Готують до війни з НАТО: РФ масштабувала мілітаристську пропаганду для випускників військових вишів, - ЦПД
Російська влада суттєво посилила внутрішню мілітаристську пропаганду. Головна мета нової хвилі дезінформації - ідеологічна та ментальна підготовка населення РФ до можливого прямого військового зіткнення з країнами НАТО.
Про це свідчить аналіз останніх публічних заяв вищого керівництва РФ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.
Подробиці
Зокрема, під час виступу у Кремлі перед випускниками військових вищих навчальних закладів російський диктатор Володимир Путін відкрито заявив, що Північноатлантичний альянс нібито "готується до війни з РФ".
"Ці тези про "агресивну політику Заходу" та "необхідність самооборони" транслювалися перед людьми, які вже найближчим часом сформують кістяк командного складу окупаційної армії. У такий спосіб диктатор фактично окреслив довгостроковий державний курс і дав майбутній військовій еліті пряму інструкцію: вся їхня подальша служба буде підпорядкована потенційній війні з Альянсом", - пишуть у ЦПД.
У відомстві наголошують, що подібна риторика є відображенням агресивних намірів Кремля, який намагається перекласти відповідальність за розпалювання глобального конфлікту на демократичний світ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль