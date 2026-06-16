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Новости Теневой флот России
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Фрегат РФ "Адмирал Григорович" открыл предупредительный огонь по гражданской яхте Великобритании в Ла-Манше, - СМИ

Российский фрегат "Адмирал Григорович"

Российский военный корабль "Адмирал Григорович" произвел предупредительные выстрелы в сторону яхты из Великобритании в проливе Ла-Манш.

Об этом пишет The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

В понедельник после обеда береговая охрана получила сообщение от гражданского судна под британским флагом, которое плавало вблизи российского фрегата "Адмирал Григорович".

Британское судно сообщило, что "Адмирал Григорович" произвел предупредительный выстрел после того, как оба судна приблизились друг к другу в Ла-Манше. Корабль видели, когда он кружил вблизи ветровой электростанции у побережья графства Саффолк.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кадры абордажа танкера "теневого флота" РФ британскими коммандос в Ла-Манше по приказу Стармера. ВИДЕО

Сопровождение танкеров "теневого флота" РФ

Во время прохода через Ла-Манш за российским фрегатом непрерывно следили два патрульных корабля Королевского флота Великобритании — HMS Mersey и HMS Tyne.

Известно, что россияне используют это судно для сопровождения своих танкеров "теневого флота". Фрегат ЧФ РФ уже несколько недель находится у территориальных вод Великобритании.

  • Как пишет издание, этот инцидент произошел после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер отдал приказ подразделению Королевской морской пехоты высадиться на борт российского теневого танкера Smyrtos. Судно задержали у южного побережья Англии, а в отношении некоторых моряков на борту ведется расследование по факту нарушения санкций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Танкеры "теневого флота" РФ начали менять маршруты в обход Ла-Манша, — СМИ

Автор: 

Великобритания (5313) корабль (2078) россия (97919) яхта (79)
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Топ комментарии
+23
пару Малюків йому в борт , щоб не плавав там де не дозволено .
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16.06.2026 19:00 Ответить
+23
Ширина Ла-Маншу - 32 км, територіальні води - до 22 км (12 миль). По логіці, половина Ла-Маншу - британські територіальні води, інша половина - французькі

Відповідно до Конвенції ООН з морського права, всі судна та літаки користуються правом транзитного проходу через протоку Ла-Манш, але це територіальні води.

Тепер питання: хто пустив кацапське судно в територіальні води?
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16.06.2026 19:00 Ответить
+21
кацапня бикує
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16.06.2026 18:58 Ответить
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кацапня бикує
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16.06.2026 18:58 Ответить
В Ла-Манші. ******...
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16.06.2026 19:06 Ответить
У кацапів був один такий в Чорноморському флоті. То це що, такий само але другий?
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16.06.2026 19:53 Ответить
пару Малюків йому в борт , щоб не плавав там де не дозволено .
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16.06.2026 19:00 Ответить
Ширина Ла-Маншу - 32 км, територіальні води - до 22 км (12 миль). По логіці, половина Ла-Маншу - британські територіальні води, інша половина - французькі

Відповідно до Конвенції ООН з морського права, всі судна та літаки користуються правом транзитного проходу через протоку Ла-Манш, але це територіальні води.

Тепер питання: хто пустив кацапське судно в територіальні води?
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16.06.2026 19:00 Ответить
британці. Корито тусовалось біля Стаффолку і шукало хоч яку можливість помсти за захоплений танкер.
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16.06.2026 19:04 Ответить
хто кацапів пускав? вони самі, як таракани, пруться... не бояться наслідків дії дихлофосу...
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16.06.2026 19:04 Ответить
Міжнародне законодавство.
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16.06.2026 19:24 Ответить
чому б не запровадити плату за прохід Ла Маншем? Якщо аятолам можна, и зрозуміло, що цю данину вимушені будуть платити європейці ... то і Ла Манш для недрудніх країн треба перекрити!
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16.06.2026 19:25 Ответить
176 km

