Зеленский предложил США создать самый мощный в мире альянс дронов и искусственного интеллекта, - СМИ
Индустрия дронов
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сотрудничество Украины и США в сфере беспилотных технологий и искусственного интеллекта может привести к созданию самого мощного в мире технологического альянса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет New York Post.
Украина предлагает США объединить опыт и технологии
По словам Зеленского, американские компании обладают передовыми разработками в сфере искусственного интеллекта, тогда как Украина имеет уникальный практический опыт применения беспилотников в реальных боевых условиях.
Президент подчеркнул, что объединение этих возможностей может обеспечить обеим странам значительное технологическое преимущество.
Ожидают решения Трампа
Зеленский отметил, что Украина до сих пор ожидает окончательного решения президента США Дональда Трампа относительно рамочного двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере дронов.
В то же время Украина уже заключила ряд международных соглашений по беспилотным технологиям со странами Европы и Ближнего Востока, а также работает над масштабной договоренностью с Европейским Союзом.
США интересуются украинскими разработками
По данным The Guardian, американская сторона ранее выражала заинтересованность в испытании украинских беспилотников различных типов – воздушных, морских и наземных.
Украина согласилась предоставить такие возможности для тестирования своих разработок.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Цей ****** в курсі, що США отримають все необхідне без дебільних гучних заяв та його дозволів?
Людина-МЕМ.
😂😂😂