Мадяр звинуватив Орбана у ставці на Путіна замість союзників, - ЗМІ

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр різко розкритикував політику попередньої влади на чолі з Віктором Орбаном через зближення з Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Index.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Мадяр нагадав про співпрацю Орбана з Росією

Під час виступу в угорському парламенті Мадяр заявив, що для його уряду одним із пріоритетів є розвиток співпраці у форматі Вишеградської четвірки.

Після того, як представники партії "Фідес" підтримали важливість цього формату, прем'єр нагадав про зовнішньополітичний курс уряду Орбана.

"Ви обрали (для партнерства замість "Вишеграду") Владіміра Путіна, Росію", – заявив Мадяр.

За його словами, така політика була неприйнятною для Польщі та негативно вплинула на відносини між країнами.

Читайте: В Угорщині хочуть ліквідувати структуру Орбана, яка критикувала Україну та ЄС

Згадав про нагороду Лаврова та польських політиків

Мадяр також нагадав, що колишній глава МЗС Угорщини Петер Сійярто отримав нагороду від міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

Крім того, прем'єр розкритикував рішення уряду Орбана надати політичний притулок польським політикам із партії "Право і справедливість", які стали фігурантами кримінальних проваджень у Польщі.

"Чого цих людей не екстрадували до іншої країни ЄС?" – запитав Мадяр.

Вишеградська четвірка залишається пріоритетом

Прем'єр наголосив, що незабаром Угорщина прийматиме саміт Вишеградської четвірки, а співпраця з країнами регіону залишатиметься одним із ключових напрямків зовнішньої політики його уряду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я ніколи не служив російським інтересам, - глава МЗС Угорщини Сійярто