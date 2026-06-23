Мадяр обвинил Орбана в том, что тот делает ставку на Путина вместо союзников, - СМИ

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр резко раскритиковал политику предыдущей власти во главе с Виктором Орбаном из-за сближения с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Index.

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Мадьяр напомнил о сотрудничестве Орбана с Россией

Во время выступления в венгерском парламенте Мадяр заявил, что для его правительства одним из приоритетов является развитие сотрудничества в формате Вышеградской четверки.

После того как представители партии "Фидес" поддержали важность этого формата, премьер напомнил о внешнеполитическом курсе правительства Орбана.

"Вы выбрали (в качестве партнера вместо "Вышеграда") Владимира Путина, Россию", - заявил Мадяр.

По его словам, такая политика была неприемлема для Польши и негативно повлияла на отношения между странами.

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Упомянул о награде Лаврова и польских политиков

Мадьяр также напомнил, что бывший глава МИД Венгрии Петер Сийярто получил награду от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Кроме того, премьер раскритиковал решение правительства Орбана предоставить политическое убежище польским политикам из партии "Право и справедливость", которые стали фигурантами уголовных дел в Польше.

"Почему этих людей не экстрадировали в другую страну ЕС?" - спросил Мадяр.

Вышеградская четверка остается приоритетом

Премьер подчеркнул, что в скором времени Венгрия будет принимать саммит Вышеградской четверки, а сотрудничество со странами региона останется одним из ключевых направлений внешней политики его правительства.

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