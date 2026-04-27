Сийярто после отставки из МИД сохранит место в парламенте Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, покидающий свой пост, сохранит депутатский мандат в новом составе парламента.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении лидера фракции партии "Фидес" Гергея Гуяша, которое цитируют европейские СМИ.

По итогам парламентских выборов 12 апреля правящая партия "Фидес" в коалиции с Христианско-демократической народной партией получила 52 мандата в 199-местной Национальной ассамблее. Непосредственно "Фидес" получит 44 места, среди которых и мандат Сийярто.

Политическое будущее Сийярто после отставки

Несмотря на уход с поста главы МИД, Сийярто останется активным участником политической жизни страны в качестве депутата парламента. Его деятельность на международной арене ранее сопровождалась спорами из-за заявлений, которые неоднократно вызывали критику со стороны партнеров по ЕС.

"Я никогда не служил российским интересам", - заявил Сийярто в одном из недавних интервью.

Скандалы и заявления во время избирательной кампании

Во время избирательной кампании обнародование записей телефонных разговоров, в которых Сийярто якобы передавал информацию российской стороне, вызвало политический резонанс. Согласно обнародованным материалам, речь шла о возможном обсуждении санкционной политики ЕС.

Кроме того, будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявлял о вероятном уничтожении отдельных документов, связанных с санкциями, после выборов.

В то же время действующий премьер Виктор Орбан, объявивший об отставке, отказывается от депутатского мандата, но не исключает дальнейшего руководства партией "Фидес" при поддержке однопартийцев.

К слову, недавно Петер Сийярто заявил, что премьер страны Виктор Орбан проиграл парламентские выборы якобы из-за вмешательства в них Украины. Дипломат добавил, что молится, чтобы Венгрия не была втянута в российско-украинскую войну.

