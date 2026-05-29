Україна та Канада запускають спільне виробництво безпілотників для ЗСУ
Індустрія дронів
Україна та Канада домовилися про запуск спільного виробництва українських розвідувальних безпілотників на території Канади. У межах проєкту створюється спільне підприємство між українською компанією Airlogix та канадською Sentinel Research and Development.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони.
Виробництво українських безпілотників у Канаді
Проєкт передбачає запуск виробництва українських розвідувальних безпілотників у Канаді. Вироблені дрони будуть спрямовані Силам оборони України.
- Відповідну домовленість підписали представники Міністерства оборони України та Міністерства оборони Канади.
- В її межах створюється нове спільне підприємство Airlogix-Sentinel між українською defense tech-компанією Airlogix та канадським виробником безпілотних систем Sentinel Research and Development.
- Проєкт, що буде реалізовано за підтримки урядів України та Канади, пришвидшить постачання українським воїнам обладнання для проведення розвідки і планування операцій.
Win-win партнерство для України та Канади
Спільне виробництво з Україною створює можливості і для Канади. Йдеться про розширення канадських виробничих потужностей у сфері критичних технологій та доступ до ефективних рішень сучасної війни.
Україна та Канада продовжать працювати над спільними рішеннями, які відповідають безпековим інтересам обох держав у межах win-win партнерства та української стратегії оборони.
Міністерство оборони України вдячне Канаді за послідовну підтримку та готовність розвивати практичні оборонні проєкти.
Дрон можна запускати різними способами, його дальність становить близько 500 кілометрів, а максимальна горизонтальна швидкість перевищує 180 кілометрів на годину.
У межах цього зобов'язання було оголошено про пожертву в розмірі 220 мільйонів доларів, яку прем'єр-міністр Марк Карні анонсував у серпні на закупівлю дронів, засобів противодронової боротьби та електронної війни, включаючи інвестиції у спільні підприємства.
Це базується на більш ніж 100 камерах високої роздільної здатності для дронів і 900 дронах від американської дочірньої компанії Teledyne FLIR з Вотерлу, Онтаріо, які Канада вже передала.