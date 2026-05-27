Батальоны Воздушных Сил с дронами-перехватчиками есть в каждом регионе, - Елизаров

В настоящее время в каждом регионе имеется батальон Воздушных сил, оснащенный дронами-перехватчиками для защиты от российских беспилотников.

Об этом заявил командир спецподразделения Lasar's group, заместитель командующего Воздушными силами Павел Елизаров, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"В каждом регионе сейчас есть батальон Воздушных сил, в котором есть мобильно-огневые группы, группы дронов-перехватчиков, ракеты малой дальности.

Последний раз наши "Стингеры" показали отличный результат в борьбе с крылатыми ракетами, в частности", - сказал он.

По словам Елизарова, также используются новые воздушные платформы, которые запускают дроны-перехватчики с воздуха.

"Это облегчает процедуру перехвата реактивных "шахедов". Также мы создаем интегрированное радиолокационное поле, позволяющее системно выявлять "шахедов" на подлете", - добавил заместитель командующего Воздушными силами.

+4
Ну і?
Сьогодні, зараз! Одиночний шахед львівська обл - тернопільська обл.- хмельницька обл - тепер вінницька обл...
І, виявляється, всюди ті батальйони...
27.05.2026 12:06 Ответить
+2
Тому шахеди вільно пролітають будь-яку область і починають збиватись тільки на підльоті до великих міст?
27.05.2026 12:15 Ответить
+2
Створити реально працюючу ГСН - це дуже важко. За 35 років всі конструкторські бюро України для "традиційних" озброєнь (ракетних) такого не подужали "нову, з нуля". Була, наприклад, модернізація (НЕ нова розробка) ГСН для Ігли-1М. Разом з новим паливом для ракети - вийшла не убєр-вафля, але трішки кращий засіб, ніж совкова "Ігла". Що дуже допомогло ЗСУ в 2022 році - коли "грачі" ще літали над ЛБЗ. Настільки допомогли, що існує навіть 1 нацгвардієць, який збив 6 (ШІСТЬ) Су-27 з Ігла-1М за 4 місяці боїв на донеччині.

Ці засоби надзвичайно складні. Я не виключаю, що з новими системами стимуляції розробок типу Brave1 - там вже щось розробляється, але поки що - немає нічого готового.

Про "власні системи ППО-ПРО" - взагалі цікаво. Як ви це собі уявляєте? Подзвонив до високолобого і "дава, на завтра 6 варіантів, я виберу"? От дивіться: за 4 роки повномасштабки, вкладаючи трильйони в власний ВПК, засрашка не створила НІ ОДНОГО нового ракетного засобу. А тільки "з гімна і палок" щось типу "Молній". Все інше - або вкрали в нас, або в ізраїльтян. Бо поріг входу в ракетні технологі тільки для "початку розробки" - десятки, якщо не сотні, мільйонів баксів, виключна кваліфікація інженерів та науковців, працюючі стенди тощо. І навіть це не гарантує хоч чогось - засрашка приклад. Українські "фламінги" і аналоги - ВСІ отримуються на базі якихось вже існуючих конструкцій.
27.05.2026 13:13 Ответить
Сподіваюсь, ці батальони не просто "знаходяться у регіонах", але і працюють, набираються досвіду...

А то згадалось: "170 із понад 300 екіпажів дронів-перехоплювачів ПС за рік не збили жодного "Шахеда", - Єлізаров"
27.05.2026 11:58 Ответить
Так от тільки сьогодні зранку спостерігав таке: шахед залетів із Рівненської області у Львівську, покружляв годину, полетів до Тернопільської, там теж годинку щось вишукував і далі попрямував до Чернівецької, зараз, якщо я нічого не плутаю, він вже у Хмельницькій області. А так звісно, у кожній області є батальйони. Думаю, вони дуже уважно спостерігали за цими кульбітами. Чітко записували кожен рух. Я правильно все зрозумів?
27.05.2026 12:34 Ответить
Записунів кульбітів не вистачає. Ти вже показав виключну кваліфікацію і потенційну користь для народу України - зміг простежити особисто, не перебуваючи за пультом ніякого радару, шлях шахеда через 4 (ЧОТИРИ) області - за найкоротшою траекторією для твого спостереження це більше 200 кілометрів і більше години спостереження за одним і тим же шахедом.

