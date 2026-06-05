Путін: Росія домагатиметься "денацифікації" України, але дипломатичним шляхом
Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що збирається окупувати весь Донбас військовим шляхом, а інші загарбницькі цілі, зокрема "денацифікацію" України, планує домогтися шляхом перемовин.
Про це він сказав під час ПМЕФ-2026, його цитують російські пропагандистські медіа, передає Цензор.НЕТ.
Фейки про Донбас та виправдання "денацифікації"
Лідер Кремля вкотре вдався до відвертої дезінформації, намагаючись похвалитися "успіхами" своїх окупаційних військ. Путін публічно збрехав, нібито армія РФ "повністю" захопила Луганську область, а територію Донецької області контролює вже на 85%.
Водночас він висловив впевненість, що його армія таки спроможеться окупувати весь Донбас, оскільки це є "першим завданням СВО". Інші ж маніпулятивні цілі Кремль збирається нав'язати дипломатично.
"Усі інші завдання, включаючи денацифікацію України, вирішуватимуться шляхом переговорів. Цілі "СВО" були визначені ще у 2024 році, вони залишаються незмінними", - оголосив диктатор.
Як черговий "доказ" вигаданої потреби у "денацифікації", Путін згадав нещодавню подію в Києві — урочисте перепоховання лідера ОУН Андрія Мельника, яке відбулося через чотири роки після початку повномасштабного вторгнення РФ.
Прямий трек із Києвом та реверанси у бік Трампа
Говорячи про архітектуру ймовірних переговорів, Путін раптово підтримав тезу про необхідність розмовляти безпосередньо з Україною, проте відвів західним партнерам лише роль спостерігачів, які мають забезпечити виконання російських умов.
"Природно, ключові питання між собою повинні вирішувати Росія й Україна, а наші колеги й в Сполучених Штатах, і в інших регіонах можуть тільки створити умови й виступити гарантами. Ми з цього виходимо", - заявив глава РФ.
Окремо Путін розхвалив чинного президента США Дональда Трампа, зазначивши, що ставиться до нього "як до колеги" та "з повагою".
Визнання шкоди від ударів ЗСУ по російському тилу
Диктатору поставили незручне запитання: як Кремль планує гарантувати стабільне економічне майбутнє Росії та залучати іноземних інвесторів, якщо критична та промислова інфраструктура РФ палає під ударами українських ракет і дронів.
Путін визнав ефективність дій Збройних Сил України, поскаржившись на "певну шкоду".
"Ці атаки, звичайно, нічого хорошого за собою не несуть. Ба більше, вони завдають нам певної шкоди", - визнав очільник Кремля, пообіцявши, що Росія у відповідь буде намагатися "зміцнювати свою ППО".
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Я умру в крещенские морозы
Я умру, когда трещат березы
А весною ужас будет полный:
На погост речные хлынут волны!
Из моей затопленной могилы
Гроб всплывет, забытый и унылый
Разобьется с треском,
и в потемки
Уплывут ужасные обломки.. и т.д.)
82% київських учнів на перервах спілкуються російською.
66% - на уроках спілкується російською.
40% вчителів на перервах переходять на російську.
24% вчителів під час уроків переходять на російську.
Це дані моніторингового дослідження Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови.
Джерело: https://censor.net/ua/n4006955
А насправді як?
по-перше,послати на йух;
по-друге,послати тим же шляхом що пішов його флагман чортовського флота,одним словом НАЙУХ.
"ПНХ" то не твої еротичні мрії, то "шлях" до Кабзона. Якась "Аннушка" вже розлила на твоєму шляху "масло".
А в 2022-му "СВО" виходить почалося без усяких цілей ? ***** вже палиться у відкриту. А щодо денацифікації-раніше мій рідний Київ був переважно кацапомовним. Зараз рідко зустрінеш людину, яка на вулиці чи в магазині спілкується свинособочою. Денацифікація "ідьот па плану". "Атріцатєльная". А щодо демілітарізації-настільки демілітиризували Україну, що на одного хробака в посадці по декілька дронів прилітає. Важку техніку, навіть танки-бояться на штурми запускати. А в кацапських ****** за півтори тисячі км від кордону місцеве безмозле стадо від прильотів дронів *******.