Украина и Канада запускают совместное производство беспилотников для ВСУ
Индустрия дронов
Украина и Канада договорились о запуске совместного производства украинских разведывательных беспилотников на территории Канады. В рамках проекта создается совместное предприятие между украинской компанией Airlogix и канадской Sentinel Research and Development.
Как сообщаетЦензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны.
Производство украинских беспилотников в Канаде
Проект предусматривает запуск производства украинских разведывательных беспилотников в Канаде. Произведенные дроны будут направлены Силам обороны Украины.
- Соответствующее соглашение подписали представители Министерства обороны Украины и Министерства обороны Канады.
- В ее рамках создается новое совместное предприятие Airlogix-Sentinel между украинской defense tech-компанией Airlogix и канадским производителем беспилотных систем Sentinel Research and Development.
- Проект, который будет реализован при поддержке правительств Украины и Канады, ускорит поставки украинским воинам оборудования для проведения разведки и планирования операций.
Win-win партнерство для Украины и Канады
Совместное производство с Украиной создает возможности и для Канады. Речь идет о расширении канадских производственных мощностей в сфере критических технологий и доступе к эффективным решениям современной войны.
Украина и Канада продолжат работать над совместными решениями, которые отвечают интересам безопасности обоих государств в рамках партнерства, выгодного для обеих сторон, и украинской стратегии обороны.
Министерство обороны Украины благодарно Канаде за последовательную поддержку и готовность развивать практические оборонные проекты.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дрон можна запускати різними способами, його дальність становить близько 500 кілометрів, а максимальна горизонтальна швидкість перевищує 180 кілометрів на годину.
У межах цього зобов'язання було оголошено про пожертву в розмірі 220 мільйонів доларів, яку прем'єр-міністр Марк Карні анонсував у серпні на закупівлю дронів, засобів противодронової боротьби та електронної війни, включаючи інвестиції у спільні підприємства.
Це базується на більш ніж 100 камерах високої роздільної здатності для дронів і 900 дронах від американської дочірньої компанії Teledyne FLIR з Вотерлу, Онтаріо, які Канада вже передала.