США перенимают опыт Украины и выделяют $56 млрд на дроны, — Хегсет

Индустрия дронов

Соединенные Штаты Америки готовят масштабную инвестиционную программу объемом 56 миллиардов долларов на развитие и закупку беспилотных технологий, при этом активно внедряя боевой опыт Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Развитие БПЛА

По его словам, американское военное ведомство продолжает тщательно анализировать и изучать украинский опыт применения дронов в полномасштабной войне с РФ.

Глава Пентагона подчеркнул, что современная война доказала: наличие только сложных высокотехнологичных систем уже не гарантирует победы. Ключевым фактором становится способность государства мгновенно адаптироваться к вызовам и наращивать объемы выпуска оружия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Найдём способ помочь Украине защитить себя: Хегсет о письме Зеленского по поводу поставок ракет для Patriot

"Мы так многому научились у Украины и тому, как они работают. Поэтому это абсолютный фокус того, куда мы движемся. Мы намерены не только быть на паритете, но и быть лучшими в мире в этом... Главное — не только иметь высокотехнологичные системы, но и быстро масштабировать производство и постоянно адаптироваться", — отметил американский министр.

Он добавил, что именно в гибкости и скорости инноваций заключается одно из главных преимуществ Украины на поле боя, и этот уникальный опыт многому научил Соединенные Штаты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Канада запускают совместное производство беспилотников для ВСУ

Что предшествовало?