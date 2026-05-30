У Украины есть дроны, способные летать на 3 500 км. Вся Россия до Урала для нас доступна, — командир ГУР

Индустрия дронов

Силы обороны Украины имеют на вооружении беспилотники, способные поражать цели на расстоянии до 3500 километров. Это означает, что вся европейская территория РФ стала доступной для украинского оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", об этом рассказал руководитель группы дальнобойных дронов ГУР МО с позывным "Вектор".

Планирование дальнобойных ударов

По словам разведчика, основоположником регулярных украинских "дипстрайков" (глубоких ударов) стал знаменитый дрон "Лютый", который первым начал стабильно преодолевать отметку в 1000 км. Однако сегодня украинские технологии сделали колоссальный шаг вперед.

"То есть любая территория России вплоть до Урала для нас достижима", - подчеркнул командир спецподразделения ГУР.

Реактивные дроны

Помимо классических винтовых беспилотников, Украина успешно применяет новейшие реактивные дроны. На поле боя они фактически выполняют роль полноценных крылатых ракет. Поскольку западные партнеры до сих пор ограничивают поставки дальнобойного ракетного вооружения, Украина перешла на собственное массовое производство.

Если еще два-три года назад успехом считался запуск нескольких десятков БПЛА, то сегодня российских оккупантов атакуют сотнями беспилотников одновременно. Для прорыва эшелонированной противовоздушной обороны врага разведчики используют хитрую тактику комбинирования сил.

"Мы также используем дроны-приманки без боевой части. Постоянно комбинируем. Нет ни одной миссии, которая повторяется. Все новое, что разрабатывается и производится, мы тестируем для дальнейшего масштабирования в других подразделениях украинской армии", — добавил "Вектор".

