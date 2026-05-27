Батальйони Повітряних Сил з дронами-перехоплювачами є у кожному регіоні, - Єлізаров. ВIДЕО
Індустрія дронів
Наразі у кожному регіоні є батальйон Повітряних сил із дронами-перехоплювачами для захисту від російських безпілотників.
Про це заявив командир спецпідрозділу Lasar's group, заступник командувача Повітряних сил Павло Єлізаров, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"У кожному регіоні зараз є батальйон Повітряних сил, в якому є мобільно-вогневі групи, групи дронів-перехоплювачів, ракети малої дії.
Останній раз наші "Стінгери" показали чудовий результат у боротьбі з крилатими ракетами зокрема", - сказав він.
За словами Єлізарова, також використовуються нові повітряні платформи, які запускають дрони-перехоплювачі з повітря.
"Це полегшує процедуру перехоплення реактивних "шахедів". Також ми будуємо інтегроване радарне поле, що дозволяє системно виявляти "шахеди" на підльоті", - додав заступник командувача Повітряних сил.
А то згадалось: "170 із понад 300 екіпажів дронів-перехоплювачів ПС за рік не збили жодного "Шахеда", - Єлізаров"
Такі спеціалісти ДУЖЕ потрібні народу України. 100% тебе не пошлють в окопи на "нуль", а дадуть потрійну зарплатню і п'ятикратний коефіцієнт для вислуги років на майбутню пенсію. Тільки - мобілізуйся!
Ну або ти звичайний засрашинський провокатор, який "спостерігає" за шахедами виключно шляхом брехні в інтернетах. Бо траекторії шахедів для українців стають доступні тільки після нальотів і тільки "схематичні". А всі "карти шахедів" типу "нептуна" - настільки детальної інформації ніколи не давали і ніколи не дадуть - там тільки "напрям в моменті".
Сьогодні, зараз! Одиночний шахед львівська обл - тернопільська обл.- хмельницька обл - тепер вінницька обл...
І, виявляється, всюди ті батальйони...
Ці засоби надзвичайно складні. Я не виключаю, що з новими системами стимуляції розробок типу Brave1 - там вже щось розробляється, але поки що - немає нічого готового.
Про "власні системи ППО-ПРО" - взагалі цікаво. Як ви це собі уявляєте? Подзвонив до високолобого і "дава, на завтра 6 варіантів, я виберу"? От дивіться: за 4 роки повномасштабки, вкладаючи трильйони в власний ВПК, засрашка не створила НІ ОДНОГО нового ракетного засобу. А тільки "з гімна і палок" щось типу "Молній". Все інше - або вкрали в нас, або в ізраїльтян. Бо поріг входу в ракетні технологі тільки для "початку розробки" - десятки, якщо не сотні, мільйонів баксів, виключна кваліфікація інженерів та науковців, працюючі стенди тощо. І навіть це не гарантує хоч чогось - засрашка приклад. Українські "фламінги" і аналоги - ВСІ отримуються на базі якихось вже існуючих конструкцій.
Ти перелічив "колишні надбання". Зараз там - нічого. Все тобою перелічене - це або повністю совкові розробки, або доробки совкового.
КБ "Луч" - існувало в цій же країні. З такими ж проблемами щодо фінансування. Створили цілі сімейства НОВОЇ зброї за часи незалежності.
"Українська бронетехніка" - взагалі недержавна структура. Створила цілі сімейства НОВОЇ зброї.
КБ "Південне" - під час повномасштабного вторгнення, маючи (потенційно, на фоні інших) астрономічні виробничі потужності - ЩО вони НОВОГО зробили? Та хоча б за останні 15 років? Чи тільки розповзлися по шарашкам, типу американської firefly Полякова і включаючи засрашинські прокладки, створені для переманювання тих, хто ще здатен був обслуговувати ті ж Р-36/Р-36М? Чи ви думаєте засрашка прям народила інженерів для обслуговування Сатан та Воєвод? Та ні - взяли в Дніпрі.
Вага ракети - 38 кг. Це тільки ракета. В контейнері - 62 кг. Без пускової. Заявлена дальність - 10км. Тобто, це в категорії "стінгера".
Сам "Стінгер", разом з пусковим механізмом - 15.7 кг. Тобто реально можна на руках протягти по лісу 10 км, покласти на плече і влупити з берега водосховища по ударному гвинтокрилу - що і робили 24.02.2022.
Я до того, що контейнер 62кг - це критично за межами поняття "ПЗРК" і "мобільності". Це для монтажу на важкі джипи. Це інший клас. В якому, наприклад, ЗРК Vampire.
Для порівняння, ЗРК на основі Hydra 70 + APKWS - це 15 кг ваги тільки ракети. Пускова, з станком, з станцією наведення/керування - це ~300кг. Отже, вага Р-10 з всією "обв'язкою" - буде півтони і більше. Це вже навіть не пікапи/джипи. Тому, вірогідно, і не пішло.
"Не подужали" за 35 років,бо був елементарний спланований саботаж.Україну ще в 90-х запланували знищити глобальні еліти,тому маріонетичним президентам України давались вказівки все розпродавати військове розпродавати і нічого нового не робити."Сапсани" та "Нептуни" серійно зробили?Ні.Коли є заказ,фінансування,можливості(а специ у нас є),все за 35 років можна було купу ракет наклепати.А ми ще й віддали ті,що були.Боти тут оруть,що віддала Ю.Тимошенко,хоча це брехня.Віддав за борги премьєр Пустовойтенко.
От ви, Apa6ecka , скільки ГСН для ракет на тому тижні зробили?
я живу в Сумській області за 15 км від кордону, немає тут нічого крім ДФТГ з парою кулеметів і всьо