УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10092 відвідувача онлайн
Новини Заяви Путіна про Україну Вимоги Путіна щодо війни в Україні
2 966 30

Путін: Росія домагатиметься "денацифікації" України, але дипломатичним шляхом

путін

Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що збирається окупувати весь Донбас військовим шляхом, а інші загарбницькі цілі, зокрема "денацифікацію" України, планує домогтися шляхом перемовин.

Про це він сказав під час ПМЕФ-2026, його цитують російські пропагандистські медіа, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Фейки про Донбас та виправдання "денацифікації"

Лідер Кремля вкотре вдався до відвертої дезінформації, намагаючись похвалитися "успіхами" своїх окупаційних військ. Путін публічно збрехав, нібито армія РФ "повністю" захопила Луганську область, а територію Донецької області контролює вже на 85%.

Водночас він висловив впевненість, що його армія таки спроможеться окупувати весь Донбас, оскільки це є "першим завданням СВО". Інші ж маніпулятивні цілі Кремль збирається нав'язати дипломатично.

"Усі інші завдання, включаючи денацифікацію України, вирішуватимуться шляхом переговорів. Цілі "СВО" були визначені ще у 2024 році, вони залишаються незмінними", - оголосив диктатор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін про лист Зеленського: У зустрічі "не бачу сенсу"

Як черговий "доказ" вигаданої потреби у "денацифікації", Путін згадав нещодавню подію в Києві — урочисте перепоховання лідера ОУН Андрія Мельника, яке відбулося через чотири роки після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Прямий трек із Києвом та реверанси у бік Трампа

Говорячи про архітектуру ймовірних переговорів, Путін раптово підтримав тезу про необхідність розмовляти безпосередньо з Україною, проте відвів західним партнерам лише роль спостерігачів, які мають забезпечити виконання російських умов.

"Природно, ключові питання між собою повинні вирішувати Росія й Україна, а наші колеги й в Сполучених Штатах, і в інших регіонах можуть тільки створити умови й виступити гарантами. Ми з цього виходимо", - заявив глава РФ.

Окремо Путін розхвалив чинного президента США Дональда Трампа, зазначивши, що ставиться до нього "як до колеги" та "з повагою". 

Читайте також: Путін вимагає капітуляції України на "основі домовленостей Анкориджа" та хоче забрати весь Донбас

Визнання шкоди від ударів ЗСУ по російському тилу

Диктатору поставили незручне запитання: як Кремль планує гарантувати стабільне економічне майбутнє Росії та залучати іноземних інвесторів, якщо критична та промислова інфраструктура РФ палає під ударами українських ракет і дронів.

Путін визнав ефективність дій Збройних Сил України, поскаржившись на "певну шкоду".

"Ці атаки, звичайно, нічого хорошого за собою не несуть. Ба більше, вони завдають нам певної шкоди", - визнав очільник Кремля, пообіцявши, що Росія у відповідь буде намагатися "зміцнювати свою ППО".

Також читайте: Путін назвав удар "Орєшніком" по Україні "випробуванням": Хотіли подивитись результати

Автор: 

путін володимир (25448) війна в Україні (8468)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Угу - аж бігом ...
показати весь коментар
05.06.2026 19:17 Відповісти
+4
Це він має на увазі - "денацифікація" - Цирконом ******* по мирному населенню?
показати весь коментар
05.06.2026 19:18 Відповісти
+3
Вже шляхом перемовин, а чого так? Що пішло не так?
показати весь коментар
05.06.2026 19:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Угу - аж бігом ...
показати весь коментар
05.06.2026 19:17 Відповісти
Увидел фото и вспомнился стих российского поэта Н. Рубцова -- россиянина -- алкоголика, в общем духовносрепного, задушенного или зарезанного по пьяне своей невестой.

