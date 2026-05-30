Україна має дрони, здатні літати на 3 500 км. Вся Росія до Уралу для нас досяжна, - командир ГУР

Сили оборони України мають на озброєнні безпілотники, здатні вражати цілі на відстані до 3500 кілометрів. Це означає, що вся європейська територія РФ стала досяжною для української зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал", про це розповів керівник групи далекобійних дронів ГУР МО на позивний "Вектор".

Планування далекобійних ударів

За словами розвідника, основоположником регулярних українських "дипстрайків" (глибоких ударів) став знаменитий дрон "Лютий", який першим почав стабільно долати позначку в 1000 км. Проте сьогодні українські технології зробили колосальний крок уперед.

"Тобто будь-яка територія Росії аж до Уралу для нас досяжна", - наголосив командир спецпідрозділу ГУР.

Реактивні дрони

Окрім класичних гвинтових безпілотників, Україна успішно застосовує новітні реактивні дрони. На полі бою вони фактично виконують роль повноцінних крилатих ракет. Оскільки західні партнери досі обмежують постачання далекобійного ракетного озброєння, Україна перейшла на власне масове виробництво.

Якщо ще два-три роки тому успіхом вважався запуск кількох десятків БПЛА, то сьогодні російських окупантів атакують сотнями безпілотників одночасно. Для прориву ешелонованої протиповітряної оборони ворога розвідники використовують хитру тактику комбінування сил.

"Ми також використовуємо дрони-приманки без бойової частини. Постійно комбінуємо. Немає жодної місії, яка повторюється. Усе нове, що розробляється та виробляється, ми тестуємо для подальшого масштабування в інших підрозділах української армії", - додав "Вектор".

  • Нагадаємо, офіційним рекордом результативної дальності наразі вважається лютневий удар Служби безпеки України по Ухтинському нафтопереробному заводу в Республіці Комі, який розташований за 1750 км від українського кордону.
  • Утім, підтверджена дальність у 3500 км означає, що "бавовна" відтепер може завітати навіть у глибокий Сибір — аж до околиць Красноярська.

Топ коментарі
Ну дальність це звичайно добре. А якість і массованість, коли буде? Бо зараз подібні дальні атаки - більше піар, ніж реальна шкода.
30.05.2026 20:15 Відповісти
долетіти мало - попасти треба

а де 3000 фламінгів ?
30.05.2026 20:13 Відповісти
А ще ми маємо багато язикатих і самозакоханих типів при владі,і це біда.
30.05.2026 20:19 Відповісти
Омський нпз треба нахлобучить.І т.з.хрест в де сходяться газопроводи.
30.05.2026 20:04 Відповісти
Вже обговорювали вчора цей хрест. Там більше піару, ніж реальної користі. Омський НПЗ - інша справа.
30.05.2026 20:09 Відповісти
Даже не надо на 3.500 км. Шарахните два-три дрона хотя бы чисто для понтов по Москве. По зданию генштаба. Если не можете по кремлю. А то так-разговоры.
30.05.2026 20:34 Відповісти
Реклама-двигатель торговли, как известно. Е@те по полной, судят то по делам(еще одна полезная поговорка).
30.05.2026 20:09 Відповісти
долетіти мало - попасти треба

а де 3000 фламінгів ?
30.05.2026 20:13 Відповісти
Ось у тому і вся куйня- що їх нема. Дрончик з 30-50кг і рожевий Фламіндич. Дрон потрібен там де є чому горіти, а так у більшості тільки вибиті шибки.
30.05.2026 20:49 Відповісти
про 3000 фламінгів чомусь командир ГУР не надав інформації.
30.05.2026 21:32 Відповісти
Скоро будуть літати на 10 тисяч км і будуть покривати всю територію кацапстану, будуть долітати до Чукотки!
30.05.2026 20:13 Відповісти
Підтверджена максимальна дальність 1750 км. Все інше балабольство.
30.05.2026 20:14 Відповісти
І масово збивають
30.05.2026 20:43 Відповісти
Дрон "Піздун". Летить на 100500км.
30.05.2026 20:23 Відповісти
За словами розвідника, основоположником регулярних українських "дипстрайків" (глибоких ударів) став знаменитий дрон "Лютий", який першим почав стабільно долати позначку в 1000 км

Це той, якого хаяв штілєрман, бо він "надто дорогий"?
30.05.2026 20:25 Відповісти
Уже фламінги побачили... 2 штуки... а грошей освоїли мільярди...
30.05.2026 20:36 Відповісти
Що з тих хвалеб, якщо результату ноль цілих,порівняно з тим,що касапи знищили:ні один нпз не працює,а їхні лише щонайбільше, уразили.
30.05.2026 20:41 Відповісти
Ну...и..
30.05.2026 20:50 Відповісти
Коли перевершите кацапів у масовості кожного дня,тоді будете вихваляться зеліки.Кацапи кожного дня прикордоння розпи₴дячують,а вони все вихваляються на скільки долітає.Винищіть брянщину,курщину,білгородщину,ростовщину тоді хвалітся !
30.05.2026 20:50 Відповісти
Ви до Москви не можете дістати. У нас епідемія балабольсва.
30.05.2026 20:55 Відповісти
В черговий раз заявляють "Ми маємо". Цей піар "маємо дрони" означає що? Ми їх маємо у достатній кількості, але не б'ємо? Чи ми маємо одиниці, і наносимо поодинокі удари? Що такі зави ставлять за ціль? Димова завіса для лохторату.
30.05.2026 21:14 Відповісти
Витягти вибухівку і впижевати побільше палива\батарейок. І ось дрон летить далеко-далеко. Але нафіга? Шоб прокиздіти про це на марафоні?
Або зробити його розміром з ЧСВ Зєлі. Шоб він сияв на радарі як новорічна ялинка і збити його можна було навіть з дробовика.
Дальність - то ще не все. Там ще багато важливих параметрів...
30.05.2026 21:24 Відповісти
Саме час їм вилітати. На оленьї вже зібралися бомбардувальники.
30.05.2026 21:24 Відповісти
 
 