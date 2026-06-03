Новое правительство Венгрии взялось за команду Сийярто: в МИД начались увольнения

Новые власти Венгрии приступили к масштабным кадровым изменениям в Министерстве иностранных дел, увольняя сотрудников, ранее сотрудничавших с бывшим главой ведомства Петером Сийярто.

Об этом заявил парламентский госсекретарь МИД Венгрии Дьердь Велки, сообщает Цензор.НЕТ.

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Почему новая власть Венгрии проводит кадровые изменения в МИД

"В последние недели мы также начали внутренний аудит и институциональную реорганизацию в Министерстве иностранных дел. В рамках этого процесса мы приняли решение инициировать расторжение трудовых отношений по обоюдному согласию с 45 госслужащими", — заявил Велки.

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Сколько сотрудников уже покинули дипломатическое ведомство?

По его словам, из более чем тысячи сотрудников министерства увольнения затронут лишь несколько десятков человек, которые при руководстве Петера Сийярто непосредственно участвовали в политическом управлении МИД.

"Они непосредственно участвовали в процессе, в результате которого Венгрия потеряла свою репутацию, утратила доверие союзников, оказалась на периферии Европейского союза и лишилась доверия в глазах своих важнейших партнеров. Мы встретились с каждым затронутым этим решением сотрудником лично, посмотрели им в глаза и объяснили причины нашего решения", — добавил парламентский госсекретарь МИД.

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Отмечается, что уже 38 чиновников приняли предложение уйти в отставку.

Что заявили в МИД об увольнении чиновников?

"Это не чистка, а корректное и гуманное отношение, а также поддержка тех, кто ежедневно страдал от того, что происходило в министерстве в последние годы, - будь то отстраненные от работы дипломаты или простые граждане", - подытожил Велки.

В заключение он сказал, что цель нового правительства Венгрии — построение новой, "заслуживающей доверия надежной дипломатии, которая служит общественному благу, подлинным интересам страны и народа".