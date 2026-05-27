Батальйони Повітряних Сил з дронами-перехоплювачами є у кожному регіоні, - Єлізаров. ВIДЕО

Індустрія дронів

Наразі у кожному регіоні є батальйон Повітряних сил із дронами-перехоплювачами для захисту від російських безпілотників.

Про це заявив командир спецпідрозділу Lasar's group, заступник командувача Повітряних сил Павло Єлізаров, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"У кожному регіоні зараз є батальйон Повітряних сил, в якому є мобільно-вогневі групи, групи дронів-перехоплювачів, ракети малої дії.

Останній раз наші "Стінгери" показали чудовий результат у боротьбі з крилатими ракетами зокрема", - сказав він.

За словами Єлізарова, також використовуються нові повітряні платформи, які запускають дрони-перехоплювачі з повітря.

"Це полегшує процедуру перехоплення реактивних "шахедів". Також ми будуємо інтегроване радарне поле, що дозволяє системно виявляти "шахеди" на підльоті", - додав заступник командувача Повітряних сил.

