Новое правительство Венгрии взялось за команду Сийярто: в МИД начались увольнения
Новые власти Венгрии приступили к масштабным кадровым изменениям в Министерстве иностранных дел, увольняя сотрудников, ранее сотрудничавших с бывшим главой ведомства Петером Сийярто.
Об этом заявил парламентский госсекретарь МИД Венгрии Дьердь Велки, сообщает Цензор.НЕТ.
Почему новая власть Венгрии проводит кадровые изменения в МИД
"В последние недели мы также начали внутренний аудит и институциональную реорганизацию в Министерстве иностранных дел. В рамках этого процесса мы приняли решение инициировать расторжение трудовых отношений по обоюдному согласию с 45 госслужащими", — заявил Велки.
Сколько сотрудников уже покинули дипломатическое ведомство?
По его словам, из более чем тысячи сотрудников министерства увольнения затронут лишь несколько десятков человек, которые при руководстве Петера Сийярто непосредственно участвовали в политическом управлении МИД.
"Они непосредственно участвовали в процессе, в результате которого Венгрия потеряла свою репутацию, утратила доверие союзников, оказалась на периферии Европейского союза и лишилась доверия в глазах своих важнейших партнеров. Мы встретились с каждым затронутым этим решением сотрудником лично, посмотрели им в глаза и объяснили причины нашего решения", — добавил парламентский госсекретарь МИД.
Отмечается, что уже 38 чиновников приняли предложение уйти в отставку.
Что заявили в МИД об увольнении чиновников?
"Это не чистка, а корректное и гуманное отношение, а также поддержка тех, кто ежедневно страдал от того, что происходило в министерстве в последние годы, - будь то отстраненные от работы дипломаты или простые граждане", - подытожил Велки.
В заключение он сказал, что цель нового правительства Венгрии — построение новой, "заслуживающей доверия надежной дипломатии, которая служит общественному благу, подлинным интересам страны и народа".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чи так як і зеленський, злітає в Оман…. ??
Додати до цього, ще оті дивні «охранні фірми» з тітушок від мусорів, на «утримані» з грошей деркача+мертвечука+татарова+кравця…..
Русня дуже добре свою агентуру вибудовує.
Щонайменше там залишились "очі й вуха" на середніх і нижчих щаблях.
😊 Чому так важко чистку назвати чисткою? 🤔 Цікаво, як чистку Авгієвих конюшень Гераклом назвав бии той пан Вєлки? Людяним ставленням до коней, чи до гною? 🤔