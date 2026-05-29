Украина и Канада запускают совместное производство беспилотников для ВСУ

Индустрия дронов

Украинские беспилотники будут производить в Канаде для нужд ВСУ

Украина и Канада договорились о запуске совместного производства украинских разведывательных беспилотников на территории Канады. В рамках проекта создается совместное предприятие между украинской компанией Airlogix и канадской Sentinel Research and Development.

Как сообщаетЦензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны.

Производство украинских беспилотников в Канаде

Проект предусматривает запуск производства украинских разведывательных беспилотников в Канаде. Произведенные дроны будут направлены Силам обороны Украины.

  • Соответствующее соглашение подписали представители Министерства обороны Украины и Министерства обороны Канады.
  • В ее рамках создается новое совместное предприятие Airlogix-Sentinel между украинской defense tech-компанией Airlogix и канадским производителем беспилотных систем Sentinel Research and Development.
  • Проект, который будет реализован при поддержке правительств Украины и Канады, ускорит поставки украинским воинам оборудования для проведения разведки и планирования операций.

Win-win партнерство для Украины и Канады

Совместное производство с Украиной создает возможности и для Канады. Речь идет о расширении канадских производственных мощностей в сфере критических технологий и доступе к эффективным решениям современной войны.

Украина и Канада продолжат работать над совместными решениями, которые отвечают интересам безопасности обоих государств в рамках партнерства, выгодного для обеих сторон, и украинской стратегии обороны.

Министерство обороны Украины благодарно Канаде за последовательную поддержку и готовность развивать практические оборонные проекты.

Добре.
29.05.2026 23:43 Ответить
Наразі компанія Sentinel виробляє сумісну платформу - що дозволяє її використовувати з різними системами, пристроями або програмним забезпеченням - під назвою ReKam 3.2. Безпілотний літальний апарат з фіксованим крилом (БПЛА) є незалежним від типу корисного навантаження, що означає, що його можна використовувати для всього - від розвідки, спостереження та розпізнавання до електронної війни та операцій проти дронів, залежно від того, як його налаштовано.
Дрон можна запускати різними способами, його дальність становить близько 500 кілометрів, а максимальна горизонтальна швидкість перевищує 180 кілометрів на годину.
29.05.2026 23:54 Ответить
Спільне підприємство з Україною стало б наступним кроком у підтримці країни з боку Канади. Починаючи з початку 2022 року, Канада виділила 6,5 мільярда доларів на військову допомогу України, яка триватиме до 2029 року.

У межах цього зобов'язання було оголошено про пожертву в розмірі 220 мільйонів доларів, яку прем'єр-міністр Марк Карні анонсував у серпні на закупівлю дронів, засобів противодронової боротьби та електронної війни, включаючи інвестиції у спільні підприємства.
Це базується на більш ніж 100 камерах високої роздільної здатності для дронів і 900 дронах від американської дочірньої компанії Teledyne FLIR з Вотерлу, Онтаріо, які Канада вже передала.
29.05.2026 23:56 Ответить
theglobeandmail.com
29.05.2026 23:57 Ответить
Безпилотники это оружие номер один сейчас на войне. Рад что братья канадцы протянули нам украинцам свою руку!
30.05.2026 00:45 Ответить
 
 