Partagée entre la France et la Grande-Bretagne, la Manche mesure environ 530 kilomètres d'ouest en est, sa largeur est de 176 km à son extrémité ouest et de 41 kilomètres à son extrémité est.
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16.06.2026 19:45 Ответить
Так ви праві : Ла-Манш справді всього 32 км, але це у найвужчому місці (Па-де-Кале) Якби це сталося там, росіяни точно топталися б по чужих територіальних водах. Але інцидент відбувся трохи далі - на південь від острова Вайт. У цій точці протока значно ширша (понад 100 км), а фрегат московитів йшов на відстані 37 км від берега. За міжнародними законами, територіальні води країни - це лише перші 22 км від суходолу. Все, що далі - це міжнародні (нейтральні) води. Тобто, юридично росіяни були ,,в спільній пісочниці''-.....Чому їх впустили, чи не прогнали?Та тому що в нейтральних водах діє залізне правило: плавати може хто завгодно і де завгодно. Жодна країна не має права закрити цю зону чи ,,не пустити'' туди корабель, навіть якщо це озброєний фрегат країни-агресорки. Ба більше, навіть якби вони підпливли ближче, існує так зване ,,право мирного проходу''. Якщо військовий корабель просто пливе повз і ні на кого не нападає, виставити його силою не можна. А британці що, просто спостерігали? Та аж ніяк. Московитський фрегат не гуляв сам по собі. Його ,,вели'' крок у крок одразу два бойові кораблі Королівського флоту Великої Британії. Звісно ж , це була чиста провокація та гра м'язами та своєрідна відповідь і демонстрація сили з боку рф. Бо напередодні британські морпіхи провели там круту операцію - затримали в Ла-Манші російський танкер ,,Смиртос»'', який намагався обійти санкції. Російський фрегат приплив туди саме для того, щоб ,,покошмарити'' судноплавство у відповідь і показати хто тут хазяін у хаті.... Коли поруч проходила британська яхта, це був для прекрасний повід для ,,бикування'', і вони відкрили попереджувальний вогонь, пояснюючи це нібито тим що яхта підійшла дуууже близько - з іх слів аж на 500 метрів і вони розцінили це як загрозу.... Але .у відкритому морі чи міжнародних протоках (де й відбувся інцидент у Ла-Манші) жодна країна не може одноосібно встановити юридичну «,,зону відчуження'' навколо свого корабля для іноземних суден. Міжнародне морське право (зокрема правила безпеки судноплавства COLREGs) каже лише одне: судна мають розходитися на безпечній відстані, щоб уникнути зіткнення. Точна цифра в метрах там не прописана - це визначає капітан по ситуації. Хто ходив Ла-Маншем той знає, що яхт там завжди до біса, особливо влітку і особливо на вихідні чи свята і вони там шльондрають як хочуть ..... І до того ж за міжнародними правилами попередження зіткнень суден на морі (COLREG-72), у цій ситуації російський військовий корабель був зобов'язаний уступити дорогу британському вітрильнику. У морському праві існує чітка ієрархія суден, і вона базується не на ,,крутості'' чи наявності гармат, а на маневреності. Оскільки вітрильна яхта залежить від вітру, її спроможність швидко змінити курс набагато нижча, ніж у військового фрегата, який іде на потужних двигунах.Це правило 18 має офіційну назву ,,Взаємні обов'язки суден'' (Responsibilities between vessels). Воно чітко розставляє пріоритети, хто кому повинен давати дорогу.Згідно з Правилом 18 (а) (iv): Судно з механічним двигуном на ходу (яким і є військовий фрегат) повинно уступити дорогу вітрильному судну. Тобто закон однозначно на боці британської яхти. Росіяни мали заздалегідь змінити свій курс, щоб обійти вітрильник а не починати стрілянину....Тобто росіянський бойовий фрегат мав сам обійти цивільну яхту десятою дорогою. Натомість росіяни мало того, що порушили правила розходження суден, так ще й відкрили вогонь, влаштувавши бандитизм у міжнародних водах. І тому з погляду міжнародного права - вони грубо порушили правила, оскільки: Попереджувальні постріли були здійснені в нейтральних водах проти мирного цивільного судна під прапором Великої Британії (третьої країни). Жодної реальної загрози чи агресивних дій з боку вітрильної яхти не було. Саме тому Велика Британія зараз розцінює це не як легітимну самооборону (яку практикують США у своїх водах), а як збройну провокацію та залякування в міжнародному просторі. І що ж тепер? Так, Британія вже веде офіційне розслідування. Оскільки стрілянина була в міжнародних водах, прямого приводу для початку війни немає, але дипломатичний та економічний ,,привіт'' москві за це точно прилетить. Британці вміють грати в довгу......
