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Новини Угорщина блокує рішення ЄС
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Новий уряд Угорщини взявся за команду Сійярто: у МЗС почалися звільнення

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Нова влада Угорщини розпочала масштабні кадрові зміни в Міністерстві закордонних справ, звільняючи працівників, які раніше співпрацювали з колишнім очільником відомства Петером Сіярто.

Про це заявив парламентський держсекретар МЗС Угорщини Дьєрдь Вєлки, інформує Цензор.НЕТ.

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Чому нова влада Угорщини проводить кадрові зміни в МЗС

"Останніми тижнями ми також розпочали внутрішній аудит та інституційну реорганізацію в Міністерстві закордонних справ. У межах цього процесу ми ухвалили рішення ініціювати розірвання трудових відносин за взаємною згодою з 45 держслужбовцями", - заявив Вєлкі.

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Скільки співробітників уже залишили дипломатичне відомство?

За його словами, з більш ніж тисячі співробітників міністерства звільнення зачіпають лише кілька десятків осіб, які за керівництва Петера Сійярто безпосередньо брали участь у політичному управлінні МЗС.

"Вони безпосередньо брали участь у процесі, унаслідок якого Угорщина втратила свою репутацію, втратила довіру союзників, опинилася на периферії Європейського союзу і позбулася довіри в очах своїх найважливіших партнерів. Ми зустрілися з кожним зачепленим цим рішенням співробітником особисто, подивилися їм в очі і пояснили причини нашого рішення", - додав парламентський держсекретар МЗС.

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Зазначається, що вже 38 чиновників прийняли пропозицію піти у відставку.

Що заявили в МЗС про звільнення чиновників?

"Це не чистка, а коректне і людяне ставлення, а також підтримка тих, хто щодня страждав від того, що відбувалося в міністерстві останніми роками, - чи то як відсторонених від роботи дипломатів, чи то як простих громадян", - підсумував Вєлкі.

Наостанок він сказав, що мета нового уряду Угорщини - побудова нової, "заслуговуючої на довіру надійної дипломатії, яка служить суспільному благу, справжнім інтересам країни та народу".

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Угорщина (3003) Сійярто Петер (505) Мадяр Петер (88)
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А за МВС і охранку з Міноборони, візметься коли Мадяр з командою реформаторів??
Чи так як і зеленський, злітає в Оман…. ??
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03.06.2026 06:51 Відповісти
Можливо не візьметься. Просто приймуть переприсягу. Навіть большевики не розгромили царську охранку і не звільняли вертухаїв - просто плставиили на службу власному режиму.
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03.06.2026 06:59 Відповісти
Татаров з суддівськими та нереформованими МВС і охранкою в СБУ, після Майдану та Революції гідності, достатній приклад з України!!
Додати до цього, ще оті дивні «охранні фірми» з тітушок від мусорів, на «утримані» з грошей деркача+мертвечука+татарова+кравця…..
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03.06.2026 07:09 Відповісти
За рештою теж слідкувати треба.
Русня дуже добре свою агентуру вибудовує.
Щонайменше там залишились "очі й вуха" на середніх і нижчих щаблях.
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03.06.2026 06:52 Відповісти
"Це не чистка, а коректне і людяне ставлення, а також підтримка тих, хто щодня страждав від того, що відбувалося в міністерстві останніми роками, - чи то як відсторонених від роботи дипломатів, чи то як простих громадян", - підсумував Вєлкі. Джерело: https://censor.net/ua/n4006444
😊 Чому так важко чистку назвати чисткою? 🤔 Цікаво, як чистку Авгієвих конюшень Гераклом назвав бии той пан Вєлки? Людяним ставленням до коней, чи до гною? 🤔
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03.06.2026 06:56 Відповісти
 
 