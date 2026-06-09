Зеленський про листи Путіну і Трампу: Були різні цілі, отримав необхідні результати

Президент Володимир Зеленський заявив, що його листи, адресовані американському лідеру Дональду Трампу та диктатору Володимиру Путіну, дали конкретні результати.

Про це він заявив під час спілкування з медіа разом із лідерами країн Північної Європи та Балтії, передає Цензор.НЕТ.

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Лист Трампу

Зеленський сказав, що протягом одного місяця відправив декілька листів в різні інституції, зокрема в ЄС, США – до Конгресу та Трампа, і також до Путіна.

"У мене були різні цілі. Наприклад, пишучи США, я хотів зробити все, щоб змістити їх увагу трошки з Близького Сходу до ситуації в Україні. Я не можу поділитися з вами усіма деталями, але моя держава потребує дуже значну кількість антибалістичних спроможностей. Я отримав результат, але я не можу поділитися зараз тим, який це був результат, але я це зробив", - зауважив глава держави.

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Лист диктатору РФ

Він розповів, що писав листа до Путіна з окремою метою, якої також вдалося досягнути.

"У мене була мета, коли я відправляв лист Путіну, і я думаю, що я отримав результат, який був потрібен", - сказав український президент.

Про який саме йдеться результат у контексті листа до Путіна, Зеленський не уточнив.

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Лист Зеленського Путіну

4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, у якому запропонував йому зустріч.

У листі Зеленський запропонував Путіну закінчити війну "у форматі між нами й вами" та визначити чітку дату зустрічі. Серед країн, які можуть прийняти таку зустріч, глава держави назвав Швейцарію, Туреччину та країни Арабського світу.

На час, поки триватимуть переговори, Україна готова повністю припинити вогонь, а моніторинг можуть забезпечити США.

Хорошим прологом до закінчення війни, вважає президент України, може стати обмін військовополоненими за принципом "всіх на всіх". Також Зеленський наголосив на кроках для повернення цивільних та дітей, які були вивезені протягом війни.

5 червня Путін сказав, що зранку "мимохідь" ознайомився з відкритим листом Зеленського, і "ніколи не відмовляв" українському президентові в зустрічі, але проти того, щоб "переливати з пустого в порожнє" та зараз у прямих перемовинах він "не бачить сенсу".

Путін під час Петербурзького міжнародного економічного форуму заявив, що російський бізнесмен нібито їздив до Києва на зустріч із президентом України Зеленським.

Згодом видання Financial Times з посиланням на чотири джерела повідомило, що у травні російський олігарх Роман Абрамович приїздив до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського. Український лідер намагався через нього переконати російського диктатора Володимира Путіна погодитися на прямі мирні переговори.

Нагадаємо, 27 травня Володимир Зеленський направив терміновий лист до Дональда Трампа та Конгресу. Причиною став критичний дефіцит систем протиповітряної оборони.

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