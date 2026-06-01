Зеленський запропонував США створити найпотужніший у світі альянс дронів та штучного інтелекту, - ЗМІ

Україна та США можуть створити найсильніший у світі альянс у сфері ШІ та безпілотників

Президент України Володимир Зеленський заявив, що співпраця України та США у сфері безпілотних технологій і штучного інтелекту може створити найпотужніший у світі технологічний альянс.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише New York Post.

Україна пропонує США об’єднати досвід і технології

За словами Зеленського, американські компанії володіють передовими розробками у сфері штучного інтелекту, тоді як Україна має унікальний практичний досвід застосування безпілотників у реальних бойових умовах.

Президент наголосив, що поєднання цих можливостей може забезпечити обом країнам значну технологічну перевагу.

Очікують на рішення Трампа

Зеленський зазначив, що Україна досі очікує на остаточне рішення президента США Дональда Трампа щодо рамкової двосторонньої угоди про співпрацю у сфері дронів.

Водночас Україна вже уклала низку міжнародних угод щодо безпілотних технологій із країнами Європи та Близького Сходу, а також працює над масштабною домовленістю з Європейським Союзом.

США цікавляться українськими розробками

За даними The Guardian, американська сторона раніше висловлювала зацікавленість у випробуванні українських безпілотників різних типів – повітряних, морських і наземних.

Україна погодилася надати такі можливості для тестування своїх розробок.

Топ коментарі
+4
Міг би рижому ще підкинути ідею лярд дерев по штатам висадити за рік, щоб не думали , що альцгеймером лише рижий страдає .
показати весь коментар
01.06.2026 12:45 Відповісти
+3
В Історії лишиться як Володя ПАТУЖНИЙ
показати весь коментар
01.06.2026 12:46 Відповісти
+3
Бакалейник та кардинал - це сила.

Цей ****** в курсі, що США отримають все необхідне без дебільних гучних заяв та його дозволів?
показати весь коментар
01.06.2026 13:06 Відповісти
Він тролить Трампа, чи себе?
показати весь коментар
01.06.2026 12:42 Відповісти
обох
показати весь коментар
01.06.2026 12:43 Відповісти
Трамп іди на злуку - дамо світові просратись - Зеля
показати весь коментар
01.06.2026 12:43 Відповісти
два найпотужніших лідора
показати весь коментар
01.06.2026 12:43 Відповісти
показати весь коментар
01.06.2026 12:51 Відповісти
Скоріше резидентом
показати весь коментар
01.06.2026 12:58 Відповісти
ну "вертоліт" перед роялем з них кожен може... а от хто з них забезпечить інтеллект?
показати весь коментар
01.06.2026 12:46 Відповісти
абирвалг vs абирвалг
показати весь коментар
01.06.2026 12:48 Відповісти
Він хоч сам розуміє що це таке, або десь почув і видав в ефір, це вже трампонутого з себе представляє
показати весь коментар
01.06.2026 12:49 Відповісти
Ему нужно перестать приставать к Трампу. Это глупо выглядит.
показати весь коментар
01.06.2026 12:50 Відповісти
показати весь коментар
01.06.2026 12:52 Відповісти
Потужний вже має 51% пакету акцій дженерал електрик та корпорації інтел?
показати весь коментар
01.06.2026 12:54 Відповісти
Воно буде справді потужно без ішака
показати весь коментар
01.06.2026 12:57 Відповісти
Трамп с трудом переносит Зеленского, бо видит такого же "сверхмощного", но помоложе. Многие уже подмечали).
показати весь коментар
01.06.2026 13:06 Відповісти
А не хочуть США приєднатись до Найпотужнішого Лідора?
показати весь коментар
01.06.2026 13:06 Відповісти
Менш ніж на найпотужніший потужний не згоден, не можна понижувати рівень.
показати весь коментар
01.06.2026 13:08 Відповісти
Вова Потужний запропонував створити найпотужніший альянс...

Людина-МЕМ.
😂😂😂
показати весь коментар
01.06.2026 13:14 Відповісти
на часі вже готувати до друку друге видання (розширене та доповнене) - "краткій курс історії об'яв та пропозицій зєлёньського"
показати весь коментар
01.06.2026 13:20 Відповісти
Давайте разом приготуємо цей шашличок. З нас бажання поїсти, а з вас все інше. 😁
показати весь коментар
01.06.2026 13:21 Відповісти
Ти диви, який великий стратєг'. Але чомусь до цього були асфальтоукладчики і ''велике крадівницство''.
показати весь коментар
01.06.2026 13:25 Відповісти
 
 