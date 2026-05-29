Україна та Канада запускають спільне виробництво безпілотників для ЗСУ

Україна та Канада домовилися про запуск спільного виробництва українських розвідувальних безпілотників на території Канади. У межах проєкту створюється спільне підприємство між українською компанією Airlogix та канадською Sentinel Research and Development.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони.

Виробництво українських безпілотників у Канаді

Проєкт передбачає запуск виробництва українських розвідувальних безпілотників у Канаді. Вироблені дрони будуть спрямовані Силам оборони України.

Відповідну домовленість підписали представники Міністерства оборони України та Міністерства оборони Канади.

В її межах створюється нове спільне підприємство Airlogix-Sentinel між українською defense tech-компанією Airlogix та канадським виробником безпілотних систем Sentinel Research and Development.

Проєкт, що буде реалізовано за підтримки урядів України та Канади, пришвидшить постачання українським воїнам обладнання для проведення розвідки і планування операцій.

Win-win партнерство для України та Канади

Спільне виробництво з Україною створює можливості і для Канади. Йдеться про розширення канадських виробничих потужностей у сфері критичних технологій та доступ до ефективних рішень сучасної війни.

Україна та Канада продовжать працювати над спільними рішеннями, які відповідають безпековим інтересам обох держав у межах win-win партнерства та української стратегії оборони.

Міністерство оборони України вдячне Канаді за послідовну підтримку та готовність розвивати практичні оборонні проєкти.

