Волкер оценил инновации Украины на поле боя
Индустрия дронов
Украина стала одним из мировых лидеров в области современных подходов к ведению войны благодаря использованию более дешёвых боевых систем и беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении Курта Волкера на Black Sea Security Forum, которое транслировалось в YouTube.
Украинский опыт современной войны
Курт Волкер, бывший спецпредставитель США на переговорах с Украиной во время первого президентского срока Дональда Трампа, заявил, что Украина существенно изменила подходы к ведению войны.
Он подчеркнул, что значительную роль в этом играют дешевые технологии, беспилотники и системы на основе искусственного интеллекта. По его словам, Украина создает эффективные решения, которые можно применять чаще, чем дорогие западные аналоги.
Призыв к НАТО и западной оборонной сфере
Волкер подчеркнул, что НАТО должно внимательнее изучать украинский опыт и интегрировать его в собственную оборонную промышленность. Он отметил, что Украина уже фактически стала лидером в новом формате войны.
"Мы должны учиться у Украины. Мы должны полностью внедрить идею использования дешевых, небольших систем на основе дронов и искусственного интеллекта", - заявил Курт Волкер.
Также он подчеркнул, что Украина должна быть интегрирована в западную оборонную индустрию и активнее сотрудничать с НАТО.
