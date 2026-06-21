Депутати Німеччини і Франції вимагають посилити заходи проти "тіньового флоту" РФ

Депутати німецького та французького парламентів виступили зі спільною ініціативою щодо конкретніших кроків проти суден російського "тіньового флоту".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

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Як зазначається, проєкт документа має бути ухвалений 22 червня на засіданні Німецько-французької парламентської асамблеї (DFPV).

Про які заходи йдеться

Так, на думку німецьких і французьких депутатів, необхідні посилений контроль і затримання суден у разі порушення чинного законодавства. Крім того, у проєкті міститься вимога щодо додаткових дипломатичних зусиль стосовно держав, під прапорами яких ходять судна тіньового флоту.

Зазначається, що в Німеччині цю вимогу, адресовану урядам, підтримують депутати від блоку Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС), Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) та Зелених.

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Геополітичний ризик

"Тіньовий флот становить не лише геополітичний, а й суттєвий ризик для безпеки та екології", - йдеться в документі.

Наголошується, що багато танкерів старі, погано обслуговуються і не відповідають міжнародним стандартам. Крім того, окремі судна використовуються для диверсій або шпигунства.

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