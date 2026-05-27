Батальоны Воздушных Сил с дронами-перехватчиками есть в каждом регионе, - Елизаров

В настоящее время в каждом регионе имеется батальон Воздушных сил, оснащенный дронами-перехватчиками для защиты от российских беспилотников.

Об этом заявил командир спецподразделения Lasar's group, заместитель командующего Воздушными силами Павел Елизаров, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"В каждом регионе сейчас есть батальон Воздушных сил, в котором есть мобильно-огневые группы, группы дронов-перехватчиков, ракеты малой дальности.

Последний раз наши "Стингеры" показали отличный результат в борьбе с крылатыми ракетами, в частности", - сказал он.

По словам Елизарова, также используются новые воздушные платформы, которые запускают дроны-перехватчики с воздуха.

"Это облегчает процедуру перехвата реактивных "шахедов". Также мы создаем интегрированное радиолокационное поле, позволяющее системно выявлять "шахедов" на подлете", - добавил заместитель командующего Воздушными силами.

