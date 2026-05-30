США переймають досвід України та виділяють $56 млрд на дрони, - Гегсет

Сполучені Штати Америки готують масштабну інвестиційну програму обсягом 56 мільярдів доларів на розвиток і закупівлю безпілотних технологій, активно впроваджуючи при цьому бойовий досвід України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет.

Розвиток БпЛА

За його словами, американське військове відомство продовжує ретельно аналізувати та вивчати український досвід застосування дронів у повномасштабній війні з РФ.

Очільник Пентагону наголосив, що сучасна війна довела: наявність лише складних високотехнологічних систем уже не гарантує перемоги. Ключовим фактором стає здатність держави миттєво адаптуватися до викликів та нарощувати обсяги випуску зброї.

"Ми так багато навчилися в України та з того, як вони працюють. Тож це абсолютний фокус того, куди ми рухаємося. Ми маємо намір не лише бути на паритеті, але й бути найкращими у світі в цьому... Головне — не лише мати високотехнологічні системи, а й швидко масштабувати виробництво та постійно адаптуватися", - зазначив американський міністр.

Він додав, що саме в гнучкості та швидкості інновацій полягає одна з головних переваг України на полі бою, і цей унікальний досвід багато чому навчив Сполучені Штати.

Що передувало?

  • Раніше Пентагон відправив американських військових до України для вивчення бойового досвіду використання безпілотників у реальних умовах, оскільки США зацікавлені у тому, щоб перейняти українські напрацювання у сфері протидії та застосування БпЛА.

US ARMY звісно

"всєм спасибо, можете быть свободны"

30.05.2026 18:41 Відповісти
кому ,нам ?
30.05.2026 18:37 Відповісти
UA ARMY звісно
30.05.2026 18:48 Відповісти
щас !
гегсет з трампом зажали 450 млн.дол., які вже були виділені Україні.

а ви про 56 млрд. для України

30.05.2026 18:54 Відповісти
Странно, что они дронами занялись, а не асфальтом. На асфальте можно было больше срубить.
30.05.2026 18:46 Відповісти
за рудого не переймайтесь після Золотого купола будуть золоті дрони.

Застройщик знає як бабло рубати

30.05.2026 18:56 Відповісти
Так зароджувався SkyNet
30.05.2026 18:47 Відповісти
Значит скоро в серию пойдут T-Х. Мощнее и выглядят приятнее брутального Арни).
30.05.2026 18:50 Відповісти
Пізнувато до вас почало доходити. Напевно, після того, як за два тижні війни втратили 25 Reaper-ів?

https://www.youtube.com/watch?v=qZ53SwrcYEk
30.05.2026 18:48 Відповісти
ви гребані США , технології на технології ,дозвіл штампувати Ретріот в Україні ...
30.05.2026 18:48 Відповісти
Наш досвід логічніше переймати Естонії, Тайваню або Ірану. Штатам і Китаю логічніше переймати досвід нашого ворога.
30.05.2026 18:49 Відповісти
досвід за ракети до Патріотів , якшо ні значить не якого досвіду
30.05.2026 18:52 Відповісти
Американський стартап Foundation Future Industries, який розробляє автономних роботів для військових та промисловості і одним з інвесторів якого є Ерік Трамп, провів випробування своїх машин в Україні.
30.05.2026 18:56 Відповісти
Foundation Future Industries із Сан-Франциско позиціонує своїх роботів як рішення для виконання небезпечної роботи, яку сьогодні змушені виконувати люди, у тому числі у зоні бойових дій.

На початку 2026 року компанія відправила до України два роботи Phantom MK-1 для пілотної демонстрації. За словами генерального директора Foundation Санкаета Патака, випробування проводилися за підтримки уряду США та за участі українських посадовців.
30.05.2026 18:57 Відповісти
Что-то с экономией не получилось? 0_о
30.05.2026 19:00 Відповісти
їж менше
30.05.2026 19:02 Відповісти
Ну и к чему этот комментарий?)
Тампакс говорил о снижении затрат бюджета? Но они выросли. Я в чем то неправ?
30.05.2026 19:10 Відповісти
Треба робити сумісні Україно- американські батальони , які зможуть охороняти міста України від дронів
там американці і навчаться боротьби з дронами
там американці і навчаться боротьби з дронами
30.05.2026 19:12 Відповісти
Сейчас угадаю. Дроны будет производить стартап компания основанная затем?))
30.05.2026 19:19 Відповісти
56 мільярдів на@уя? Щоб захистити бальний салон на тереторії Білого Дому
30.05.2026 19:19 Відповісти
 
 