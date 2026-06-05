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Новости Заявления Путина об Украине Требования Путина относительно войны в Украине
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Путин: Россия будет добиваться "денацификации" Украины, но дипломатическим путем

путін

Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что намерен оккупировать весь Донбасс военным путем, а других захватнических целей, в частности - "денацификации" Украины, планирует добиться путем переговоров.

Об этом он сказал во время ПМЭФ-2026, его цитируют российские пропагандистские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

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Фейки о Донбассе и оправдания "денацификации"

Лидер Кремля в очередной раз прибег к откровенной дезинформации, пытаясь похвастаться "успехами" своих оккупационных войск. Путин публично солгал, будто армия РФ "полностью" захватила Луганскую область, а территорию Донецкой области контролирует уже на 85%.

В то же время он выразил уверенность, что его армия все же сможет оккупировать весь Донбасс, поскольку это является "первой задачей СВО". Остальные же манипулятивные цели Кремль собирается навязать дипломатическим путем.

"Все остальные задачи, включая денацификацию Украины, будут решаться путем переговоров. Цели "СВО" были определены еще в 2024 году, они остаются неизменными", - объявил диктатор.

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В качестве очередного "доказательства" вымышленной необходимости "денацификации" Путин упомянул недавнее событие в Киеве - торжественное перезахоронение лидера ОУН Андрея Мельника, которое состоялось через четыре года после начала полномасштабного вторжения РФ.

Прямой трек с Киевом и реверансы в сторону Трампа

Говоря об архитектуре вероятных переговоров, Путин неожиданно поддержал тезис о необходимости вести переговоры напрямую с Украиной, однако отвёл западным партнерам лишь роль наблюдателей, которые должны обеспечить выполнение российских условий.

"Естественно, ключевые вопросы между собой должны решать Россия и Украина, а наши коллеги и в Соединенных Штатах, и в других регионах могут только создать условия и выступить гарантами. Мы из этого исходим", - заявил глава РФ.

Отдельно Путин похвалил действующего президента США Дональда Трампа, отметив, что относится к нему "как к коллеге" и "с уважением". 

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Признание ущерба от ударов ВСУ по российскому тылу

Диктатору задали неудобный вопрос: как Кремль планирует гарантировать стабильное экономическое будущее России и привлекать иностранных инвесторов, если критическая и промышленная инфраструктура РФ горит под ударами украинских ракет и дронов.

Путин признал эффективность действий Вооруженных Сил Украины, пожаловавшись на "определенный ущерб".

"Эти атаки, конечно, ничего хорошего за собой не несут. Более того, они наносят нам определенный ущерб", - признал глава Кремля, пообещав, что Россия в ответ будет пытаться "укреплять свою ПВО".

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Автор: 

путин владимир (32558) война в Украине (8407)
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Топ комментарии
+4
Угу - аж бігом ...
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05.06.2026 19:17 Ответить
+2
Тобто,хуйло хоче добровільної русифікації України.
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05.06.2026 19:17 Ответить
+2
Це він має на увазі - "денацифікація" - Цирконом ******* по мирному населенню?
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05.06.2026 19:18 Ответить
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Угу - аж бігом ...
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05.06.2026 19:17 Ответить
Увидел фото и вспомнился стих российского поэта Н. Рубцова -- россиянина -- алкоголика, в общем духовносрепного, задушенного или зарезанного по пьяне своей невестой.

