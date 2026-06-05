ВМС ЗСУ підтвердили ураження корабля РФ у Керченській протоці: забезпечував охорону району Кримського мосту
У Керченській протоці уражено російський корабель, що забезпечував охорону району Кримського мосту. Триває верифікація результатів удару.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
"Це корабель третього рангу, доволі серйозний корабель. Берегова охорона ФСБ РФ його використовувала. І, звісно, їхнє завдання в даній ситуації – це зокрема охорона акваторії навколо так званого Кримського мосту. В нашу зону уваги давно вже потрапила до нас ця акваторія, там так само ми знищували катери, тому що закрита Керченська протока взагалі-то Україною. Прикордонники російські незаконно там перебувають. Тому так, корабель – це для виконання завдань росіянам важливий, як, в принципі, і будь-які одиниці, але це більше, ніж звичайні катери. І в разі його втрати, звісно, вони будуть вимушені шукати якісь інші засоби для патрулювання", - розповів Плетенчук.
За словами речника, Росія не може залишити Кримський міст без охорони через попередні успішні атаки України.
"Залишити міст один на один з нами вони не можуть собі дозволити, вже прецеденти ми з вами спостерігали", – зазначив Плетенчук.
Він додав, що патрулювання передбачає постійний моніторинг надводної обстановки та виявлення потенційних загроз.
Що передувало?
У ніч на 4 червня Сили безпілотних систем (СБС) Збройних сил України провели надзвичайно результативну ніч, завдавши масованих і точних ударів по життєво важливих військових та логістичних об'єктах російських окупантів в їхній оперативній глибині.
Найбільшим трофеєм цієї ночі став російський прикордонний сторожовий корабель класу "Світляк" (проєкту 10410), який перебував у районі населеного пункту Юркіне в окупованому Криму. Цей 49,5-метровий корабель із екіпажем у 28 осіб виконував завдання з контролю портів та створення тактичного рубежу ППО і протичовнової оборони.
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