Я умру в крещенские морозы
Я умру, когда трещат березы
А весною ужас будет полный:
На погост речные хлынут волны!
Из моей затопленной могилы
Гроб всплывет, забытый и унылый
Разобьется с треском,
и в потемки
Уплывут ужасные обломки.. и т.д.)
показати весь коментар
05.06.2026 20:02 Відповісти
Тобто,хуйло хоче добровільної русифікації України.
показати весь коментар
05.06.2026 19:17 Відповісти
Так вона й так русифікована і щось не поспішає українізуватись.
показати весь коментар
05.06.2026 19:19 Відповісти
Низи не можуть,а верхи не хочуть(
показати весь коментар
05.06.2026 19:20 Відповісти
За не можуть спірне питання, все залежить від людини, а оті верхи... як кажуть: там клейма ніде ставити.
показати весь коментар
05.06.2026 19:25 Відповісти
Що тут поробиш, якщо війна не вилікувала, то так і залишаться хохлінчиками-малоросами.
показати весь коментар
05.06.2026 19:58 Відповісти
71% українців продовжують споживати російськомовний контент.
82% київських учнів на перервах спілкуються російською.
66% - на уроках спілкується російською.
40% вчителів на перервах переходять на російську.
24% вчителів під час уроків переходять на російську.
Це дані моніторингового дослідження Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови.
показати весь коментар
05.06.2026 19:58 Відповісти
Здається це статистика за Київ?
показати весь коментар
05.06.2026 19:59 Відповісти
Тому ***** вірив ,що його танки зустрінуть квітами((Носії ж вбачають інші проблеми,а лиш не свою зросійщеність((Тут,біженці,що не репортаж,то за камерою лиш москальською говорять.Курси їм дали,а вони і після 5го року щось просте ,рівня А2 не скажуть(((
показати весь коментар
05.06.2026 20:01 Відповісти
дэдушка "_&ЛО здал назад маленько
показати весь коментар
05.06.2026 19:17 Відповісти
оце піаніст зацепив пуйла ,не може зупинитись
показати весь коментар
05.06.2026 19:18 Відповісти
Це він має на увазі - "денацифікація" - Цирконом ******* по мирному населенню?
показати весь коментар
05.06.2026 19:18 Відповісти
Вже шляхом перемовин, а чого так? Що пішло не так?
показати весь коментар
05.06.2026 19:18 Відповісти
Все , в нього , пішло не так ...))
показати весь коментар
05.06.2026 19:21 Відповісти
А давайте я его стукну і он станет в труне.
показати весь коментар
05.06.2026 19:19 Відповісти
Еее... Як там легалізація короткоствольної та вогнепальної ? Лубянка проти?!
показати весь коментар
05.06.2026 19:22 Відповісти
Путін публічно збрехав, нібито армія РФ "повністю" захопила Луганську область, а територію Донецької області контролює вже на 85%
Джерело: https://censor.net/ua/n4006955

А насправді як?
показати весь коментар
05.06.2026 19:22 Відповісти
Хто не будь з політиків спроможний військового злочинця:
по-перше,послати на йух;
по-друге,послати тим же шляхом що пішов його флагман чортовського флота,одним словом НАЙУХ.
показати весь коментар
05.06.2026 19:32 Відповісти
кацапія буде домагатися денацифікації всієї України дипломатичним шляхом… поки не відновиться і не наштампує ще ракет.
показати весь коментар
05.06.2026 19:32 Відповісти
А Україна домагатиметься декацапізації і ************* тільки військовим шляхом знищуючи кацапів які загрожують Україні!
показати весь коментар
05.06.2026 19:33 Відповісти
Тобі сказали "ПНХ", направлення знаєш, ось туди х#йло плешиве тобі і "дипломатичний шлях".
"ПНХ" то не твої еротичні мрії, то "шлях" до Кабзона. Якась "Аннушка" вже розлила на твоєму шляху "масло".
показати весь коментар
05.06.2026 19:42 Відповісти
""Усі інші завдання, включаючи денацифікацію України, вирішуватимуться шляхом переговорів. Цілі "СВО" були визначені ще у 2024 році, вони залишаються незмінними", - оголосив диктатор. "
А в 2022-му "СВО" виходить почалося без усяких цілей ? ***** вже палиться у відкриту. А щодо денацифікації-раніше мій рідний Київ був переважно кацапомовним. Зараз рідко зустрінеш людину, яка на вулиці чи в магазині спілкується свинособочою. Денацифікація "ідьот па плану". "Атріцатєльная". А щодо демілітарізації-настільки демілітиризували Україну, що на одного хробака в посадці по декілька дронів прилітає. Важку техніку, навіть танки-бояться на штурми запускати. А в кацапських ****** за півтори тисячі км від кордону місцеве безмозле стадо від прильотів дронів *******.
показати весь коментар
05.06.2026 19:53 Відповісти
https://defence-ua.com/army_and_war/vipravdalis_najsmilivishi_ochikuvannja_urazhennja_rosijskogo_korveta_bojkij_za_400_mln_dolariv_jogo_znischeno_dronom_za_55_tisjach-23216.html Виправдались найсміливіші очікування від ураження корвета ВМФ РФ "Бойкий" за $400 млн - його знищено дроном за $55 тисяч
показати весь коментар
05.06.2026 19:55 Відповісти
«З цими людьми повинні розмовляти психіатри, а доводиться розмовляти мені» (Рональд Рейган).
показати весь коментар
05.06.2026 19:58 Відповісти
Казковий довбо....***!!!
показати весь коментар
05.06.2026 20:03 Відповісти
ось що пише рашистське брехливе чмо- куйло ---"Цілі "СВО" були визначені ще у 2024 році, вони залишаються незмінними", - оголосив диктатор. А ЩО Ж ТИ РАШИСТСЬКА ПОТВОРО ПОЧИНАВ В 2014 РОЦІ І ПРОДОВЖИВ В 2022 РОЦІ...??/
показати весь коментар
05.06.2026 20:08 Відповісти
А шо такое, Киев за три дня фсе?! А как же демилитаризация?!?!
показати весь коментар
05.06.2026 20:24 Відповісти
Ясно. А куди ділась демілітаризація?
показати весь коментар
05.06.2026 20:27 Відповісти
 
 