США перенимают опыт Украины и выделяют $56 млрд на дроны, — Хегсет
Индустрия дронов
Соединенные Штаты Америки готовят масштабную инвестиционную программу объемом 56 миллиардов долларов на развитие и закупку беспилотных технологий, при этом активно внедряя боевой опыт Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет.
Развитие БПЛА
По его словам, американское военное ведомство продолжает тщательно анализировать и изучать украинский опыт применения дронов в полномасштабной войне с РФ.
Глава Пентагона подчеркнул, что современная война доказала: наличие только сложных высокотехнологичных систем уже не гарантирует победы. Ключевым фактором становится способность государства мгновенно адаптироваться к вызовам и наращивать объемы выпуска оружия.
"Мы так многому научились у Украины и тому, как они работают. Поэтому это абсолютный фокус того, куда мы движемся. Мы намерены не только быть на паритете, но и быть лучшими в мире в этом... Главное — не только иметь высокотехнологичные системы, но и быстро масштабировать производство и постоянно адаптироваться", — отметил американский министр.
Он добавил, что именно в гибкости и скорости инноваций заключается одно из главных преимуществ Украины на поле боя, и этот уникальный опыт многому научил Соединенные Штаты.
Что предшествовало?
- Ранее Пентагон отправил американских военных в Украину для изучения боевого опыта использования беспилотников в реальных условиях, поскольку США заинтересованы в том, чтобы перенять украинские наработки в сфере противодействия и применения БПЛА.
На початку 2026 року компанія відправила до України два роботи Phantom MK-1 для пілотної демонстрації. За словами генерального директора Foundation Санкаета Патака, випробування проводилися за підтримки уряду США та за участі українських посадовців.
там американці і навчаться боротьби з дронами