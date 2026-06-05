ВМС ЗСУ підтвердили ураження корабля РФ у Керченській протоці: забезпечував охорону району Кримського мосту

У Керченській протоці уражено російський корабель, що забезпечував охорону району Кримського мосту. Триває верифікація результатів удару.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Це корабель третього рангу, доволі серйозний корабель. Берегова охорона ФСБ РФ його використовувала. І, звісно, їхнє завдання в даній ситуації – це зокрема охорона акваторії навколо так званого Кримського мосту. В нашу зону уваги давно вже потрапила до нас ця акваторія, там так само ми знищували катери, тому що закрита Керченська протока взагалі-то Україною. Прикордонники російські незаконно там перебувають. Тому так, корабель – це для виконання завдань росіянам важливий, як, в принципі, і будь-які одиниці, але це більше, ніж звичайні катери. І в разі його втрати, звісно, вони будуть вимушені шукати якісь інші засоби для патрулювання", - розповів Плетенчук.

За словами речника, Росія не може залишити Кримський міст без охорони через попередні успішні атаки України.

"Залишити міст один на один з нами вони не можуть собі дозволити, вже прецеденти ми з вами спостерігали", – зазначив Плетенчук.

Він додав, що патрулювання передбачає постійний моніторинг надводної обстановки та виявлення потенційних загроз.

Що передувало?

У ніч на 4 червня Сили безпілотних систем (СБС) Збройних сил України провели надзвичайно результативну ніч, завдавши масованих і точних ударів по життєво важливих військових та логістичних об'єктах російських окупантів в їхній оперативній глибині.

Найбільшим трофеєм цієї ночі став російський прикордонний сторожовий корабель класу "Світляк" (проєкту 10410), який перебував у районі населеного пункту Юркіне в окупованому Криму. Цей 49,5-метровий корабель із екіпажем у 28 осіб виконував завдання з контролю портів та створення тактичного рубежу ППО і протичовнової оборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 370 890(+1 550 за добу), 11 980 танків, 43 315 артсистем, 24 684 ББМ. ІНФОГРАФІКА