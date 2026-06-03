В Угорщині хочуть ліквідувати структуру Орбана, яка критикувала Україну та ЄС

Правляча партія "Тиса" внесла до парламенту Угорщини законопроєкт про розформування Управління захисту суверенітету (SPO), створеного за часів уряду Віктора Орбана.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

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Організацію заснували у 2023 році для моніторингу ризиків так званого "неналежного політичного втручання" з боку іноземних організацій.

Організацію називали інструментом боротьби з опозицією

Критики SPO неодноразово заявляли, що структура фактично використовувалася для тиску на журналістів, громадські організації та політичних опонентів влади.

У законопроєкті наголошується, що відомство не виконувало реальних державних функцій.

"Управління захисту суверенітету не виконує жодних фактичних державних обов'язків, а його створення служило виключно політичним намірам та інтересам. Справжньою метою Управління захисту суверенітету було чинити тиск у політичних цілях на громадян, певні організації та засоби масової інформації", – йдеться в документі.

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Відомство просувало позиції Орбана щодо України та ЄС

Основним напрямком діяльності організації була підготовка та публікація досліджень, які відображали політичну позицію уряду Віктора Орбана з ключових питань міжнародної та внутрішньої політики.

Зокрема, йшлося про ставлення до України, міграційної політики та відносин Угорщини з Європейським Союзом.

У своїх звітах SPO часто звинувачувала опозиційних політиків, журналістів, громадських активістів, науковців та неурядові організації у відстоюванні "іноземних інтересів".

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Робота структури фактично припинилася після зміни влади

За даними Reuters, Управління захисту суверенітету припинило публікувати звіти вже через кілька днів після поразки Віктора Орбана на виборах.

Новий уряд на чолі з Петером Мадяром розпочав перегляд низки рішень попередньої влади та відновлення відносин із Європейським Союзом.

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