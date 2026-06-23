Путин о письме Зеленского: "Оно создает конфликтный потенциал"
Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что своим письмом президент Владимир Зеленский "создает конфликтный потенциал".
Его цитируют российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
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"Такие обращения не создают предпосылок, к чему же они сводятся? К тому, чтобы, наоборот, создать некий конфликтный потенциал. Они же постоянно об этом говорят, что хотят личной встречи", - сказал диктатор.
Письмо Зеленского Путину
- 4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору РФ Владимиру Путину, в котором предложил ему встречу.
- В письме Зеленский предложил Путину положить конец войне "в формате между нами и вами" и определить точную дату встречи. Среди стран, которые могут принять такую встречу, глава государства назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
- На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, а мониторинг могут обеспечить США.
- Хорошим прологом к окончанию войны, по мнению президента Украины, может стать обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Также Зеленский подчеркнул необходимость принятия мер для возвращения гражданских лиц и детей, которые были вывезены в ходе войны.
- 5 июня Путин заявил, что утром "мельком" ознакомился с открытым письмом Зеленского и "никогда не отказывал" украинскому президенту во встрече, но против того, чтобы "переливать из пустого в пустое", и сейчас в прямых переговорах он "не видит смысла".
- Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил, что российский бизнесмен якобы ездил в Киев на встречу с президентом Украины Зеленским.
- Впоследствии издание Financial Times со ссылкой на четыре источника сообщило, что в мае российский олигарх Роман Абрамович приезжал в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер пытался через него убедить российского диктатора Владимира Путина согласиться на прямые мирные переговоры.
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Конфліктний потенціал?!
Під час війни яку ти почало, смердюче, щуряче лайно?