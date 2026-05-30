США переймають досвід України та виділяють $56 млрд на дрони, - Гегсет
Індустрія дронів
Сполучені Штати Америки готують масштабну інвестиційну програму обсягом 56 мільярдів доларів на розвиток і закупівлю безпілотних технологій, активно впроваджуючи при цьому бойовий досвід України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет.
Розвиток БпЛА
За його словами, американське військове відомство продовжує ретельно аналізувати та вивчати український досвід застосування дронів у повномасштабній війні з РФ.
Очільник Пентагону наголосив, що сучасна війна довела: наявність лише складних високотехнологічних систем уже не гарантує перемоги. Ключовим фактором стає здатність держави миттєво адаптуватися до викликів та нарощувати обсяги випуску зброї.
"Ми так багато навчилися в України та з того, як вони працюють. Тож це абсолютний фокус того, куди ми рухаємося. Ми маємо намір не лише бути на паритеті, але й бути найкращими у світі в цьому... Головне — не лише мати високотехнологічні системи, а й швидко масштабувати виробництво та постійно адаптуватися", - зазначив американський міністр.
Він додав, що саме в гнучкості та швидкості інновацій полягає одна з головних переваг України на полі бою, і цей унікальний досвід багато чому навчив Сполучені Штати.
Що передувало?
- Раніше Пентагон відправив американських військових до України для вивчення бойового досвіду використання безпілотників у реальних умовах, оскільки США зацікавлені у тому, щоб перейняти українські напрацювання у сфері протидії та застосування БпЛА.
гегсет з трампом зажали 450 млн.дол., які вже були виділені Україні.
а ви про 56 млрд. для України
На початку 2026 року компанія відправила до України два роботи Phantom MK-1 для пілотної демонстрації. За словами генерального директора Foundation Санкаета Патака, випробування проводилися за підтримки уряду США та за участі українських посадовців.
там американці і навчаться боротьби з дронами