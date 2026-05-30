У Украины есть дроны, способные летать на 3 500 км. Вся Россия до Урала для нас доступна, — командир ГУР

Силы обороны Украины имеют на вооружении беспилотники, способные поражать цели на расстоянии до 3500 километров. Это означает, что вся европейская территория РФ стала доступной для украинского оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", об этом рассказал руководитель группы дальнобойных дронов ГУР МО с позывным "Вектор".

Планирование дальнобойных ударов

По словам разведчика, основоположником регулярных украинских "дипстрайков" (глубоких ударов) стал знаменитый дрон "Лютый", который первым начал стабильно преодолевать отметку в 1000 км. Однако сегодня украинские технологии сделали колоссальный шаг вперед.

"То есть любая территория России вплоть до Урала для нас достижима", - подчеркнул командир спецподразделения ГУР.

Реактивные дроны

Помимо классических винтовых беспилотников, Украина успешно применяет новейшие реактивные дроны. На поле боя они фактически выполняют роль полноценных крылатых ракет. Поскольку западные партнеры до сих пор ограничивают поставки дальнобойного ракетного вооружения, Украина перешла на собственное массовое производство.

Если еще два-три года назад успехом считался запуск нескольких десятков БПЛА, то сегодня российских оккупантов атакуют сотнями беспилотников одновременно. Для прорыва эшелонированной противовоздушной обороны врага разведчики используют хитрую тактику комбинирования сил.

"Мы также используем дроны-приманки без боевой части. Постоянно комбинируем. Нет ни одной миссии, которая повторяется. Все новое, что разрабатывается и производится, мы тестируем для дальнейшего масштабирования в других подразделениях украинской армии", — добавил "Вектор".

  • Напомним, официальным рекордом дальности поражения на данный момент считается февральский удар Службы безопасности Украины по Ухтинскому нефтеперерабатывающему заводу в Республике Коми, который расположен в 1750 км от украинской границы.
  • Впрочем, подтвержденная дальность в 3500 км означает, что "хлопок" отныне может добраться даже до глубиной Сибири — вплоть до окрестностей Красноярска.

Топ комментарии
+7
Ну дальність це звичайно добре. А якість і массованість, коли буде? Бо зараз подібні дальні атаки - більше піар, ніж реальна шкода.
30.05.2026 20:15 Ответить
+5
долетіти мало - попасти треба

а де 3000 фламінгів ?
30.05.2026 20:13 Ответить
+5
А ще ми маємо багато язикатих і самозакоханих типів при владі,і це біда.
30.05.2026 20:19 Ответить
Омський нпз треба нахлобучить.І т.з.хрест в де сходяться газопроводи.
30.05.2026 20:04 Ответить
Вже обговорювали вчора цей хрест. Там більше піару, ніж реальної користі. Омський НПЗ - інша справа.
30.05.2026 20:09 Ответить
Даже не надо на 3.500 км. Шарахните два-три дрона хотя бы чисто для понтов по Москве. По зданию генштаба. Если не можете по кремлю. А то так-разговоры.
30.05.2026 20:34 Ответить
Реклама-двигатель торговли, как известно. Е@те по полной, судят то по делам(еще одна полезная поговорка).
30.05.2026 20:09 Ответить
долетіти мало - попасти треба

а де 3000 фламінгів ?
30.05.2026 20:13 Ответить
Ось у тому і вся куйня- що їх нема. Дрончик з 30-50кг і рожевий Фламіндич. Дрон потрібен там де є чому горіти, а так у більшості тільки вибиті шибки.
30.05.2026 20:49 Ответить
Скоро будуть літати на 10 тисяч км і будуть покривати всю територію кацапстану, будуть долітати до Чукотки!
30.05.2026 20:13 Ответить
Підтверджена максимальна дальність 1750 км. Все інше балабольство.
30.05.2026 20:14 Ответить
І масово збивають
30.05.2026 20:43 Ответить
Дрон "Піздун". Летить на 100500км.
30.05.2026 20:23 Ответить
За словами розвідника, основоположником регулярних українських "дипстрайків" (глибоких ударів) став знаменитий дрон "Лютий", який першим почав стабільно долати позначку в 1000 км

Це той, якого хаяв штілєрман, бо він "надто дорогий"?
30.05.2026 20:25 Ответить
Уже фламінги побачили... 2 штуки... а грошей освоїли мільярди...
30.05.2026 20:36 Ответить
Що з тих хвалеб, якщо результату ноль цілих,порівняно з тим,що касапи знищили:ні один нпз не працює,а їхні лише щонайбільше, уразили.
30.05.2026 20:41 Ответить
Ну...и..
30.05.2026 20:50 Ответить
Коли перевершите кацапів у масовості кожного дня,тоді будете вихваляться зеліки.Кацапи кожного дня прикордоння розпи₴дячують,а вони все вихваляються на скільки долітає.Винищіть брянщину,курщину,білгородщину,ростовщину тоді хвалітся !
30.05.2026 20:50 Ответить
Ви до Москви не можете дістати. У нас епідемія балабольсва.
30.05.2026 20:55 Ответить
 
 