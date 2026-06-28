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Новости Встреча Трампа и Путина на Аляске
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В Анкоридже действительно не было никаких договоренностей, - Путин

Путин теперь заявляет, что на встрече с Трампом в Анкоридже никаких соглашений не было

Российский диктатор Владимир Путин заявляет, что в Анкоридже во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом на самом деле не было достигнуто никаких договоренностей.

Об этом он заявил в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину, сообщает Цензор.НЕТ.

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Путин теперь заявляет, что на Аляске никаких договоренностей не было 

Диктатор утверждает, что на саммите в Анкоридже обсуждались лишь "определенные возможности" завершения войны РФ против Украины и компромиссы.

По его словам, Россия якобы согласилась пойти на ряд компромиссов, однако договоренности не были оформлены в виде официальных документов.

"Никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта в Украине (так РФ называет войну, которую ведет против Украины, — ред.), и компромиссы, которые обсуждались, — это как раз были те предложения, с которыми американская сторона обратилась к нам. Нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками", — сказал Путин.

Также глава Кремля заявил, что в Москве ожидают визита американской делегации после окончания "горячей фазы на иранском направлении".

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Что предшествовало

  • Напомним, что накануне государственный секретарь США Марко Рубио заверил, что во время встречи Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина на Аляске в 2025 году не было заключено никаких соглашений о прекращении российской войны против Украины.

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"Договоренности в Анкоридже"

Отметим, что российские чиновники в Кремле неоднократно заявляли о "соглашении в Анкоридже" или "договоренностях в Анкоридже", по которым они якобы хотят завершить войну в Украине.

  • 4 июня Путин назвал "решение Анкориджа" основой для прекращения войны РФ против Украины.
  • 21 июня помощник Путина Ушаков заявил, что "одна из сторон оказалась неспособной выполнить договоренности, достигнутые в Анкоридже". Его заявление передает российское государственное агентство ТАСС.
  • 23 июня сам российский диктатор Путин вновь заявил, что "принципы Анкориджа" должны стать "позицией России" в переговорах о прекращении войны против Украины.

Что известно о встрече Трампа и Путина на Аляске

15 августа 2025 года на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска, США) встретились президент США Дональд Трамп и лидер Кремля Владимир Путин. Они обсуждали войну РФ против Украины и ряд двусторонних вопросов.

Встреча прошла без участия Владимира Зеленского и европейских лидеров. Украинский президент уже назвал ее "личной победой Путина", заявив, что тот не настроен на мир, а хочет лишь выйти из международной изоляции и отсрочить санкции.

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Автор: 

путин владимир (32654) россия (98090) США (29642) Аляска (46) война в Украине (8568)
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Топ комментарии
+6
Як завжди шаломова НА-ДУ-ЛІ 🤣🤣🤣
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28.06.2026 23:49 Ответить
+6
Шо ж ти фраєр здал назад...
А то калантаров вже розпинався там...
Дух анкоріджа нюхав нюхав
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28.06.2026 23:50 Ответить
+6
"Дух Анкоріджа" виявився шептуном Пу

всі можуть бути вільними !

.
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28.06.2026 23:58 Ответить

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