Такі спеціалісти ДУЖЕ потрібні народу України. 100% тебе не пошлють в окопи на "нуль", а дадуть потрійну зарплатню і п'ятикратний коефіцієнт для вислуги років на майбутню пенсію. Тільки - мобілізуйся!

Ну або ти звичайний засрашинський провокатор, який "спостерігає" за шахедами виключно шляхом брехні в інтернетах. Бо траекторії шахедів для українців стають доступні тільки після нальотів і тільки "схематичні". А всі "карти шахедів" типу "нептуна" - настільки детальної інформації ніколи не давали і ніколи не дадуть - там тільки "напрям в моменті".
27.05.2026 13:00 Ответить
Ого яка глибока аналітика. Може тебе навчити користуватись сайтом тривог?
27.05.2026 13:11 Ответить
27.05.2026 12:06 Ответить
Нє, ну ти бач яка неординарна траекторія - летить, паскуда, з заходу на схід. Ні один антишахед-бат такого не очікував...
27.05.2026 13:03 Ответить
І знов, замість виробництва власних систем ППО-ПРО - малої, середньої, великої дальності з самонаведеними головками управляння - пустив і забув, якісь перехоплювачі з дуже малим радіусом дії на управлянні оператором - ефективність дуже мала, тай скіки треба тих екіпажів шоб закрити небо - і це тіки від дронів. А ракети.
27.05.2026 12:11 Ответить
27.05.2026 13:13 Ответить
По питанню ППО-ПРО - є таке КБ Південне у них в розробці з 18 року була система ППО-ПРО Кільчень - мо України виділила кошти та оцінила цю розробку як дуже перпективну - є відео з головним конструктором Кушнарьовим - воно ще з 18 року - та прийшов 19 рік з зеленским і все зупинилось - https://www.youtube.com/watch?v=tkqpUtXhLsQ
27.05.2026 13:44 Ответить
Про "кільчень" - багато було чуток. І всі вони зводилися до "високовірогідно, це попил бабла, бо нікого, хто зміг би її розробити в КБ Південне - не було вже, там залишилися тільки виробники тролейбусів". Тобто воно навіть не почалося в сенсі розробки. Є тільки оце такі рендери-мультики. Може правда, може ні. Але гарантовано взагалі нічого немає по цій ідеї. Нічого НЕ ПОЧИНАЛИ розробляти. Тільки просили величезне бабло в держави на початок розробки.
27.05.2026 15:06 Ответить
Це тіки ваше припущення. Навіть не уявляю шо може спонукати тебе щоб гарантувати розпили бабла КБ котре розробило балістику Р-12, Р-14, Р-36 (Сатана),розробка балістики Сапсан та Грім-2. Щось мені підказує шо ти кимось дуже захоплений - напевно файєр поінт зеленского - ось де розпил бабла.
27.05.2026 16:12 Ответить
Почитай уважніше, щодо чого я написав "гарантовано".

Ти перелічив "колишні надбання". Зараз там - нічого. Все тобою перелічене - це або повністю совкові розробки, або доробки совкового.

КБ "Луч" - існувало в цій же країні. З такими ж проблемами щодо фінансування. Створили цілі сімейства НОВОЇ зброї за часи незалежності.

"Українська бронетехніка" - взагалі недержавна структура. Створила цілі сімейства НОВОЇ зброї.

