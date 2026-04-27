Сійярто після відставки з МЗС збереже місце в парламенті Угорщини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, який залишає свою посаду, збереже депутатський мандат у новому складі парламенту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві лідера фракції партії "Фідес" Гергея Гуяша, яку цитують європейські ЗМІ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За підсумками парламентських виборів 12 квітня правляча партія "Фідес" у коаліції з Християнсько-демократичною народною партією отримала 52 мандати у 199-місній Національній асамблеї. Безпосередньо "Фідес" матиме 44 місця, серед яких і мандат Сійярто.

Політичне майбутнє Сійярто після відставки

Попри відхід із посади глави МЗС, Сійярто залишиться активним учасником політичного життя країни як депутат парламенту. Його діяльність на міжнародній арені раніше супроводжувалася суперечками через заяви, які неодноразово викликали критику з боку партнерів ЄС.

"Я ніколи не служив російським інтересам", — заявив Сійярто в одному з нещодавніх інтерв’ю.

Скандали та заяви під час виборчої кампанії

Під час виборчої кампанії оприлюднення записів телефонних розмов, у яких Сійярто нібито передавав інформацію російській стороні, спричинило політичний резонанс. Згідно з оприлюдненими матеріалами, йшлося про можливе обговорення санкційної політики ЄС.

Крім того, майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявляв про ймовірне знищення окремих документів, пов’язаних із санкціями, після виборів.

Водночас чинний прем’єр Віктор Орбан, який оголосив про відставку, відмовляється від депутатського мандата, але не виключає подальшого керівництва партією "Фідес" за підтримки однопартійців.

До слова, нещодавно Петер Сійярто заявив, що прем'єр країни Віктор Орбан програв парламентські вибори нібито через втручання у них України. Дипломат додав, що молиться, аби Угорщина не була втягнута в російсько-українську війну.

