Волкер оценил инновации Украины на поле боя

Волкер заявил о лидерстве Украины в новой войне технологий

Украина стала одним из мировых лидеров в области современных подходов к ведению войны благодаря использованию более дешёвых боевых систем и беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении Курта Волкера на Black Sea Security Forum, которое транслировалось в YouTube.

Украинский опыт современной войны

Курт Волкер, бывший спецпредставитель США на переговорах с Украиной во время первого президентского срока Дональда Трампа, заявил, что Украина существенно изменила подходы к ведению войны.

Он подчеркнул, что значительную роль в этом играют дешевые технологии, беспилотники и системы на основе искусственного интеллекта. По его словам, Украина создает эффективные решения, которые можно применять чаще, чем дорогие западные аналоги.

Призыв к НАТО и западной оборонной сфере

Волкер подчеркнул, что НАТО должно внимательнее изучать украинский опыт и интегрировать его в собственную оборонную промышленность. Он отметил, что Украина уже фактически стала лидером в новом формате войны.

"Мы должны учиться у Украины. Мы должны полностью внедрить идею использования дешевых, небольших систем на основе дронов и искусственного интеллекта", - заявил Курт Волкер.

Также он подчеркнул, что Украина должна быть интегрирована в западную оборонную индустрию и активнее сотрудничать с НАТО.