КБ "Південне" - під час повномасштабного вторгнення, маючи (потенційно, на фоні інших) астрономічні виробничі потужності - ЩО вони НОВОГО зробили? Та хоча б за останні 15 років? Чи тільки розповзлися по шарашкам, типу американської firefly Полякова і включаючи засрашинські прокладки, створені для переманювання тих, хто ще здатен був обслуговувати ті ж Р-36/Р-36М? Чи ви думаєте засрашка прям народила інженерів для обслуговування Сатан та Воєвод? Та ні - взяли в Дніпрі.
27.05.2026 22:00 Ответить
По ППО-ПРО малої та середньої дальності - це КБ Луч - ракета РК-10 - все було в розробці та вже у випробувальних умовах - але ж знов таки - 19 рік, зеленский - https://www.youtube.com/watch?v=Yv0oFbrz0gQ
27.05.2026 14:08 Ответить
КБ Луч - довіри більше. Про сам виріб РК-10 навіть по вікіпедії - є суперечлива інформація.

Вага ракети - 38 кг. Це тільки ракета. В контейнері - 62 кг. Без пускової. Заявлена дальність - 10км. Тобто, це в категорії "стінгера".

Сам "Стінгер", разом з пусковим механізмом - 15.7 кг. Тобто реально можна на руках протягти по лісу 10 км, покласти на плече і влупити з берега водосховища по ударному гвинтокрилу - що і робили 24.02.2022.

Я до того, що контейнер 62кг - це критично за межами поняття "ПЗРК" і "мобільності". Це для монтажу на важкі джипи. Це інший клас. В якому, наприклад, ЗРК Vampire.

Для порівняння, ЗРК на основі Hydra 70 + APKWS - це 15 кг ваги тільки ракети. Пускова, з станком, з станцією наведення/керування - це ~300кг. Отже, вага Р-10 з всією "обв'язкою" - буде півтони і більше. Це вже навіть не пікапи/джипи. Тому, вірогідно, і не пішло.
27.05.2026 15:22 Ответить
Створити реально працюючу ГСН - це дуже важко. За 35 років всі конструкторські бюро України для "традиційних" озброєнь (ракетних) такого не подужали "нову, з нуля".
"Не подужали" за 35 років,бо був елементарний спланований саботаж.Україну ще в 90-х запланували знищити глобальні еліти,тому маріонетичним президентам України давались вказівки все розпродавати військове розпродавати і нічого нового не робити."Сапсани" та "Нептуни" серійно зробили?Ні.Коли є заказ,фінансування,можливості(а специ у нас є),все за 35 років можна було купу ракет наклепати.А ми ще й віддали ті,що були.Боти тут оруть,що віддала Ю.Тимошенко,хоча це брехня.Віддав за борги премьєр Пустовойтенко.
27.05.2026 16:32 Ответить
Бачте, ще й саботаж. Кожен може спробувати самотужки створити ГСН, вдома, на колінці. Це ж, мабуть, же легко - хоба - і креслення гарантовано працюючої, легкої, дешевої, простої в виробництві, точної ГСН на столі лежать.

От ви, Apa6ecka , скільки ГСН для ракет на тому тижні зробили?
28.05.2026 18:20 Ответить
Тому шахеди вільно пролітають будь-яку область і починають збиватись тільки на підльоті до великих міст?
27.05.2026 12:15 Ответить
У кожної зброї своє призначення. Дрони-перехоплювачі це для прикриття об'єктів і полювання на найчастіших напрямках прольоту.
27.05.2026 13:01 Ответить
звіздьож
я живу в Сумській області за 15 км від кордону, немає тут нічого крім ДФТГ з парою кулеметів і всьо
27.05.2026 13:25 Ответить
За 15км спокійно долітає та ж сама молнія чи дрон. Тому тут і пара рухомих кулеметів. А ось далі є вже щось і серйозніше.
27.05.2026 13:51 Ответить
саме так, але чому тут нема пісюнів щоб збивати ту дроч, чи тут не люди живуть?
27.05.2026 17:31 Ответить
 
 