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16.06.2026 20:13 Ответить
Потрібно нашим БЕК трохи попрацювати
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16.06.2026 19:00 Ответить
Тоді дайте можливість і координати цього корита нашим дроноводам і вони позбавлять світ від такої нечисті.
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16.06.2026 19:01 Ответить
я хренею..в Ла Манше!!! орки выстрелами пугают английскую!!! яхту (((
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16.06.2026 19:01 Ответить
шмальнуть по яхті - це забава виключно вищого комсотава кацапського корита.
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16.06.2026 19:01 Ответить
Московитів невблаганно тягне до дна морського!!! То Апл курськ, то РК мацква, з цілим списком затонувших плавзасобів московитів?!?!?
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16.06.2026 19:02 Ответить
Стармер африканців *********** на вертольотах ганяє. Скільки вже над ним сміялися за цей Ла-Манш.
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16.06.2026 19:04 Ответить
Руссскій ваєнний карабль випрошує британського Нептуна.
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16.06.2026 19:06 Ответить
Не можна. Воювати має лише Україна. Не піддаватися на провокації!
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16.06.2026 19:09 Ответить
Руссскій ваєнний карабль випрошується на буй.
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16.06.2026 19:15 Ответить
Там випадково не плава міна часів2 світової всяке ж буває
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16.06.2026 19:13 Ответить
ну хай Британія робить висновкі , чи згодні вони ,шоб в їх водах ,лаптестан відлупцьовував Велику Британію ?! ...
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16.06.2026 19:13 Ответить
Прав, Британіє, морями.
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16.06.2026 19:13 Ответить
Британці повинні відреагувати
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16.06.2026 19:15 Ответить
А берегова охорона та ВМС Британії у рот лайна набрали?
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16.06.2026 19:17 Ответить
БеК йому в корму, тому Григоровичу!
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16.06.2026 19:20 Ответить
Кракен забухав шоле...
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16.06.2026 19:24 Ответить
РФ спокійно отруїла декількох ГРОМАДЯН Британії, на що бриташкі потужно обісравшись, не зробили НІЧОГО. Було смішно, коли росіяни вздернули в душовій жизнєрадосного Борю Березовского, а англійці постановили - самогубство.
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16.06.2026 19:28 Ответить
О Х Р Е Н Е Т Ь! Морські орки нічого не чули про міжнародну мопрську конвекцію і з похмілля їм привидилось що вони у себе у Ленінграді у Охтському морі....
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16.06.2026 19:29 Ответить
Наші недавно показали морськкий підводний дрон з бойовою частиною 1000кг.який здатен занурюватися на 60 метрів і виконувати бойові завдання на еликих відстанях. То чого ми чекаємо?
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16.06.2026 19:29 Ответить
Фрегат перепутал море Лаптевых с Ла-Маншем
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16.06.2026 19:34 Ответить
Григоровіч вже достиг, треба готувати йому подарунок від See baby
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16.06.2026 19:38 Ответить
Чому Україна не працює в Ламанші?
лоханки московитів законна ціль по усьому світу!
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16.06.2026 20:05 Ответить
"Володаркао морів", візьми в короткотермінову оренду Мадяра з підрозділом СБС , він для вас зробить з цього "адмірала грігоровіча" "нєБойкого", от все вам треба підказувати, і куди Король дивиться?
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16.06.2026 20:11 Ответить
 
 