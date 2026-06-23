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Новини Лист Зеленського Путіну
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Путін про лист Зеленського: Він створює конфліктний потенціал

Путін знову прокоментував лист від Зеленського: що відомо?

Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що своїм листом президент Володимир Зеленський "створює конфліктний потенціал".

Його цитують російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Такі звернення не створюють передумов, вони ж до чого зводяться? До того, щоб навпаки створити якийсь конфліктний потенціал. Вони ж постійно про це кажуть, що хочуть особистої зустрічі", - сказав диктатор.

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Лист Зеленського Путіну

  • 4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, у якому запропонував йому зустріч.
  • У листі Зеленський запропонував Путіну закінчити війну "у форматі між нами й вами" та визначити чітку дату зустрічі. Серед країн, які можуть прийняти таку зустріч, глава держави назвав Швейцарію, Туреччину та країни Арабського світу.
  • На час, поки триватимуть переговори, Україна готова повністю припинити вогонь, а моніторинг можуть забезпечити США.
  • Хорошим прологом до закінчення війни, вважає президент України, може стати обмін військовополоненими за принципом "всіх на всіх". Також Зеленський наголосив на кроках для повернення цивільних та дітей, які були вивезені протягом війни.
  • 5 червня Путін сказав, що зранку "мимохідь" ознайомився з відкритим листом Зеленського, і "ніколи не відмовляв" українському президентові в зустрічі, але проти того, щоб "переливати з пустого в порожнє" та зараз у прямих перемовинах він "не бачить сенсу".
  • Путін під час Петербурзького міжнародного економічного форуму заявив, що російський бізнесмен нібито їздив до Києва на зустріч із президентом України Зеленським.
  • Згодом видання Financial Times з посиланням на чотири джерела повідомило, що у травні російський олігарх Роман Абрамович приїздив до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського. Український лідер намагався через нього переконати російського диктатора Володимира Путіна погодитися на прямі мирні переговори.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28152) путін володимир (25517) росія (70552)
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Топ коментарі
+19
Шо він, лист створює?
Конфліктний потенціал?!
Під час війни яку ти почало, смердюче, щуряче лайно?
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23.06.2026 15:24 Відповісти
+12
ху*ло как у тебя в оккупированном Крыму дела ?
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23.06.2026 15:24 Відповісти
+9
А ти - ***** - вдершись в Україну шо створив?
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23.06.2026 15:25 Відповісти

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