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Новости Теневой флот России
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Франция задержала очередной танкер "теневого флота" РФ. ВИДЕО

Военно-морские силы Франции перехватили нефтяной танкер Deliver, который следовал транзитом вблизи Сицилии.

Об этом сообщил президент Эмманюэль Макрон в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Эти новые меры против "теневого флота", принятые через несколько дней после аналогичной операции Великобритании, свидетельствуют о решимости европейцев. Мы не позволим "теневому флоту" обходить санкции и финансировать российские военные усилия.

Европа настроена решительно.

Она будет прилагать все необходимые усилия, чтобы повысить цену войны для России и обеспечить установление прочного и долгосрочного мира в Украине", - подчеркнул Макрон.

Читайте: Депутаты Германии и Франции требуют усилить меры против "теневого флота" РФ

Другие задержания

Известно, что 20 марта 2026 года Франция задержала в Средиземном море танкер, связанный с российским "теневым флотом".

Читайте также: Фрегат РФ "Адмирал Григорович" открыл предупредительный огонь по гражданской яхте Великобритании в Ла-Манше: Москва оправдалась

Автор: 

россия (98043) флот (912) Франция (3746) Макрон Эмманюэль (1639)
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Топ комментарии
+8
Антихуйіловська КАОЛІЦІЯ вільних держав, вживає дієвих заходів щодо покарання військового злочинця ****** з оточенням його сраколизів!!!!
Добре що зеленський з єрмаком і татаровим, не знали про цю операцію, бо ОБОВЯЗКОВО її злили б ******, як і проти вагнерівців ******!!!
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25.06.2026 13:45 Ответить
+3
Не зупиняйтесь
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25.06.2026 13:45 Ответить
+1
ідеально
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25.06.2026 13:47 Ответить

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