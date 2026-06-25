Франция задержала очередной танкер "теневого флота" РФ. ВИДЕО

Военно-морские силы Франции перехватили нефтяной танкер Deliver, который следовал транзитом вблизи Сицилии.

Об этом сообщил президент Эмманюэль Макрон в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Эти новые меры против "теневого флота", принятые через несколько дней после аналогичной операции Великобритании, свидетельствуют о решимости европейцев. Мы не позволим "теневому флоту" обходить санкции и финансировать российские военные усилия.

Европа настроена решительно.

Она будет прилагать все необходимые усилия, чтобы повысить цену войны для России и обеспечить установление прочного и долгосрочного мира в Украине", - подчеркнул Макрон.

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Другие задержания

Известно, что 20 марта 2026 года Франция задержала в Средиземном море танкер, связанный с российским "теневым флотом".

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