УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10928 відвідувачів онлайн
Новини Спільне виробництво зброї з Канадою Індустрія дронів
179 4

Україна та Канада запускають спільне виробництво безпілотників для ЗСУ

Індустрія дронів

Українські безпілотники вироблятимуть у Канаді для потреб ЗСУ

Україна та Канада домовилися про запуск спільного виробництва українських розвідувальних безпілотників на території Канади. У межах проєкту створюється спільне підприємство між українською компанією Airlogix та канадською Sentinel Research and Development.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Виробництво українських безпілотників у Канаді

Проєкт передбачає запуск виробництва українських розвідувальних безпілотників у Канаді. Вироблені дрони будуть спрямовані Силам оборони України.

  • Відповідну домовленість підписали представники Міністерства оборони України та Міністерства оборони Канади.
  • В її межах створюється нове спільне підприємство Airlogix-Sentinel між українською defense tech-компанією Airlogix та канадським виробником безпілотних систем Sentinel Research and Development.
  • Проєкт, що буде реалізовано за підтримки урядів України та Канади, пришвидшить постачання українським воїнам обладнання для проведення розвідки і планування операцій.

Дивіться: Батальйони Повітряних Сил з дронами-перехоплювачами є у кожному регіоні, - Єлізаров. ВIДЕО

Win-win партнерство для України та Канади

Спільне виробництво з Україною створює можливості і для Канади. Йдеться про розширення канадських виробничих потужностей у сфері критичних технологій та доступ до ефективних рішень сучасної війни.

Україна та Канада продовжать працювати над спільними рішеннями, які відповідають безпековим інтересам обох держав у межах win-win партнерства та української стратегії оборони.

Міністерство оборони України вдячне Канаді за послідовну підтримку та готовність розвивати практичні оборонні проєкти.

Читайте: Пів мільйона дронів для фронту: військові самі обирають техніку через DOT-Chain Defence

Автор: 

Канада (2276) виробництво (1997) дрони (8272)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Добре.
показати весь коментар
29.05.2026 23:43 Відповісти
Наразі компанія Sentinel виробляє сумісну платформу - що дозволяє її використовувати з різними системами, пристроями або програмним забезпеченням - під назвою ReKam 3.2. Безпілотний літальний апарат з фіксованим крилом (БПЛА) є незалежним від типу корисного навантаження, що означає, що його можна використовувати для всього - від розвідки, спостереження та розпізнавання до електронної війни та операцій проти дронів, залежно від того, як його налаштовано.
Дрон можна запускати різними способами, його дальність становить близько 500 кілометрів, а максимальна горизонтальна швидкість перевищує 180 кілометрів на годину.
показати весь коментар
29.05.2026 23:54 Відповісти
Спільне підприємство з Україною стало б наступним кроком у підтримці країни з боку Канади. Починаючи з початку 2022 року, Канада виділила 6,5 мільярда доларів на військову допомогу України, яка триватиме до 2029 року.

У межах цього зобов'язання було оголошено про пожертву в розмірі 220 мільйонів доларів, яку прем'єр-міністр Марк Карні анонсував у серпні на закупівлю дронів, засобів противодронової боротьби та електронної війни, включаючи інвестиції у спільні підприємства.
Це базується на більш ніж 100 камерах високої роздільної здатності для дронів і 900 дронах від американської дочірньої компанії Teledyne FLIR з Вотерлу, Онтаріо, які Канада вже передала.
показати весь коментар
29.05.2026 23:56 Відповісти
theglobeandmail.com
показати весь коментар
29.05.2026 23:57 Відповісти
 
 