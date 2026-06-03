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Новое правительство Венгрии взялось за команду Сийярто: в МИД начались увольнения

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Новые власти Венгрии приступили к масштабным кадровым изменениям в Министерстве иностранных дел, увольняя сотрудников, ранее сотрудничавших с бывшим главой ведомства Петером Сийярто.

Об этом заявил парламентский госсекретарь МИД Венгрии Дьердь Велки, сообщает Цензор.НЕТ.

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Почему новая власть Венгрии проводит кадровые изменения в МИД

"В последние недели мы также начали внутренний аудит и институциональную реорганизацию в Министерстве иностранных дел. В рамках этого процесса мы приняли решение инициировать расторжение трудовых отношений по обоюдному согласию с 45 госслужащими", — заявил Велки.

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Сколько сотрудников уже покинули дипломатическое ведомство?

По его словам, из более чем тысячи сотрудников министерства увольнения затронут лишь несколько десятков человек, которые при руководстве Петера Сийярто непосредственно участвовали в политическом управлении МИД.

"Они непосредственно участвовали в процессе, в результате которого Венгрия потеряла свою репутацию, утратила доверие союзников, оказалась на периферии Европейского союза и лишилась доверия в глазах своих важнейших партнеров. Мы встретились с каждым затронутым этим решением сотрудником лично, посмотрели им в глаза и объяснили причины нашего решения", — добавил парламентский госсекретарь МИД.

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Отмечается, что уже 38 чиновников приняли предложение уйти в отставку.

Что заявили в МИД об увольнении чиновников?

"Это не чистка, а корректное и гуманное отношение, а также поддержка тех, кто ежедневно страдал от того, что происходило в министерстве в последние годы, - будь то отстраненные от работы дипломаты или простые граждане", - подытожил Велки.

В заключение он сказал, что цель нового правительства Венгрии — построение новой, "заслуживающей доверия надежной дипломатии, которая служит общественному благу, подлинным интересам страны и народа".

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Венгрия (2601) Сийярто Петер (464) Мадяр Петер (92)
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А за МВС і охранку з Міноборони, візметься коли Мадяр з командою реформаторів??
Чи так як і зеленський, злітає в Оман…. ??
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03.06.2026 06:51 Ответить
Можливо не візьметься. Просто приймуть переприсягу. Навіть большевики не розгромили царську охранку і не звільняли вертухаїв - просто плставиили на службу власному режиму.
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03.06.2026 06:59 Ответить
Татаров з суддівськими та нереформованими МВС і охранкою в СБУ, після Майдану та Революції гідності, достатній приклад з України!!
Додати до цього, ще оті дивні «охранні фірми» з тітушок від мусорів, на «утримані» з грошей деркача+мертвечука+татарова+кравця…..
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03.06.2026 07:09 Ответить
Служили там недовго, до 37-38
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03.06.2026 07:42 Ответить
За рештою теж слідкувати треба.
Русня дуже добре свою агентуру вибудовує.
Щонайменше там залишились "очі й вуха" на середніх і нижчих щаблях.
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03.06.2026 06:52 Ответить
"Це не чистка, а коректне і людяне ставлення, а також підтримка тих, хто щодня страждав від того, що відбувалося в міністерстві останніми роками, - чи то як відсторонених від роботи дипломатів, чи то як простих громадян", - підсумував Вєлкі. Джерело: https://censor.net/ua/n4006444
😊 Чому так важко чистку назвати чисткою? 🤔 Цікаво, як чистку Авгієвих конюшень Гераклом назвав бии той пан Вєлки? Людяним ставленням до коней, чи до гною? 🤔
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03.06.2026 06:56 Ответить
Шило на мило...просто ставить своїх
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03.06.2026 07:34 Ответить
За медійників, куплених орбаном, братися не будуть?
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03.06.2026 08:26 Ответить
Треба "коректно та людяно" відправити за грати Свято та Орбана. Тоді буде насправді видно,що це не косметичні заходи для електорату та ЗМІ
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03.06.2026 09:01 Ответить
 
 