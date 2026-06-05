Путин: Россия будет добиваться "денацификации" Украины, но дипломатическим путем
Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что намерен оккупировать весь Донбасс военным путем, а других захватнических целей, в частности - "денацификации" Украины, планирует добиться путем переговоров.
Об этом он сказал во время ПМЭФ-2026, его цитируют российские пропагандистские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Фейки о Донбассе и оправдания "денацификации"
Лидер Кремля в очередной раз прибег к откровенной дезинформации, пытаясь похвастаться "успехами" своих оккупационных войск. Путин публично солгал, будто армия РФ "полностью" захватила Луганскую область, а территорию Донецкой области контролирует уже на 85%.
В то же время он выразил уверенность, что его армия все же сможет оккупировать весь Донбасс, поскольку это является "первой задачей СВО". Остальные же манипулятивные цели Кремль собирается навязать дипломатическим путем.
"Все остальные задачи, включая денацификацию Украины, будут решаться путем переговоров. Цели "СВО" были определены еще в 2024 году, они остаются неизменными", - объявил диктатор.
В качестве очередного "доказательства" вымышленной необходимости "денацификации" Путин упомянул недавнее событие в Киеве - торжественное перезахоронение лидера ОУН Андрея Мельника, которое состоялось через четыре года после начала полномасштабного вторжения РФ.
Прямой трек с Киевом и реверансы в сторону Трампа
Говоря об архитектуре вероятных переговоров, Путин неожиданно поддержал тезис о необходимости вести переговоры напрямую с Украиной, однако отвёл западным партнерам лишь роль наблюдателей, которые должны обеспечить выполнение российских условий.
"Естественно, ключевые вопросы между собой должны решать Россия и Украина, а наши коллеги и в Соединенных Штатах, и в других регионах могут только создать условия и выступить гарантами. Мы из этого исходим", - заявил глава РФ.
Отдельно Путин похвалил действующего президента США Дональда Трампа, отметив, что относится к нему "как к коллеге" и "с уважением".
Признание ущерба от ударов ВСУ по российскому тылу
Диктатору задали неудобный вопрос: как Кремль планирует гарантировать стабильное экономическое будущее России и привлекать иностранных инвесторов, если критическая и промышленная инфраструктура РФ горит под ударами украинских ракет и дронов.
Путин признал эффективность действий Вооруженных Сил Украины, пожаловавшись на "определенный ущерб".
"Эти атаки, конечно, ничего хорошего за собой не несут. Более того, они наносят нам определенный ущерб", - признал глава Кремля, пообещав, что Россия в ответ будет пытаться "укреплять свою ПВО".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я умру в крещенские морозы
Я умру, когда трещат березы
А весною ужас будет полный:
На погост речные хлынут волны!
Из моей затопленной могилы
Гроб всплывет, забытый и унылый
Разобьется с треском,
и в потемки
Уплывут ужасные обломки.. и т.д.)
82% київських учнів на перервах спілкуються російською.
66% - на уроках спілкується російською.
40% вчителів на перервах переходять на російську.
24% вчителів під час уроків переходять на російську.
Це дані моніторингового дослідження Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови.
Джерело: https://censor.net/ua/n4006955
А насправді як?
по-перше,послати на йух;
по-друге,послати тим же шляхом що пішов його флагман чортовського флота,одним словом НАЙУХ.
"ПНХ" то не твої еротичні мрії, то "шлях" до Кабзона. Якась "Аннушка" вже розлила на твоєму шляху "масло".
А в 2022-му "СВО" виходить почалося без усяких цілей ? ***** вже палиться у відкриту. А щодо денацифікації-раніше мій рідний Київ був переважно кацапомовним. Зараз рідко зустрінеш людину, яка на вулиці чи в магазині спілкується свинособочою. Денацифікація "ідьот па плану". "Атріцатєльная". А щодо демілітарізації-настільки демілітиризували Україну, що на одного хробака в посадці по декілька дронів прилітає. Важку техніку, навіть танки-бояться на штурми запускати. А в кацапських ****** за півтори тисячі км від кордону місцеве безмозле стадо від прильотів дронів *******.