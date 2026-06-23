Готовят к войне с НАТО: РФ расширила масштабы милитаристской пропаганды для выпускников военных вузов, - ЦПД

Российские власти существенно усилили внутреннюю милитаристскую пропаганду. Главная цель новой волны дезинформации - идеологическая и ментальная подготовка населения РФ к возможному прямому военному столкновению со странами НАТО.

Об этом свидетельствует анализ последних публичных заявлений высшего руководства РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

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В частности, во время выступления в Кремле перед выпускниками военных вузов российский диктатор Владимир Путин открыто заявил, что Североатлантический альянс якобы "готовится к войне с РФ".

"Эти тезисы об "агрессивной политике Запада" и "необходимости самообороны" транслировались перед людьми, которые уже в ближайшее время сформируют костяк командного состава оккупационной армии. Таким образом диктатор фактически обозначил долгосрочный государственный курс и дал будущей военной элите прямую инструкцию: вся их дальнейшая служба будет подчинена потенциальной войне с Альянсом", — пишут в ЦПД.

В ведомстве подчеркивают, что подобная риторика является отражением агрессивных намерений Кремля, который пытается переложить ответственность за разжигание глобального конфликта на демократический мир.

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