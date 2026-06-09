Зеленский о письмах Путину и Трампу: Были разные цели, получил необходимые результаты

ПрезидентВладимир Зеленский заявил, что его письма, адресованные американскому лидеру Дональду Трампу и диктатору Владимиру Путину, принесли конкретные результаты.

Об этом он заявил во время общения с СМИ вместе с лидерами стран Северной Европы и Балтии, передает Цензор.НЕТ.

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Письмо Трампу

Зеленский сказал, что в течение одного месяца отправил несколько писем в различные институты, в частности в ЕС, США – в Конгресс и Трампу, а также Путину.

"У меня были разные цели. Например, обращаясь к США, я хотел сделать все, чтобы немного сместить их внимание с Ближнего Востока на ситуацию в Украине. Я не могу поделиться с вами всеми деталями, но моему государству требуется очень значительное количество противоракетных средств. Я получил результат, но я не могу поделиться сейчас тем, какой это был результат, но я это сделал", — отметил глава государства.

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Письмо диктатору РФ

Он рассказал, что писал письмо Путину с определенной целью, которую также удалось достичь.

"У меня была цель, когда я отправлял письмо Путину, и я думаю, что я получил результат, который был нужен", - сказал украинский президент.

О каком именно результате идет речь в контексте письма Путину, Зеленский не уточнил.

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Письмо Зеленского Путину

4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору РФ Владимиру Путину, в котором предложил ему встречу.

В письме Зеленский предложил Путину закончить войну "в формате между нами и вами" и определить четкую дату встречи. Среди стран, которые могут принять такую встречу, глава государства назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.

На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, а мониторинг могут обеспечить США.

Хорошим прологом к окончанию войны, считает президент Украины, может стать обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Также Зеленский подчеркнул шаги по возвращению гражданских лиц и детей, которые были вывезены в ходе войны.

5 июня Путин сказал, что утром "мельком" ознакомился с открытым письмом Зеленского и "никогда не отказывал" украинскому президенту во встрече, но против того, чтобы "переливать из пустого в пустое", и сейчас в прямых переговорах он "не видит смысла".

Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил, что российский бизнесмен якобы ездил в Киев на встречу с президентом Украины Зеленским.

Впоследствии издание Financial Times со ссылкой на четыре источника сообщило, что в мае российский олигарх Роман Абрамович приезжал в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер пытался через него убедить российского диктатора Владимира Путина согласиться на прямые мирные переговоры.

Напомним, 27 мая Владимир Зеленский направил срочное письмо Дональду Трампу и Конгрессу. Причиной стал критический дефицит систем противовоздушной обороны.

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