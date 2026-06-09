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Новини Лист Зеленського Путіну
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Зеленський про листи Путіну і Трампу: Були різні цілі, отримав необхідні результати

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що його листи, адресовані американському лідеру Дональду Трампу та диктатору Володимиру Путіну, дали конкретні результати.

Про це він заявив під час спілкування з медіа разом із лідерами країн Північної Європи та Балтії, передає Цензор.НЕТ.

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Лист Трампу

Зеленський сказав, що протягом одного місяця відправив декілька листів в різні інституції, зокрема в ЄС, США – до Конгресу та Трампа, і також до Путіна.

"У мене були різні цілі. Наприклад, пишучи США, я хотів зробити все, щоб змістити їх увагу трошки з Близького Сходу до ситуації в Україні. Я не можу поділитися з вами усіма деталями, але моя держава потребує дуже значну кількість антибалістичних спроможностей. Я отримав результат, але я не можу поділитися зараз тим, який це був результат, але я це зробив", - зауважив глава держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін розцінив лист Зеленського як ознаку того, що переговори Україні не потрібні, - Лавров

Лист диктатору РФ

Він розповів, що писав листа до Путіна з окремою метою, якої також вдалося досягнути.

"У мене була мета, коли я відправляв лист Путіну, і я думаю, що я отримав результат, який був потрібен", - сказав український президент.

Про який саме йдеться результат у контексті листа до Путіна, Зеленський не уточнив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Путін мають самі розібратися з врегулюванням війни в Україні, - Трамп

Лист Зеленського Путіну

  • 4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, у якому запропонував йому зустріч.
  • У листі Зеленський запропонував Путіну закінчити війну "у форматі між нами й вами" та визначити чітку дату зустрічі. Серед країн, які можуть прийняти таку зустріч, глава держави назвав Швейцарію, Туреччину та країни Арабського світу.
  • На час, поки триватимуть переговори, Україна готова повністю припинити вогонь, а моніторинг можуть забезпечити США.
  • Хорошим прологом до закінчення війни, вважає президент України, може стати обмін військовополоненими за принципом "всіх на всіх". Також Зеленський наголосив на кроках для повернення цивільних та дітей, які були вивезені протягом війни.
  • 5 червня Путін сказав, що зранку "мимохідь" ознайомився з відкритим листом Зеленського, і "ніколи не відмовляв" українському президентові в зустрічі, але проти того, щоб "переливати з пустого в порожнє" та зараз у прямих перемовинах він "не бачить сенсу".
  • Путін під час Петербурзького міжнародного економічного форуму заявив, що російський бізнесмен нібито їздив до Києва на зустріч із президентом України Зеленським.
  • Згодом видання Financial Times з посиланням на чотири джерела повідомило, що у травні російський олігарх Роман Абрамович приїздив до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського. Український лідер намагався через нього переконати російського диктатора Володимира Путіна погодитися на прямі мирні переговори.

Нагадаємо, 27 травня Володимир Зеленський направив терміновий лист до Дональда Трампа та Конгресу. Причиною став критичний дефіцит систем протиповітряної оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відповідь має технічний характер: радник Зеленського Литвин про реакцію США на лист до Трампа

Автор: 

Зеленський Володимир (27976) путін володимир (25474) лист (171) Трамп Дональд (8918)
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Топ коментарі
+7
Написав Трампу щоб той давав побільше ППО, і ***** щоб той побільше бомбив. Такий собі конвейєр, який тримає Зеленського при владі.
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09.06.2026 18:35 Відповісти
+3
Для себе, чи для України теж
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09.06.2026 18:32 Відповісти
+3
обоє послали? ))
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09.06.2026 18:36 Відповісти
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Для себе, чи для України теж
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09.06.2026 18:32 Відповісти
За 7 років, зеленського навчили читати по писаному паперу в опу…
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09.06.2026 18:45 Відповісти
Трагедія - це коли клован стає або політиком, або хірургом.
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09.06.2026 18:58 Відповісти
***** нахіба було писати?
***** шибениця зачекалася... або ж табакєрка
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09.06.2026 18:32 Відповісти
Написав Трампу щоб той давав побільше ППО, і ***** щоб той побільше бомбив. Такий собі конвейєр, який тримає Зеленського при владі.
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09.06.2026 18:35 Відповісти
обоє послали? ))
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09.06.2026 18:36 Відповісти
В результате-ноль. Ну раз говорит, шо так и надо было...
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09.06.2026 18:38 Відповісти
невже, такі знайшов притулок?
а де, як що не секрет?
абрамовіч підкинув ідєйку?
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09.06.2026 18:42 Відповісти
Пан Зе живе в своєму вигаданому світі і вважає що це так працює.
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09.06.2026 18:48 Відповісти
Підписував листи мабуть - "Вова".
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09.06.2026 18:49 Відповісти
R1)))
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09.06.2026 19:57 Відповісти
Пісьмєцо ат внука палучіл Фєдот...
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09.06.2026 18:53 Відповісти
Яки "необхідні результати" отримав?
Чи будеш приховувати як справжні результати своїх аналізів під час виборчої кампанії 2019..
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09.06.2026 19:04 Відповісти
Що в результаті результата тепер необхідне суттєве посилення антибалістичного захисту.)
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09.06.2026 20:18 Відповісти
В важкий для країни час влада в руках інородців - інтелектуальних пігмеїв та злодіїв... Замінити їх не проблема. Проблема ким?
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09.06.2026 19:05 Відповісти
Було ким, в 2019 р. Але ж наріт виявився зєбільним.
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09.06.2026 19:11 Відповісти
Забудьте. Це вже немає ніякого значення. Цікавить лише тут і зараз. "Кацапська рефлексія" на тему "кто віноват?" нам не допоможе - не можна йти вперед з головою повернутою назад. Зєлєнскій вже давно політичний труп. Ну скільки ще вдихати цей сморід?
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09.06.2026 19:16 Відповісти
Тепер вже очевидно,що для ***** лист був просто ловушкою : він публічно визнав,ще не розуміє, або вдає що не розуміє,ситуацію на фронті і в себе на болотах,а також публічно для усього світу сказав,що припиняти не хоче.
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09.06.2026 19:11 Відповісти
Ну а про лист, що перевіз Абрамовіч Путіну в своїй дупі, чого же не повідомив?
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09.06.2026 19:12 Відповісти
Все вірно зробив Президент України - у кацапів й досі істерика !
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09.06.2026 19:29 Відповісти
 
 