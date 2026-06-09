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Новости Письмо Зеленского Путину
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Зеленский о письмах Путину и Трампу: Были разные цели, получил необходимые результаты

зеленський

ПрезидентВладимир Зеленский заявил, что его письма, адресованные американскому лидеру Дональду Трампу и диктатору Владимиру Путину, принесли конкретные результаты.

Об этом он заявил во время общения с СМИ вместе с лидерами стран Северной Европы и Балтии, передает Цензор.НЕТ.

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Письмо Трампу

Зеленский сказал, что в течение одного месяца отправил несколько писем в различные институты, в частности в ЕС, США – в Конгресс и Трампу, а также Путину.

"У меня были разные цели. Например, обращаясь к США, я хотел сделать все, чтобы немного сместить их внимание с Ближнего Востока на ситуацию в Украине. Я не могу поделиться с вами всеми деталями, но моему государству требуется очень значительное количество противоракетных средств. Я получил результат, но я не могу поделиться сейчас тем, какой это был результат, но я это сделал", — отметил глава государства.

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Письмо диктатору РФ

Он рассказал, что писал письмо Путину с определенной целью, которую также удалось достичь.

"У меня была цель, когда я отправлял письмо Путину, и я думаю, что я получил результат, который был нужен", - сказал украинский президент.

О каком именно результате идет речь в контексте письма Путину, Зеленский не уточнил.

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Письмо Зеленского Путину

  • 4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору РФ Владимиру Путину, в котором предложил ему встречу.
  • В письме Зеленский предложил Путину закончить войну "в формате между нами и вами" и определить четкую дату встречи. Среди стран, которые могут принять такую встречу, глава государства назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
  • На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, а мониторинг могут обеспечить США.
  • Хорошим прологом к окончанию войны, считает президент Украины, может стать обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Также Зеленский подчеркнул шаги по возвращению гражданских лиц и детей, которые были вывезены в ходе войны.
  • 5 июня Путин сказал, что утром "мельком" ознакомился с открытым письмом Зеленского и "никогда не отказывал" украинскому президенту во встрече, но против того, чтобы "переливать из пустого в пустое", и сейчас в прямых переговорах он "не видит смысла".
  • Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил, что российский бизнесмен якобы ездил в Киев на встречу с президентом Украины Зеленским.
  • Впоследствии издание Financial Times со ссылкой на четыре источника сообщило, что в мае российский олигарх Роман Абрамович приезжал в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер пытался через него убедить российского диктатора Владимира Путина согласиться на прямые мирные переговоры.

Напомним, 27 мая Владимир Зеленский направил срочное письмо Дональду Трампу и Конгрессу. Причиной стал критический дефицит систем противовоздушной обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ответ носит технический характер: советник Зеленского Литвин о реакции США на письмо Трампу

Автор: 

Зеленский Владимир (24450) путин владимир (32586) письмо (224) Трамп Дональд (8182)
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Топ комментарии
+3
Написав Трампу щоб той давав побільше ППО, і ***** щоб той побільше бомбив. Такий собі конвейєр, який тримає Зеленського при владі.
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09.06.2026 18:35 Ответить
+2
Для себе, чи для України теж
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09.06.2026 18:32 Ответить
+2
обоє послали? ))
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09.06.2026 18:36 Ответить
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Для себе, чи для України теж
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09.06.2026 18:32 Ответить
За 7 років, зеленського навчили читати по писаному паперу в опу…
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09.06.2026 18:45 Ответить
Трагедія - це коли клован стає або політиком, або хірургом.
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09.06.2026 18:58 Ответить
***** нахіба було писати?
***** шибениця зачекалася... або ж табакєрка
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09.06.2026 18:32 Ответить
Написав Трампу щоб той давав побільше ППО, і ***** щоб той побільше бомбив. Такий собі конвейєр, який тримає Зеленського при владі.
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09.06.2026 18:35 Ответить
обоє послали? ))
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09.06.2026 18:36 Ответить
В результате-ноль. Ну раз говорит, шо так и надо было...
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09.06.2026 18:38 Ответить
невже, такі знайшов притулок?
а де, як що не секрет?
абрамовіч підкинув ідєйку?
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09.06.2026 18:42 Ответить
Пан Зе живе в своєму вигаданому світі і вважає що це так працює.
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09.06.2026 18:48 Ответить
Підписував листи мабуть - "Вова".
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09.06.2026 18:49 Ответить
Пісьмєцо ат внука палучіл Фєдот...
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09.06.2026 18:53 Ответить
Яки "необхідні результати" отримав?
Чи будеш приховувати як справжні результати своїх аналізів під час виборчої кампанії 2019..
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09.06.2026 19:04 Ответить
В важкий для країни час влада в руках інородців - інтелектуальних пігмеїв та злодіїв... Замінити їх не проблема. Проблема ким?
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09.06.2026 19:05 Ответить
Було ким, в 2019 р. Але ж наріт виявився зєбільним.
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09.06.2026 19:11 Ответить
Тепер вже очевидно,що для ***** лист був просто ловушкою : він публічно визнав,ще не розуміє, або вдає що не розуміє,ситуацію на фронті і в себе на болотах,а також публічно для усього світу сказав,що припиняти не хоче.
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09.06.2026 19:11 Ответить
Ну а про лист, що перевіз Абрамовіч Путіну в своїй дупі, чого же не повідомив?
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09.06.2026 19:12 Ответить
 
 