин. Поржать можна дуже голосно. Питання одне. Як це допоможе в обороні Костянтинівки.
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11.06.2026 00:58 Ответить
насправді раді відсотків 90, п'ятьом відсоткам якось *****, бо вони бухають або вкушають інші "радощі", а ще п'ять відсотків взагалі не розуміють для чого треба було хєрачити по далеким Чєбоксарам.
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11.06.2026 00:53 Ответить
 
 