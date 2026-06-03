Новий уряд Угорщини взявся за команду Сійярто: у МЗС почалися звільнення

Нова влада Угорщини розпочала масштабні кадрові зміни в Міністерстві закордонних справ, звільняючи працівників, які раніше співпрацювали з колишнім очільником відомства Петером Сіярто.

Про це заявив парламентський держсекретар МЗС Угорщини Дьєрдь Вєлки, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Чому нова влада Угорщини проводить кадрові зміни в МЗС

"Останніми тижнями ми також розпочали внутрішній аудит та інституційну реорганізацію в Міністерстві закордонних справ. У межах цього процесу ми ухвалили рішення ініціювати розірвання трудових відносин за взаємною згодою з 45 держслужбовцями", - заявив Вєлкі.

Також читайте: Орбан програв вибори в Угорщині через втручання України, - Сійярто

Скільки співробітників уже залишили дипломатичне відомство?

За його словами, з більш ніж тисячі співробітників міністерства звільнення зачіпають лише кілька десятків осіб, які за керівництва Петера Сійярто безпосередньо брали участь у політичному управлінні МЗС.

"Вони безпосередньо брали участь у процесі, унаслідок якого Угорщина втратила свою репутацію, втратила довіру союзників, опинилася на периферії Європейського союзу і позбулася довіри в очах своїх найважливіших партнерів. Ми зустрілися з кожним зачепленим цим рішенням співробітником особисто, подивилися їм в очі і пояснили причини нашого рішення", - додав парламентський держсекретар МЗС.

Також читайте: Сійярто після відставки з МЗС збереже місце в парламенті Угорщини

Зазначається, що вже 38 чиновників прийняли пропозицію піти у відставку.

Що заявили в МЗС про звільнення чиновників?

"Це не чистка, а коректне і людяне ставлення, а також підтримка тих, хто щодня страждав від того, що відбувалося в міністерстві останніми роками, - чи то як відсторонених від роботи дипломатів, чи то як простих громадян", - підсумував Вєлкі.

Наостанок він сказав, що мета нового уряду Угорщини - побудова нової, "заслуговуючої на довіру надійної дипломатії, яка служить суспільному благу, справжнім інтересам країни та народу".