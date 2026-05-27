Батальоны Воздушных Сил с дронами-перехватчиками есть в каждом регионе, - Елизаров
Индустрия дронов
В настоящее время в каждом регионе имеется батальон Воздушных сил, оснащенный дронами-перехватчиками для защиты от российских беспилотников.
Об этом заявил командир спецподразделения Lasar's group, заместитель командующего Воздушными силами Павел Елизаров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"В каждом регионе сейчас есть батальон Воздушных сил, в котором есть мобильно-огневые группы, группы дронов-перехватчиков, ракеты малой дальности.
Последний раз наши "Стингеры" показали отличный результат в борьбе с крылатыми ракетами, в частности", - сказал он.
По словам Елизарова, также используются новые воздушные платформы, которые запускают дроны-перехватчики с воздуха.
"Это облегчает процедуру перехвата реактивных "шахедов". Также мы создаем интегрированное радиолокационное поле, позволяющее системно выявлять "шахедов" на подлете", - добавил заместитель командующего Воздушными силами.
А то згадалось: "170 із понад 300 екіпажів дронів-перехоплювачів ПС за рік не збили жодного "Шахеда", - Єлізаров"
Такі спеціалісти ДУЖЕ потрібні народу України. 100% тебе не пошлють в окопи на "нуль", а дадуть потрійну зарплатню і п'ятикратний коефіцієнт для вислуги років на майбутню пенсію. Тільки - мобілізуйся!
Ну або ти звичайний засрашинський провокатор, який "спостерігає" за шахедами виключно шляхом брехні в інтернетах. Бо траекторії шахедів для українців стають доступні тільки після нальотів і тільки "схематичні". А всі "карти шахедів" типу "нептуна" - настільки детальної інформації ніколи не давали і ніколи не дадуть - там тільки "напрям в моменті".
Сьогодні, зараз! Одиночний шахед львівська обл - тернопільська обл.- хмельницька обл - тепер вінницька обл...
І, виявляється, всюди ті батальйони...
Ці засоби надзвичайно складні. Я не виключаю, що з новими системами стимуляції розробок типу Brave1 - там вже щось розробляється, але поки що - немає нічого готового.
Про "власні системи ППО-ПРО" - взагалі цікаво. Як ви це собі уявляєте? Подзвонив до високолобого і "дава, на завтра 6 варіантів, я виберу"? От дивіться: за 4 роки повномасштабки, вкладаючи трильйони в власний ВПК, засрашка не створила НІ ОДНОГО нового ракетного засобу. А тільки "з гімна і палок" щось типу "Молній". Все інше - або вкрали в нас, або в ізраїльтян. Бо поріг входу в ракетні технологі тільки для "початку розробки" - десятки, якщо не сотні, мільйонів баксів, виключна кваліфікація інженерів та науковців, працюючі стенди тощо. І навіть це не гарантує хоч чогось - засрашка приклад. Українські "фламінги" і аналоги - ВСІ отримуються на базі якихось вже існуючих конструкцій.
Ти перелічив "колишні надбання". Зараз там - нічого. Все тобою перелічене - це або повністю совкові розробки, або доробки совкового.
КБ "Луч" - існувало в цій же країні. З такими ж проблемами щодо фінансування. Створили цілі сімейства НОВОЇ зброї за часи незалежності.
"Українська бронетехніка" - взагалі недержавна структура. Створила цілі сімейства НОВОЇ зброї.
КБ "Південне" - під час повномасштабного вторгнення, маючи (потенційно, на фоні інших) астрономічні виробничі потужності - ЩО вони НОВОГО зробили? Та хоча б за останні 15 років? Чи тільки розповзлися по шарашкам, типу американської firefly Полякова і включаючи засрашинські прокладки, створені для переманювання тих, хто ще здатен був обслуговувати ті ж Р-36/Р-36М? Чи ви думаєте засрашка прям народила інженерів для обслуговування Сатан та Воєвод? Та ні - взяли в Дніпрі.
Вага ракети - 38 кг. Це тільки ракета. В контейнері - 62 кг. Без пускової. Заявлена дальність - 10км. Тобто, це в категорії "стінгера".
Сам "Стінгер", разом з пусковим механізмом - 15.7 кг. Тобто реально можна на руках протягти по лісу 10 км, покласти на плече і влупити з берега водосховища по ударному гвинтокрилу - що і робили 24.02.2022.
Я до того, що контейнер 62кг - це критично за межами поняття "ПЗРК" і "мобільності". Це для монтажу на важкі джипи. Це інший клас. В якому, наприклад, ЗРК Vampire.
Для порівняння, ЗРК на основі Hydra 70 + APKWS - це 15 кг ваги тільки ракети. Пускова, з станком, з станцією наведення/керування - це ~300кг. Отже, вага Р-10 з всією "обв'язкою" - буде півтони і більше. Це вже навіть не пікапи/джипи. Тому, вірогідно, і не пішло.
"Не подужали" за 35 років,бо був елементарний спланований саботаж.Україну ще в 90-х запланували знищити глобальні еліти,тому маріонетичним президентам України давались вказівки все розпродавати військове розпродавати і нічого нового не робити."Сапсани" та "Нептуни" серійно зробили?Ні.Коли є заказ,фінансування,можливості(а специ у нас є),все за 35 років можна було купу ракет наклепати.А ми ще й віддали ті,що були.Боти тут оруть,що віддала Ю.Тимошенко,хоча це брехня.Віддав за борги премьєр Пустовойтенко.
От ви, Apa6ecka , скільки ГСН для ракет на тому тижні зробили?
я живу в Сумській області за 15 км від кордону, немає тут нічого крім ДФТГ з парою кулеметів і всьо