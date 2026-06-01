Зеленський запропонував США створити найпотужніший у світі альянс дронів та штучного інтелекту, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що співпраця України та США у сфері безпілотних технологій і штучного інтелекту може створити найпотужніший у світі технологічний альянс.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише New York Post.

Україна пропонує США об’єднати досвід і технології

За словами Зеленського, американські компанії володіють передовими розробками у сфері штучного інтелекту, тоді як Україна має унікальний практичний досвід застосування безпілотників у реальних бойових умовах.

Президент наголосив, що поєднання цих можливостей може забезпечити обом країнам значну технологічну перевагу.

Очікують на рішення Трампа

Зеленський зазначив, що Україна досі очікує на остаточне рішення президента США Дональда Трампа щодо рамкової двосторонньої угоди про співпрацю у сфері дронів.

Водночас Україна вже уклала низку міжнародних угод щодо безпілотних технологій із країнами Європи та Близького Сходу, а також працює над масштабною домовленістю з Європейським Союзом.

США цікавляться українськими розробками

За даними The Guardian, американська сторона раніше висловлювала зацікавленість у випробуванні українських безпілотників різних типів – повітряних, морських і наземних.

Україна погодилася надати такі можливості для тестування своїх розробок.

