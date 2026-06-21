Депутаты Германии и Франции требуют усилить меры против "теневого флота" РФ

Депутаты немецкого и французского парламентов выступили с совместной инициативой о принятии более конкретных мер против судов российского "теневого флота".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

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Как отмечается, проект документа должен быть принят 22 июня на заседании Германо-французской парламентской ассамблеи (DFPV).

О каких мерах идет речь

В частности, по мнению немецких и французских депутатов, необходимы усиленный контроль и задержание судов в случае нарушения действующего законодательства. Кроме того, в проекте содержится требование о дополнительных дипломатических усилиях в отношении государств, под флагами которых ходят суда теневого флота.

Отмечается, что в Германии это требование, адресованное правительствам, поддерживают депутаты от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и "Зеленых".

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Геополитический риск

"Теневой флот представляет не только геополитический, но и существенный риск для безопасности и экологии", — говорится в документе.

Отмечается, что многие танкеры старые, плохо обслуживаются и не соответствуют международным стандартам. Кроме того, отдельные суда используются для диверсий или шпионажа.

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