Я умру в крещенские морозы
Я умру, когда трещат березы
А весною ужас будет полный:
На погост речные хлынут волны!
Из моей затопленной могилы
Гроб всплывет, забытый и унылый
Разобьется с треском,
и в потемки
Уплывут ужасные обломки.. и т.д.)
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05.06.2026 20:02 Ответить
Тобто,хуйло хоче добровільної русифікації України.
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05.06.2026 19:17 Ответить
Так вона й так русифікована і щось не поспішає українізуватись.
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05.06.2026 19:19 Ответить
Низи не можуть,а верхи не хочуть(
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05.06.2026 19:20 Ответить
За не можуть спірне питання, все залежить від людини, а оті верхи... як кажуть: там клейма ніде ставити.
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05.06.2026 19:25 Ответить
Що тут поробиш, якщо війна не вилікувала, то так і залишаться хохлінчиками-малоросами.
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05.06.2026 19:58 Ответить
71% українців продовжують споживати російськомовний контент.
82% київських учнів на перервах спілкуються російською.
66% - на уроках спілкується російською.
40% вчителів на перервах переходять на російську.
24% вчителів під час уроків переходять на російську.
Це дані моніторингового дослідження Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови.
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05.06.2026 19:58 Ответить
Здається це статистика за Київ?
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05.06.2026 19:59 Ответить
Тому ***** вірив ,що його танки зустрінуть квітами((Носії ж вбачають інші проблеми,а лиш не свою зросійщеність((Тут,біженці,що не репортаж,то за камерою лиш москальською говорять.Курси їм дали,а вони і після 5го року щось просте ,рівня А2 не скажуть(((
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05.06.2026 20:01 Ответить
дэдушка "_&ЛО здал назад маленько
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05.06.2026 19:17 Ответить
оце піаніст зацепив пуйла ,не може зупинитись
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05.06.2026 19:18 Ответить
Це він має на увазі - "денацифікація" - Цирконом ******* по мирному населенню?
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05.06.2026 19:18 Ответить
Вже шляхом перемовин, а чого так? Що пішло не так?
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05.06.2026 19:18 Ответить
Все , в нього , пішло не так ...))
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05.06.2026 19:21 Ответить
А давайте я его стукну і он станет в труне.
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05.06.2026 19:19 Ответить
Еее... Як там легалізація короткоствольної та вогнепальної ? Лубянка проти?!
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05.06.2026 19:22 Ответить
Путін публічно збрехав, нібито армія РФ "повністю" захопила Луганську область, а територію Донецької області контролює вже на 85%
Джерело: https://censor.net/ua/n4006955

А насправді як?
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05.06.2026 19:22 Ответить
Хто не будь з політиків спроможний військового злочинця:
по-перше,послати на йух;
по-друге,послати тим же шляхом що пішов його флагман чортовського флота,одним словом НАЙУХ.
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05.06.2026 19:32 Ответить
кацапія буде домагатися денацифікації всієї України дипломатичним шляхом… поки не відновиться і не наштампує ще ракет.
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05.06.2026 19:32 Ответить
А Україна домагатиметься декацапізації і ************* тільки військовим шляхом знищуючи кацапів які загрожують Україні!
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05.06.2026 19:33 Ответить
Тобі сказали "ПНХ", направлення знаєш, ось туди х#йло плешиве тобі і "дипломатичний шлях".
"ПНХ" то не твої еротичні мрії, то "шлях" до Кабзона. Якась "Аннушка" вже розлила на твоєму шляху "масло".
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05.06.2026 19:42 Ответить
""Усі інші завдання, включаючи денацифікацію України, вирішуватимуться шляхом переговорів. Цілі "СВО" були визначені ще у 2024 році, вони залишаються незмінними", - оголосив диктатор. "
А в 2022-му "СВО" виходить почалося без усяких цілей ? ***** вже палиться у відкриту. А щодо денацифікації-раніше мій рідний Київ був переважно кацапомовним. Зараз рідко зустрінеш людину, яка на вулиці чи в магазині спілкується свинособочою. Денацифікація "ідьот па плану". "Атріцатєльная". А щодо демілітарізації-настільки демілітиризували Україну, що на одного хробака в посадці по декілька дронів прилітає. Важку техніку, навіть танки-бояться на штурми запускати. А в кацапських ****** за півтори тисячі км від кордону місцеве безмозле стадо від прильотів дронів *******.
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05.06.2026 19:53 Ответить
https://defence-ua.com/army_and_war/vipravdalis_najsmilivishi_ochikuvannja_urazhennja_rosijskogo_korveta_bojkij_za_400_mln_dolariv_jogo_znischeno_dronom_za_55_tisjach-23216.html Виправдались найсміливіші очікування від ураження корвета ВМФ РФ "Бойкий" за $400 млн - його знищено дроном за $55 тисяч
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05.06.2026 19:55 Ответить
«З цими людьми повинні розмовляти психіатри, а доводиться розмовляти мені» (Рональд Рейган).
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05.06.2026 19:58 Ответить
Казковий довбо....***!!!
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05.06.2026 20:03 Ответить
 
 