Российский корвет "Бойкий" не подлежит восстановлению после удара ВСУ в Кронштадте СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Опубликованные спутниковые снимки из Кронштадта зафиксировали разрушение российского ракетного корвета "Бойкий" проекта 20380 после успешной атаки украинских беспилотников. Масштабы внутренних пожаров привели к деформации корпуса и выходу из строя радиолокационных систем, что делает восстановление корабля физически невозможным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие снимки обнародовал OSINT-исследователь MT Anderson.

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Анализ разрушений корвета

На детальных спутниковых снимках зафиксировано состояние корабля. Исследователь выделяет несколько ключевых повреждений:

Обрушение надстройки: под воздействием огня мощная радиолокационная мачта и элементы верхней палубы не выдержали и провалились внутрь корпуса. Вместе с ними уничтожены уникальные РЛС общего обнаружения "Фурке-2" и РЛС целеуказания ракетного вооружения "Монумент-А".

Деформация металла: В районе кормы, где расположены выхлопные системы и вертолетная площадка, зафиксированы критические искривления и обугливание стальных конструкций, что указывает на объемное выгорание внутренних отсеков.

Системы опознавания: На мачте размещены антенны радиолокационных станций обнаружения воздушных и надводных целей, средства связи, ходовые огни и элементы системы государственного опознавания "свой-чужой".

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По оценке MT Anderson, характер и масштабы повреждений свидетельствуют о том, что восстановление корабля невозможно.





Как достали "Бойкий"?

Напомним, утром 3 июня украинские беспилотники поразили российский ракетный корвет на территории Кронштадтской военно-морской базы в Санкт-Петербурге. На момент атаки корабль находился в сухом доке имени Велещинского, где проходил плановый ремонт, начатый в феврале 2026 года.

После попаданий на корабле вспыхнул масштабный пожар, дым от которого наблюдали местные жители в нескольких километрах от места происшествия.

Подробнее о корвете проекта 20380 "Бойкий"

Корвет проекта 20380 "Бойкий" - это многоцелевой сторожевой корабль ближней морской зоны, входивший в состав Балтийского флота РФ. Корабль был заложен 27 июля 2005 года в Санкт-Петербурге. На воду его спустили в апреле 2011 года.

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Мачта ракетного корвета "Бойкий". Коллаж Special Kherson Cat

"Бойкий" является третьим корветом проекта 20380 и относится к серии кораблей типа "Стерегущий". Его водоизмещение составляет около 2200 тонн, максимальная скорость - до 27 узлов, автономность плавания — до 15 суток. Экипаж корабля состоит из 100 человек, включая 14 офицеров.

Главную опасность представлял ударный ракетный комплекс "Уран" (8 противокорабельных крылатых ракет Х-35 с дальностью до 260 км). Кроме того, он был оснащен ЗРК "Редут", 100-мм артиллерийской установкой А-190, противолодочным комплексом "Пакет-НК" и имел на борту противолодочный вертолет Ка-27.

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