Путин: Россия будет добиваться "денацификации" Украины, но дипломатическим путем

Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что намерен оккупировать весь Донбасс военным путем, а других захватнических целей, в частности - "денацификации" Украины, планирует добиться путем переговоров.

Об этом он сказал во время ПМЭФ-2026, его цитируют российские пропагандистские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Фейки о Донбассе и оправдания "денацификации"

Лидер Кремля в очередной раз прибег к откровенной дезинформации, пытаясь похвастаться "успехами" своих оккупационных войск. Путин публично солгал, будто армия РФ "полностью" захватила Луганскую область, а территорию Донецкой области контролирует уже на 85%.

В то же время он выразил уверенность, что его армия все же сможет оккупировать весь Донбасс, поскольку это является "первой задачей СВО". Остальные же манипулятивные цели Кремль собирается навязать дипломатическим путем.

"Все остальные задачи, включая денацификацию Украины, будут решаться путем переговоров. Цели "СВО" были определены еще в 2024 году, они остаются неизменными", - объявил диктатор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин - о письме Зеленского: В встрече "не вижу смысла"

В качестве очередного "доказательства" вымышленной необходимости "денацификации" Путин упомянул недавнее событие в Киеве - торжественное перезахоронение лидера ОУН Андрея Мельника, которое состоялось через четыре года после начала полномасштабного вторжения РФ.

Прямой трек с Киевом и реверансы в сторону Трампа

Говоря об архитектуре вероятных переговоров, Путин неожиданно поддержал тезис о необходимости вести переговоры напрямую с Украиной, однако отвёл западным партнерам лишь роль наблюдателей, которые должны обеспечить выполнение российских условий.

"Естественно, ключевые вопросы между собой должны решать Россия и Украина, а наши коллеги и в Соединенных Штатах, и в других регионах могут только создать условия и выступить гарантами. Мы из этого исходим", - заявил глава РФ.

Отдельно Путин похвалил действующего президента США Дональда Трампа, отметив, что относится к нему "как к коллеге" и "с уважением".

Читайте также: Путин требует капитуляции Украины на "основе договоренностей Анкориджа" и хочет забрать весь Донбасс

Признание ущерба от ударов ВСУ по российскому тылу

Диктатору задали неудобный вопрос: как Кремль планирует гарантировать стабильное экономическое будущее России и привлекать иностранных инвесторов, если критическая и промышленная инфраструктура РФ горит под ударами украинских ракет и дронов.

Путин признал эффективность действий Вооруженных Сил Украины, пожаловавшись на "определенный ущерб".

"Эти атаки, конечно, ничего хорошего за собой не несут. Более того, они наносят нам определенный ущерб", - признал глава Кремля, пообещав, что Россия в ответ будет пытаться "укреплять свою ПВО".

Читайте также: Путин назвал удар "Орешником" по Украине "испытанием": хотели посмотреть результаты