Росія готова до мирних переговорів з Україною на основі "стамбульських домовленостей", - Путін

Кремлівський диктатор Путін заявив, що Росія готова відновити мирні перемовини з Україною на основі "стамбульських домовленостей" 2022 року та "реалій на землі".

Як передає Цензор.НЕТ, його цитують росЗМІ.

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Вимоги Росії

"Росія, як вже неодноразово зазначалося, готова до мирних переговорів з Україною. Готова на основі домовленостей, які були досягнуті ще в Стамбулі й були парафовані українською делегацією. Значить, все їх влаштовувало. Я не бачу підстав відходити від цих домовленостей з нашого боку. На основі домовленостей, досягнутих в Стамбулі, на основі модальностей, які обговорювалися в Анкориджі, і реалій на землі в зоні "СВО"", - стверджує Путін.

Він також додав, що мають бути враховані тези його виступу в МЗС РФ у 2024 році.

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Про що йдеться?

Нагадаємо, що Стамбульські домовленості від квітня 2022 року передбачали постійний нейтральний статус України, відмову від вступу до НАТО, суттєве скорочення ЗСУ, заборону на розміщення іноземних військових баз та окремі переговори щодо Криму.

Крім того, Москва наполягала на обмеженні права Заходу надавати військову допомогу Києву та хотіла закріпити за собою окуповані території Донбасу та Криму.

"Принципи Анкориджа" у розумінні Москви передбачають повний вивід українських військ з Донбасу та замороження лінії фронту в інших регіонах.

Умови, викладені Путіним у промові в МЗС РФ у червні 2024 року, передбачали вивід українських військ з територій Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя та визнання міжнародною спільнотою російського суверенітету над цими регіонами та Кримом, відмова України від членства в НАТО, скасування усіх західних санкцій.

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Скарги на удари ЗСУ

Водночас перед цим лідер Кремля заявив також, що не бачить передумов для відновлення перемовин із Зеленським через українські удари по Росії.

"Все, що робиться на цьому напрямку, цим самим київським режимом, про який я щойно сказав, робиться лише з однією метою — створити для себе сприятливі умови у разі початку або, точніше, відновлення перерваних за ініціативою України мирних переговорів з так званих сильних позицій... Ми знаємо й бачимо, що київський режим, у міру того як ситуація для нього на фронті стрімко погіршується, у міру того як противник втрачає одну територію за іншою, а наші бійці займають один населений пункт за іншим, взяв на озброєння тактику нанесення ударів по наших цивільних об’єктах, по цивільній інфраструктурі", - заявив Путін.

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