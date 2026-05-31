Волкер оцінив інновації України на полі бою
Індустрія дронів
Україна стала одним із світових лідерів у сучасних підходах до ведення війни завдяки використанню дешевших бойових систем і безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у виступі Курта Волкера на Black Sea Security Forum, який транслювали в YouTube.
Український досвід сучасної війни
Курт Волкер, колишній спецпредставник США на переговорах з Україною під час першого президентського терміну Дональда Трампа, заявив, що Україна суттєво змінила підходи до ведення війни.
Він наголосив, що значну роль у цьому відіграють дешеві технології, безпілотники та системи на основі штучного інтелекту. За його словами, Україна створює ефективні рішення, які можна застосовувати частіше, ніж дорогі західні аналоги.
Заклик до НАТО і західної оборонної сфери
Волкер підкреслив, що НАТО має уважніше вивчати український досвід і інтегрувати його у власну оборонну промисловість. Він зазначив, що Україна вже фактично стала лідером у новому форматі війни.
"Ми маємо навчатися в України. Ми маємо повністю інкорпорувати ідею використання дешевих, невеликих систем на основі дронів і штучного інтелекту", — заявив Курт Волкер.
Також він наголосив, що Україна повинна бути інтегрована у західну оборонну індустрію та активніше співпрацювати з НАТО.
