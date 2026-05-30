Україна має дрони, здатні літати на 3 500 км. Вся Росія до Уралу для нас досяжна, - командир ГУР

Сили оборони України мають на озброєнні безпілотники, здатні вражати цілі на відстані до 3500 кілометрів. Це означає, що вся європейська територія РФ стала досяжною для української зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал", про це розповів керівник групи далекобійних дронів ГУР МО на позивний "Вектор".

Планування далекобійних ударів

За словами розвідника, основоположником регулярних українських "дипстрайків" (глибоких ударів) став знаменитий дрон "Лютий", який першим почав стабільно долати позначку в 1000 км. Проте сьогодні українські технології зробили колосальний крок уперед.

"Тобто будь-яка територія Росії аж до Уралу для нас досяжна", - наголосив командир спецпідрозділу ГУР.

Реактивні дрони

Окрім класичних гвинтових безпілотників, Україна успішно застосовує новітні реактивні дрони. На полі бою вони фактично виконують роль повноцінних крилатих ракет. Оскільки західні партнери досі обмежують постачання далекобійного ракетного озброєння, Україна перейшла на власне масове виробництво.

Якщо ще два-три роки тому успіхом вважався запуск кількох десятків БПЛА, то сьогодні російських окупантів атакують сотнями безпілотників одночасно. Для прориву ешелонованої протиповітряної оборони ворога розвідники використовують хитру тактику комбінування сил.

"Ми також використовуємо дрони-приманки без бойової частини. Постійно комбінуємо. Немає жодної місії, яка повторюється. Усе нове, що розробляється та виробляється, ми тестуємо для подальшого масштабування в інших підрозділах української армії", - додав "Вектор".

