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Новости Уничтожение российской техники
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ВМС ВСУ подтвердили поражение корабля РФ в Керченском проливе: он обеспечивал охрану района Крымского моста

Российский корабль у Крымского моста поражен силами беспилотных систем

В Керченском проливе был поражён российский корабль, обеспечивавший охрану района Крымского моста. Продолжается проверка результатов удара.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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"Это корабль третьего ранга, довольно серьезный корабль. Береговая охрана ФСБ РФ его использовала. И, конечно, их задача в данной ситуации – это, в частности, охрана акватории вокруг так называемого Крымского моста. В нашу зону внимания давно уже попала эта акватория, там мы также уничтожали катера, потому что Керченский пролив вообще-то закрыт Украиной. Российские пограничники незаконно там находятся. Поэтому да, корабль – это для выполнения задач россиянам важно, как, в принципе, и любые единицы, но это больше, чем обычные катера. И в случае его потери, конечно, они будут вынуждены искать какие-то другие средства для патрулирования", – рассказал Плетенчук.

По словам спикера, Россия не может оставить Крымский мост без охраны из-за предыдущих успешных атак Украины.

"Оставить мост один на один с нами они себе позволить не могут, мы с вами уже наблюдали прецеденты", – отметил Плетенчук.

Он добавил, что патрулирование предполагает постоянный мониторинг надводной обстановки и выявление потенциальных угроз.

Что предшествовало?

В ночь на 4 июня Силы беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины провели чрезвычайно результативную ночь, нанеся массированные и точные удары по жизненно важным военным и логистическим объектам российских оккупантов в их оперативной глубине.  

Самым крупным трофеем этой ночи стал российский пограничный сторожевой корабль класса "Светляк" (проекта 10410), который находился в районе населенного пункта Юркино в оккупированном Крыму. Этот 49,5-метровый корабль с экипажем из 28 человек выполнял задачи по контролю портов и созданию тактического рубежа ПВО и противолодочной обороны.

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Автор: 

ВМС (1530) Керченский пролив (411) корабль (2070) Керченский мост (391) Плетенчук Дмитрий (206)
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Горить, палає техніка ворожа,
Рідна Україна переможе!
Горить, палає і ще ********,
Руській корабель, іди... Гей! Гей!
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05.06.2026 09:54 Ответить
Доплавалось, гівно парашне. Маю надію шо і хочаб з десяток хробаків було уражено на цьому лайні.
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05.06.2026 10:04 Ответить
Пишаюся тим шо випустник КТРЕ 1984.
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05.06.2026 10:05 Ответить
Якщо підтвердиться інформація - то це добре. У кацапів має горіти земля і вода під ногами по всьому світу.
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05.06.2026 10:08 Ответить
Ну то може вже пора ******** по мосту?
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05.06.2026 10:28 Ответить
 
 