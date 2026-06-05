Путін: Росія домагатиметься "денацифікації" України, але дипломатичним шляхом

Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що збирається окупувати весь Донбас військовим шляхом, а інші загарбницькі цілі, зокрема "денацифікацію" України, планує домогтися шляхом перемовин.

Про це він сказав під час ПМЕФ-2026, його цитують російські пропагандистські медіа, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Фейки про Донбас та виправдання "денацифікації"

Лідер Кремля вкотре вдався до відвертої дезінформації, намагаючись похвалитися "успіхами" своїх окупаційних військ. Путін публічно збрехав, нібито армія РФ "повністю" захопила Луганську область, а територію Донецької області контролює вже на 85%.

Водночас він висловив впевненість, що його армія таки спроможеться окупувати весь Донбас, оскільки це є "першим завданням СВО". Інші ж маніпулятивні цілі Кремль збирається нав'язати дипломатично.

"Усі інші завдання, включаючи денацифікацію України, вирішуватимуться шляхом переговорів. Цілі "СВО" були визначені ще у 2024 році, вони залишаються незмінними", - оголосив диктатор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін про лист Зеленського: У зустрічі "не бачу сенсу"

Як черговий "доказ" вигаданої потреби у "денацифікації", Путін згадав нещодавню подію в Києві — урочисте перепоховання лідера ОУН Андрія Мельника, яке відбулося через чотири роки після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Прямий трек із Києвом та реверанси у бік Трампа

Говорячи про архітектуру ймовірних переговорів, Путін раптово підтримав тезу про необхідність розмовляти безпосередньо з Україною, проте відвів західним партнерам лише роль спостерігачів, які мають забезпечити виконання російських умов.

"Природно, ключові питання між собою повинні вирішувати Росія й Україна, а наші колеги й в Сполучених Штатах, і в інших регіонах можуть тільки створити умови й виступити гарантами. Ми з цього виходимо", - заявив глава РФ.

Окремо Путін розхвалив чинного президента США Дональда Трампа, зазначивши, що ставиться до нього "як до колеги" та "з повагою".

Читайте також: Путін вимагає капітуляції України на "основі домовленостей Анкориджа" та хоче забрати весь Донбас

Визнання шкоди від ударів ЗСУ по російському тилу

Диктатору поставили незручне запитання: як Кремль планує гарантувати стабільне економічне майбутнє Росії та залучати іноземних інвесторів, якщо критична та промислова інфраструктура РФ палає під ударами українських ракет і дронів.

Путін визнав ефективність дій Збройних Сил України, поскаржившись на "певну шкоду".

"Ці атаки, звичайно, нічого хорошого за собою не несуть. Ба більше, вони завдають нам певної шкоди", - визнав очільник Кремля, пообіцявши, що Росія у відповідь буде намагатися "зміцнювати свою ППО".

Також читайте: Путін назвав удар "Орєшніком" по Україні "випробуванням": Хотіли подивитись результати