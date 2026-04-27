РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8667 посетителей онлайн
Новости Выборы в Венгрии
1 238 8

Сийярто после отставки из МИД сохранит место в парламенте Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, покидающий свой пост, сохранит депутатский мандат в новом составе парламента.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении лидера фракции партии "Фидес" Гергея Гуяша, которое цитируют европейские СМИ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По итогам парламентских выборов 12 апреля правящая партия "Фидес" в коалиции с Христианско-демократической народной партией получила 52 мандата в 199-местной Национальной ассамблее. Непосредственно "Фидес" получит 44 места, среди которых и мандат Сийярто.

Политическое будущее Сийярто после отставки

Несмотря на уход с поста главы МИД, Сийярто останется активным участником политической жизни страны в качестве депутата парламента. Его деятельность на международной арене ранее сопровождалась спорами из-за заявлений, которые неоднократно вызывали критику со стороны партнеров по ЕС.

"Я никогда не служил российским интересам", - заявил Сийярто в одном из недавних интервью.

Скандалы и заявления во время избирательной кампании

Во время избирательной кампании обнародование записей телефонных разговоров, в которых Сийярто якобы передавал информацию российской стороне, вызвало политический резонанс. Согласно обнародованным материалам, речь шла о возможном обсуждении санкционной политики ЕС.

Кроме того, будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявлял о вероятном уничтожении отдельных документов, связанных с санкциями, после выборов.

В то же время действующий премьер Виктор Орбан, объявивший об отставке, отказывается от депутатского мандата, но не исключает дальнейшего руководства партией "Фидес" при поддержке однопартийцев.

  • К слову, недавно Петер Сийярто заявил, что премьер страны Виктор Орбан проиграл парламентские выборы якобы из-за вмешательства в них Украины. Дипломат добавил, что молится, чтобы Венгрия не была втянута в российско-украинскую войну.

Автор: 

Венгрия (2553) выборы (24136) Сийярто Петер (463)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
імунітет ))
показать весь комментарий
27.04.2026 18:38 Ответить
ні, політичний Маклауд.
показать весь комментарий
27.04.2026 19:21 Ответить
Ну Орбан уже сбитый леччик. Этот может ещё и премьером станет.
показать весь комментарий
27.04.2026 18:42 Ответить
Буде далі працювати на кацапів, може трохи збагатиться на диверсіях проти Європи 🤔
показать весь комментарий
27.04.2026 18:55 Ответить
Товариш майор зарплатню зменшить.
показать весь комментарий
27.04.2026 18:57 Ответить
Ну а як же в парламенті без *******? Треба ж комусь лаптями воні напускати...
показать весь комментарий
27.04.2026 19:15 Ответить
***** не підписав заяву про звільнення?
показать весь комментарий
27.04.2026 20:50 Ответить
Просто Угорському парламенту якось некомфортно отак зразу взагалі без п*дарасів...
показать весь комментарий
27.04.2026 22:00 Ответить
 
 