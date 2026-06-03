В Венгрии хотят ликвидировать структуру Орбана, критиковавшую Украину и ЕС

Правящая партия "Тиса" внесла в парламент Венгрии законопроект о роспуске Управления по защите суверенитета (SPO), созданного при правительстве Виктора Орбана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

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Организация была основана в 2023 году для мониторинга рисков так называемого "неправомерного политического вмешательства" со стороны иностранных организаций.

Организацию называли инструментом борьбы с оппозицией

Критики SPO неоднократно заявляли, что структура фактически использовалась для давления на журналистов, общественные организации и политических оппонентов власти.

В законопроекте отмечается, что ведомство не выполняло реальных государственных функций.

"Управление защиты суверенитета не выполняет никаких фактических государственных обязанностей, а его создание служило исключительно политическим намерениям и интересам. Настоящей целью Управления защиты суверенитета было оказание давления в политических целях на граждан, определенные организации и средства массовой информации", – говорится в документе.

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Ведомство продвигало позиции Орбана в отношении Украины и ЕС

Основным направлением деятельности организации была подготовка и публикация исследований, отражавших политическую позицию правительства Виктора Орбана по ключевым вопросам международной и внутренней политики.

В частности, речь шла об отношении к Украине, миграционной политике и отношениях Венгрии с Европейским Союзом.

В своих отчетах SPO часто обвиняла оппозиционных политиков, журналистов, общественных активистов, ученых и неправительственные организации в отстаивании "иностранных интересов".

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Работа структуры фактически прекратилась после смены власти

По данным Reuters, Управление защиты суверенитета прекратило публиковать отчеты уже через несколько дней после поражения Виктора Орбана на выборах.

Новое правительство во главе с Петером Мадяром приступило к пересмотру ряда решений предыдущей власти и восстановлению отношений с Европейским Союзом.

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