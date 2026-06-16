Фрегат РФ "Адмирал Григорович" открыл предупредительный огонь по гражданской яхте Великобритании в Ла-Манше, - СМИ
Российский военный корабль "Адмирал Григорович" произвел предупредительные выстрелы в сторону яхты из Великобритании в проливе Ла-Манш.
Об этом пишет The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.
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В понедельник после обеда береговая охрана получила сообщение от гражданского судна под британским флагом, которое плавало вблизи российского фрегата "Адмирал Григорович".
Британское судно сообщило, что "Адмирал Григорович" произвел предупредительный выстрел после того, как оба судна приблизились друг к другу в Ла-Манше. Корабль видели, когда он кружил вблизи ветровой электростанции у побережья графства Саффолк.
Сопровождение танкеров "теневого флота" РФ
Во время прохода через Ла-Манш за российским фрегатом непрерывно следили два патрульных корабля Королевского флота Великобритании — HMS Mersey и HMS Tyne.
Известно, что россияне используют это судно для сопровождения своих танкеров "теневого флота". Фрегат ЧФ РФ уже несколько недель находится у территориальных вод Великобритании.
- Как пишет издание, этот инцидент произошел после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер отдал приказ подразделению Королевской морской пехоты высадиться на борт российского теневого танкера Smyrtos. Судно задержали у южного побережья Англии, а в отношении некоторых моряков на борту ведется расследование по факту нарушения санкций.
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Відповідно до Конвенції ООН з морського права, всі судна та літаки користуються правом транзитного проходу через протоку Ла-Манш, але це територіальні води.
Тепер питання: хто пустив кацапське судно в територіальні води?
Partagée entre la France et la Grande-Bretagne, la Manche mesure environ 530 kilomètres d'ouest en est, sa largeur est de 176 km à son extrémité ouest et de 41 kilomètres à son extrémité est.
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