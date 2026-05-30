США перенимают опыт Украины и выделяют $56 млрд на дроны, — Хегсет

Соединенные Штаты Америки готовят масштабную инвестиционную программу объемом 56 миллиардов долларов на развитие и закупку беспилотных технологий, при этом активно внедряя боевой опыт Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет.

Развитие БПЛА

По его словам, американское военное ведомство продолжает тщательно анализировать и изучать украинский опыт применения дронов в полномасштабной войне с РФ.

Глава Пентагона подчеркнул, что современная война доказала: наличие только сложных высокотехнологичных систем уже не гарантирует победы. Ключевым фактором становится способность государства мгновенно адаптироваться к вызовам и наращивать объемы выпуска оружия.

"Мы так многому научились у Украины и тому, как они работают. Поэтому это абсолютный фокус того, куда мы движемся. Мы намерены не только быть на паритете, но и быть лучшими в мире в этом... Главное — не только иметь высокотехнологичные системы, но и быстро масштабировать производство и постоянно адаптироваться", — отметил американский министр.

Он добавил, что именно в гибкости и скорости инноваций заключается одно из главных преимуществ Украины на поле боя, и этот уникальный опыт многому научил Соединенные Штаты.

Что предшествовало?

  • Ранее Пентагон отправил американских военных в Украину для изучения боевого опыта использования беспилотников в реальных условиях, поскольку США заинтересованы в том, чтобы перенять украинские наработки в сфере противодействия и применения БПЛА.

+3
US ARMY звісно

"всєм спасибо, можете быть свободны"

.
показать весь комментарий
30.05.2026 18:41 Ответить
+3
ви гребані США , технології на технології ,дозвіл штампувати Ретріот в Україні ...
показать весь комментарий
30.05.2026 18:48 Ответить
+2
Пізнувато до вас почало доходити. Напевно, після того, як за два тижні війни втратили 25 Reaper-ів?

https://www.youtube.com/watch?v=qZ53SwrcYEk
показать весь комментарий
30.05.2026 18:48 Ответить
кому ,нам ?
показать весь комментарий
30.05.2026 18:37 Ответить
UA ARMY звісно
показать весь комментарий
30.05.2026 18:48 Ответить
щас !
гегсет з трампом зажали 450 млн.дол., які вже були виділені Україні.

а ви про 56 млрд. для України

.
показать весь комментарий
30.05.2026 18:54 Ответить
Странно, что они дронами занялись, а не асфальтом. На асфальте можно было больше срубить.
показать весь комментарий
30.05.2026 18:46 Ответить
за рудого не переймайтесь після Золотого купола будуть золоті дрони.

Застройщик знає як бабло рубати

.
показать весь комментарий
30.05.2026 18:56 Ответить
Там бальна зала замість асфальту.
показать весь комментарий
30.05.2026 19:39 Ответить
Так зароджувався SkyNet
показать весь комментарий
30.05.2026 18:47 Ответить
Значит скоро в серию пойдут T-Х. Мощнее и выглядят приятнее брутального Арни).
показать весь комментарий
30.05.2026 18:50 Ответить
Ти де цю ***** викопав, дурню?
показать весь комментарий
30.05.2026 20:52 Ответить
Малюночок зі США. Їхні художники так бачать. Я тільки перепостив.
показать весь комментарий
30.05.2026 20:49 Ответить
Наш досвід логічніше переймати Естонії, Тайваню або Ірану. Штатам і Китаю логічніше переймати досвід нашого ворога.
показать весь комментарий
30.05.2026 18:49 Ответить
досвід за ракети до Патріотів , якшо ні значить не якого досвіду
показать весь комментарий
30.05.2026 18:52 Ответить
Американський стартап Foundation Future Industries, який розробляє автономних роботів для військових та промисловості і одним з інвесторів якого є Ерік Трамп, провів випробування своїх машин в Україні.
показать весь комментарий
30.05.2026 18:56 Ответить
Foundation Future Industries із Сан-Франциско позиціонує своїх роботів як рішення для виконання небезпечної роботи, яку сьогодні змушені виконувати люди, у тому числі у зоні бойових дій.

На початку 2026 року компанія відправила до України два роботи Phantom MK-1 для пілотної демонстрації. За словами генерального директора Foundation Санкаета Патака, випробування проводилися за підтримки уряду США та за участі українських посадовців.
показать весь комментарий
30.05.2026 18:57 Ответить
Что-то с экономией не получилось? 0_о
показать весь комментарий
30.05.2026 19:00 Ответить
їж менше
показать весь комментарий
30.05.2026 19:02 Ответить
Ну и к чему этот комментарий?)
Тампакс говорил о снижении затрат бюджета? Но они выросли. Я в чем то неправ?
показать весь комментарий
30.05.2026 19:10 Ответить
Треба робити сумісні Україно- американські батальони , які зможуть охороняти міста України від дронів
там американці і навчаться боротьби з дронами
показать весь комментарий
30.05.2026 19:12 Ответить
Сейчас угадаю. Дроны будет производить стартап компания основанная затем?))
показать весь комментарий
30.05.2026 19:19 Ответить
56 мільярдів на@уя? Щоб захистити бальний салон на тереторії Білого Дому
показать весь комментарий
30.05.2026 19:19 Ответить
Еріку Трампу
показать весь комментарий
30.05.2026 19:23 Ответить
Власник Palantir переїхав в Аргентину. із штатів Напевне його компанія,яка займається аналізом конфліктів щось передбачила в штатах
показать весь комментарий
30.05.2026 19:24 Ответить
Добре, добре. Навіть до цього ідіота дійшло, повісточка змінюється.
показать весь комментарий
30.05.2026 20:58 Ответить
 
 