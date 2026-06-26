Бойові успіхи України вплинули на зміну ставлення США: Трамп любить переможців, - експосол Гербст

Колишній посол США в Україні Джон Гербст заявив, що успіхи України на полі бою вплинули на позицію Білого дому та покращили сприйняття Києва у Вашингтоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю NV.

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Гербст вважає, що заяви європейських лідерів про зміну позиції Дональда Трампа після саміту G7 загалом відповідають реальним обговоренням у дипломатичних колах.

За його словами, подібні "потепління" у відносинах між США, Україною та Європою вже траплялися раніше, але не були стабільними.

"Хочу зауважити, що ми вже стикалися з подібними обставинами раніше. Європейські лідери, включаючи Зеленського, були дуже задоволені після зустрічі в Білому домі в серпні минулого літа, після саміту в Анкориджі. І це поклало початок періоду, що тривав кілька місяців, коли США, здавалося, досить тісно співпрацювали з Україною та європейцями, перш ніж ситуація змінилася", - розповів Гербст.

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Оцінка чинної ситуації

Гербст зазначив, що нинішній період також може виявитися нестабільним, оскільки адміністрація Трампа, на його думку, не має сталої лінії щодо війни.

"Я вважаю, що Україна частково відповідальна за це покращення позицій. Я переконаний, що адміністрація США була вражена успіхами України на полі бою, а також ударами по російських цілях - стратегічних цілях на території самої Росії", - пояснив Гербст.

Трамп підтримує переможців

Гербст додав, що Дональд Трамп, на його думку, схильний підтримувати сторону, яка виглядає сильнішою.

"Іншими словами, ми знаємо, що Трамп любить переможців. Наразі Україна виглядає як переможець", - зазначив експосол.

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