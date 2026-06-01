Зеленский предложил США создать самый мощный в мире альянс дронов и искусственного интеллекта, - СМИ

Украина и США могут создать самый сильный в мире альянс в сфере ИИ и беспилотников

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сотрудничество Украины и США в сфере беспилотных технологий и искусственного интеллекта может привести к созданию самого мощного в мире технологического альянса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет New York Post.

Украина предлагает США объединить опыт и технологии

По словам Зеленского, американские компании обладают передовыми разработками в сфере искусственного интеллекта, тогда как Украина имеет уникальный практический опыт применения беспилотников в реальных боевых условиях.

Президент подчеркнул, что объединение этих возможностей может обеспечить обеим странам значительное технологическое преимущество.

Ожидают решения Трампа

Зеленский отметил, что Украина до сих пор ожидает окончательного решения президента США Дональда Трампа относительно рамочного двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере дронов.

В то же время Украина уже заключила ряд международных соглашений по беспилотным технологиям со странами Европы и Ближнего Востока, а также работает над масштабной договоренностью с Европейским Союзом.

США интересуются украинскими разработками

По данным The Guardian, американская сторона ранее выражала заинтересованность в испытании украинских беспилотников различных типов – воздушных, морских и наземных.

Украина согласилась предоставить такие возможности для тестирования своих разработок.

Міг би рижому ще підкинути ідею лярд дерев по штатам висадити за рік, щоб не думали , що альцгеймером лише рижий страдає .
01.06.2026 12:45 Ответить
В Історії лишиться як Володя ПАТУЖНИЙ
01.06.2026 12:46 Ответить
Бакалейник та кардинал - це сила.

Цей ****** в курсі, що США отримають все необхідне без дебільних гучних заяв та його дозволів?
01.06.2026 13:06 Ответить
Він тролить Трампа, чи себе?
01.06.2026 12:42 Ответить
обох
01.06.2026 12:43 Ответить
01.06.2026 12:45 Ответить
Трамп іди на злуку - дамо світові просратись - Зеля
01.06.2026 12:43 Ответить
два найпотужніших лідора
01.06.2026 12:43 Ответить
01.06.2026 12:51 Ответить
Скоріше резидентом
01.06.2026 12:58 Ответить
01.06.2026 12:46 Ответить
ну "вертоліт" перед роялем з них кожен може... а от хто з них забезпечить інтеллект?
01.06.2026 12:46 Ответить
абирвалг vs абирвалг
01.06.2026 12:48 Ответить
Він хоч сам розуміє що це таке, або десь почув і видав в ефір, це вже трампонутого з себе представляє
01.06.2026 12:49 Ответить
Ему нужно перестать приставать к Трампу. Это глупо выглядит.
01.06.2026 12:50 Ответить
01.06.2026 12:52 Ответить
Потужний вже має 51% пакету акцій дженерал електрик та корпорації інтел?
01.06.2026 12:54 Ответить
Воно буде справді потужно без ішака
01.06.2026 12:57 Ответить
01.06.2026 13:06 Ответить
Трамп с трудом переносит Зеленского, бо видит такого же "сверхмощного", но помоложе. Многие уже подмечали).
01.06.2026 13:06 Ответить
А не хочуть США приєднатись до Найпотужнішого Лідора?
01.06.2026 13:06 Ответить
Менш ніж на найпотужніший потужний не згоден, не можна понижувати рівень.
01.06.2026 13:08 Ответить
Вова Потужний запропонував створити найпотужніший альянс...

Людина-МЕМ.
😂😂😂
01.06.2026 13:14 Ответить
на часі вже готувати до друку друге видання (розширене та доповнене) - "краткій курс історії об'яв та пропозицій зєлёньського"
01.06.2026 13:20 Ответить
Давайте разом приготуємо цей шашличок. З нас бажання поїсти, а з вас все інше. 😁
01.06.2026 13:21 Ответить
Ти диви, який великий стратєг'. Але чомусь до цього були асфальтоукладчики і ''велике крадівницство''.
01.06.2026 13:25 Ответить
 
 