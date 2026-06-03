Новий уряд Угорщини взявся за команду Сійярто: у МЗС почалися звільнення
Нова влада Угорщини розпочала масштабні кадрові зміни в Міністерстві закордонних справ, звільняючи працівників, які раніше співпрацювали з колишнім очільником відомства Петером Сіярто.
Про це заявив парламентський держсекретар МЗС Угорщини Дьєрдь Вєлки, інформує Цензор.НЕТ.
Чому нова влада Угорщини проводить кадрові зміни в МЗС
"Останніми тижнями ми також розпочали внутрішній аудит та інституційну реорганізацію в Міністерстві закордонних справ. У межах цього процесу ми ухвалили рішення ініціювати розірвання трудових відносин за взаємною згодою з 45 держслужбовцями", - заявив Вєлкі.
Скільки співробітників уже залишили дипломатичне відомство?
За його словами, з більш ніж тисячі співробітників міністерства звільнення зачіпають лише кілька десятків осіб, які за керівництва Петера Сійярто безпосередньо брали участь у політичному управлінні МЗС.
"Вони безпосередньо брали участь у процесі, унаслідок якого Угорщина втратила свою репутацію, втратила довіру союзників, опинилася на периферії Європейського союзу і позбулася довіри в очах своїх найважливіших партнерів. Ми зустрілися з кожним зачепленим цим рішенням співробітником особисто, подивилися їм в очі і пояснили причини нашого рішення", - додав парламентський держсекретар МЗС.
Зазначається, що вже 38 чиновників прийняли пропозицію піти у відставку.
Що заявили в МЗС про звільнення чиновників?
"Це не чистка, а коректне і людяне ставлення, а також підтримка тих, хто щодня страждав від того, що відбувалося в міністерстві останніми роками, - чи то як відсторонених від роботи дипломатів, чи то як простих громадян", - підсумував Вєлкі.
Наостанок він сказав, що мета нового уряду Угорщини - побудова нової, "заслуговуючої на довіру надійної дипломатії, яка служить суспільному благу, справжнім інтересам країни та народу".
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Чи так як і зеленський, злітає в Оман…. ??
Додати до цього, ще оті дивні «охранні фірми» з тітушок від мусорів, на «утримані» з грошей деркача+мертвечука+татарова+кравця…..
Русня дуже добре свою агентуру вибудовує.
Щонайменше там залишились "очі й вуха" на середніх і нижчих щаблях.
😊 Чому так важко чистку назвати чисткою? 🤔 Цікаво, як чистку Авгієвих конюшень Гераклом назвав бии той пан Вєлки? Людяним ставленням до коней, чи до гною? 🤔