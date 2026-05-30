США переймають досвід України та виділяють $56 млрд на дрони, - Гегсет

Індустрія дронів

Сполучені Штати Америки готують масштабну інвестиційну програму обсягом 56 мільярдів доларів на розвиток і закупівлю безпілотних технологій, активно впроваджуючи при цьому бойовий досвід України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Розвиток БпЛА

За його словами, американське військове відомство продовжує ретельно аналізувати та вивчати український досвід застосування дронів у повномасштабній війні з РФ.

Очільник Пентагону наголосив, що сучасна війна довела: наявність лише складних високотехнологічних систем уже не гарантує перемоги. Ключовим фактором стає здатність держави миттєво адаптуватися до викликів та нарощувати обсяги випуску зброї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Знайдемо спосіб допомогти Україні захистити себе: Гегсет про лист Зеленського щодо постачання ракет до Patriot

"Ми так багато навчилися в України та з того, як вони працюють. Тож це абсолютний фокус того, куди ми рухаємося. Ми маємо намір не лише бути на паритеті, але й бути найкращими у світі в цьому... Головне — не лише мати високотехнологічні системи, а й швидко масштабувати виробництво та постійно адаптуватися", - зазначив американський міністр.

Він додав, що саме в гнучкості та швидкості інновацій полягає одна з головних переваг України на полі бою, і цей унікальний досвід багато чому навчив Сполучені Штати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Канада запускають спільне виробництво безпілотників для ЗСУ

Що передувало?