Украина и Канада запускают совместное производство беспилотников для ВСУ

Индустрия дронов

Украина и Канада договорились о запуске совместного производства украинских разведывательных беспилотников на территории Канады. В рамках проекта создается совместное предприятие между украинской компанией Airlogix и канадской Sentinel Research and Development.

Об этом сообщает Минобороны.

Производство украинских беспилотников в Канаде

Проект предусматривает запуск производства украинских разведывательных беспилотников в Канаде. Произведенные дроны будут направлены Силам обороны Украины.

Соответствующее соглашение подписали представители Министерства обороны Украины и Министерства обороны Канады.

В ее рамках создается новое совместное предприятие Airlogix-Sentinel между украинской defense tech-компанией Airlogix и канадским производителем беспилотных систем Sentinel Research and Development.

Проект, который будет реализован при поддержке правительств Украины и Канады, ускорит поставки украинским воинам оборудования для проведения разведки и планирования операций.

Win-win партнерство для Украины и Канады

Совместное производство с Украиной создает возможности и для Канады. Речь идет о расширении канадских производственных мощностей в сфере критических технологий и доступе к эффективным решениям современной войны.

Украина и Канада продолжат работать над совместными решениями, которые отвечают интересам безопасности обоих государств в рамках партнерства, выгодного для обеих сторон, и украинской стратегии обороны.

Министерство обороны Украины благодарно Канаде за последовательную поддержку и готовность развивать практические оборонные проекты.

