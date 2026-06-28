В Анкориджі дійсно не було жодних домовленостей, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін каже, що в Анкориджі під час його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом насправді не було досягнуто жодних домовленостей.

Про це він заявив в інтерв’ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Путін тепер каже, що домовленостей на Алясці не було

Диктатор стверджує, що на саміті в Анкориджі обговорювалися лише "певні можливості" завершення війни РФ проти України та компроміси.

За його словами, Росія начебто погодилася піти на низку компромісів, проте домовленості не були оформлені у формальні документи.

"Ніхто не ставив жодних підписів, але ми обговорювали певні можливості завершення конфлікту в Україні (так РФ називає війну, яку веде проти України, - ред.), і компроміси, які обговорювалися, — це якраз були ті пропозиції, з якими американська сторона звернулася до нас. Нас просили піти на компроміси, сформульовані американськими переговорниками", - сказав Путін.

Також глава Кремля заявив, що в Москві очікують на візит американської делегації після закінчення "гарячої фази на іранському напрямку".

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Що передувало

Нагадаємо, що напередодні державний секретар США Марко Рубіо запевнив, що під час зустрічі Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна на Алясці у 2025 році не було укладено жодних угод для завершення російської війни проти України.

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"Домовленості в Анкориджі"

Зазначимо, що російські посадовці у Кремлі неодноразово заявляли про "угоду Анкориджа" або "домовленості в Анкориджі", за якими вони нібито хочуть завершити війну в Україні.

4 червня Путін назвав "рішення Анкориджу" базою для припинення війни РФ проти України.

21 червня помічник Путіна Ушаков заявив, що "одна зі сторін виявилася неспроможною виконати домовленості, досягнуті в Анкориджі". Його заяву передає російське державне агентство ТАСС.

23 червня сам російський диктатор Путін знову заявляв, що "принципи Анкориджу" мають бути "позицією Росії" у переговорах для припинення війни проти України.

Що відомо про зустріч Трампа й Путіна на Алясці

15 серпня 2025 року на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі (штат Аляска, США) зустрілися президент США Дональд Трамп та лідер Кремля Володимир Путін. Вони обговорювали війну РФ проти України та низку двосторонніх питань.

Зустріч пройшла без участі Володимира Зеленського та європейських лідерів. Український президент вже назвав її "особистою перемогою Путіна", заявивши, що той не налаштований на мир, а хоче лише вийти з міжнародної ізоляції та відтермінувати санкції.

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